Le Royaume-Uni ouvre une enquête sur la fusion entre Paramount et Warner Bros Discovery

L'autorité britannique de la concurrence s'apprête à examiner l'opération. Le projet suscite déjà des inquiétudes dans l'industrie du divertissement.

L'autorité de la concurrence britannique (CMA) a annoncé le lancement prochain d'une enquête préliminaire sur le projet de fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, estimé à environ 110 milliards de dollars. Cette première phase vise à évaluer l'impact potentiel de l'opération sur la concurrence dans les secteurs du cinéma et de la télévision, particulièrement stratégiques pour l'économie britannique.



Le régulateur a déjà entamé une consultation auprès des acteurs du secteur, avec une date limite fixée au 27 avril pour la soumission des contributions. À l'issue de cette phase dite "phase 1", la CMA décidera s'il est nécessaire d'ouvrir une enquête approfondie.



Parallèlement, le projet fait face à une opposition croissante au sein de l'industrie. Plus de 1 000 professionnels, dont Jane Fonda, Mark Ruffalo et Ben Stiller, ont exprimé leurs inquiétudes, estimant que cette fusion pourrait fragiliser davantage un secteur déjà sous pression. Cette opération illustre les enjeux majeurs de concentration dans un paysage médiatique en pleine transformation.