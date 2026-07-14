Le Royaume-Uni investit 26 MdsGBP pour moderniser ses bases navales

Le ministère britannique de la Défense lance le plus vaste programme d'investissement dans les infrastructures navales depuis la fin de la Guerre froide afin de renforcer les capacités opérationnelles de la Royal Navy.

Le ministère britannique de la Défense (MOD) annonce un investissement de 26 MdsGBP sur 10 ans afin de moderniser les trois principales bases navales du Royaume-Uni : HMNB Clyde, HMNB Devonport et HMNB Portsmouth. Le programme prévoit notamment la modernisation des infrastructures portuaires, la construction de nouveaux logements pour les militaires ainsi que le développement d'installations de formation, de recherche et de maintenance.



L'Ecosse concentrera une part importante des investissements, avec 15,1 MdsGBP destinés à HMNB Clyde, principale base des sous-marins de la Royal Navy et de la dissuasion nucléaire britannique. Le MOD annonce également plus de 240 MGBP de contrats de soutien à la Royal Air Force (RAF), dont 115,2 MGBP pour la maintenance des avions de patrouille maritime P-8 Poseidon et 127,5 MGBP pour les appareils de surveillance E-7 Wedgetail.



Le ministère précise par ailleurs avoir finalisé l'acquisition du terminal pétrolier de Finnart afin de renforcer les capacités stratégiques de stockage de carburant de la Royal Navy, tandis que 20 MGBP seront investis dans le parc maritime d'Inchgreen pour moderniser un des plus grands bassins de radoub opérationnels du Royaume-Uni et soutenir la création de 350 emplois.

