L'autorité de la concurrence britannique (CMA) a annoncé le lancement prochain d'une enquête préliminaire sur le projet de fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, estimé à environ 110 milliards de dollars. Cette première phase vise à évaluer l'impact potentiel de l'opération sur la concurrence dans les secteurs du cinéma et de la télévision, particulièrement stratégiques pour l'économie britannique.
Le régulateur a déjà entamé une consultation auprès des acteurs du secteur, avec une date limite fixée au 27 avril pour la soumission des contributions. À l'issue de cette phase dite "phase 1", la CMA décidera s'il est nécessaire d'ouvrir une enquête approfondie.
Parallèlement, le projet fait face à une opposition croissante au sein de l'industrie. Plus de 1 000 professionnels, dont Jane Fonda, Mark Ruffalo et Ben Stiller, ont exprimé leurs inquiétudes, estimant que cette fusion pourrait fragiliser davantage un secteur déjà sous pression. Cette opération illustre les enjeux majeurs de concentration dans un paysage médiatique en pleine transformation.
Issu de la fusion entre Skydance Media, LLC et Paramount Global en août 2025, Paramount Skydance Corporation figure parmi les principaux groupes de médias et de divertissements mondiaux. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- production films et de contenus télévisés : films longs-métrages, films d'animation, séries télévisées, séries animées, films documentaires, etc. L'activité est assurée au travers des studios Paramount Pictures, Paramount Animation, Skydance Animation, Skydance Media, Skydance Productions, Skydance Sports, SHOWTIME/MTV Entertainment Studios, BET Studios, Awesomeness, Paramount Players, See It Now, CBS Studios et Nickelodeon Studios;
- diffusion en flux continu sur abonnements et gratuits : diffusion de vidéos à la demande (films, séries, programmes TV, etc.), diffusion en temps réel d'événements sportifs, de concerts, etc. via les plateformes de streaming Paramount+, Pluto TV et BET+ ;
- développement de jeux vidéo et de contenus immersifs : Skydance Games et Skydance Interactive ;
- diffusion de chaînes TV : exploitation des stations TV Paramount Television, CBS Television Network, CBS Stations et Skydance Television.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.