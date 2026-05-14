Le Royaume-Uni durcit les règles des contrats militaires pour accélérer les livraisons

Le ministère britannique de la Défense veut renforcer l'efficacité des programmes d'armement en liant davantage les profits des industriels au respect des délais et des budgets.

Le ministère britannique de la Défense annonce une réforme des règles encadrant les contrats attribués sans appel d'offres, afin d'inciter les industriels à livrer plus rapidement les équipements militaires. Les fournisseurs pourront obtenir des paiements incitatifs allant jusqu'à 10% des coûts des projets, contre 2% auparavant, s'ils atteignent les objectifs de performance fixés.



A l'inverse, les entreprises accusant des retards ou des dépassements de coûts verront leur rentabilité réduite. Londres précise que 96% des grands programmes de défense hérités du précédent gouvernement présentaient des problèmes de calendrier ou de budget.



La réforme prévoit aussi de relever de 5 MGBP à 25 MGBP le seuil d'application des règles de reporting obligatoires, afin d'alléger les contraintes pesant sur les petites et moyennes entreprises. Un mécanisme baptisé "Innovation Uplift" doit également encourager les sociétés investissant leurs propres fonds dans le développement de nouvelles technologies sans garantie de contrat public.



Le gouvernement britannique doit présenter plusieurs textes réglementaires d'ici l'été pour mettre en oeuvre ces changements, élaborés en concertation avec l'industrie et le Single Source Regulations Office.