Le Royaume-Uni attribue un contrat de 4,6 MdsGBP pour le chasseur de 6e génération

Le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon financent la prochaine phase de développement de l'appareil, dont l'entrée en service est prévue en 2035.

Le gouvernement britannique annonce l'attribution d'un contrat de 4,6 MdsGBP à la coentreprise Edgewing (regroupant BAE Systems, Leonardo et Mitsubishi), financé conjointement avec l'Italie et le Japon, afin de poursuivre le développement du futur avion de combat du Global Combat Air Programme (GCAP).



Le contrat doit permettre de définir les principales caractéristiques de l'appareil et de mener les essais de la prochaine phase de conception. L'entrée en service de cet avion de combat de 6e génération est prévue à partir de 2035.



Le gouvernement britannique a également confirmé un investissement de 8,6 MdsGBP dans le programme sur les 4 prochaines années. Le futur appareil opérera aux côtés des Eurofighter Typhoon, des F-35 et de systèmes autonomes au sein de la Royal Air Force.



Selon le ministère britannique de la Défense, le programme soutient déjà environ 4 500 emplois au Royaume-Uni et s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement d'environ 600 organisations. Il mobilise notamment des technologies d'ingénierie numérique, d'intelligence artificielle, de robotique, de réalité augmentée et de fabrication additive.