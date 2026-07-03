Le gouvernement britannique annonce l'attribution d'un contrat de 4,6 MdsGBP à la coentreprise Edgewing (regroupant BAE Systems, Leonardo et Mitsubishi), financé conjointement avec l'Italie et le Japon, afin de poursuivre le développement du futur avion de combat du Global Combat Air Programme (GCAP).
Le contrat doit permettre de définir les principales caractéristiques de l'appareil et de mener les essais de la prochaine phase de conception. L'entrée en service de cet avion de combat de 6e génération est prévue à partir de 2035.
Le gouvernement britannique a également confirmé un investissement de 8,6 MdsGBP dans le programme sur les 4 prochaines années. Le futur appareil opérera aux côtés des Eurofighter Typhoon, des F-35 et de systèmes autonomes au sein de la Royal Air Force.
Selon le ministère britannique de la Défense, le programme soutient déjà environ 4 500 emplois au Royaume-Uni et s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement d'environ 600 organisations. Il mobilise notamment des technologies d'ingénierie numérique, d'intelligence artificielle, de robotique, de réalité augmentée et de fabrication additive.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.