Le ministère britannique de la Défense annonce une réforme des règles encadrant les contrats attribués sans appel d'offres, afin d'inciter les industriels à livrer plus rapidement les équipements militaires. Les fournisseurs pourront obtenir des paiements incitatifs allant jusqu'à 10% des coûts des projets, contre 2% auparavant, s'ils atteignent les objectifs de performance fixés.
A l'inverse, les entreprises accusant des retards ou des dépassements de coûts verront leur rentabilité réduite. Londres précise que 96% des grands programmes de défense hérités du précédent gouvernement présentaient des problèmes de calendrier ou de budget.
La réforme prévoit aussi de relever de 5 MGBP à 25 MGBP le seuil d'application des règles de reporting obligatoires, afin d'alléger les contraintes pesant sur les petites et moyennes entreprises. Un mécanisme baptisé "Innovation Uplift" doit également encourager les sociétés investissant leurs propres fonds dans le développement de nouvelles technologies sans garantie de contrat public.
Le gouvernement britannique doit présenter plusieurs textes réglementaires d'ici l'été pour mettre en oeuvre ces changements, élaborés en concertation avec l'industrie et le Single Source Regulations Office.
BAE Systems plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de l'aérospatiale. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 familles de produits et services :
- équipements terrestres : véhicules de combat, chars, lanceurs de missiles, systèmes d'artillerie, munitions, etc. ;
- systèmes électroniques de communication, de navigation et de simulation. En outre, le groupe propose des services de réparation des navires ;
- équipements aéronautiques et marins : avions, bateaux, sous-marins, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (27,8%), Europe (7,8%), Etats-Unis (46,4%), Arabie Saoudite (10%), Australie (4,5%), Asie-Pacifique (1,3%), Qatar (0,9%), Canada (0,8%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.