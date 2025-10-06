L'annonce d'un accord stratégique entre OpenAI et AMD a dopé les marchés, insufflant une dynamique positive sur la plupart des grands indices américains, malgré la paralysie du gouvernement fédéral.

Alors que le shutdown du Congrès entre dans son sixième jour, Wall Street continue de profiter de l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle. Le S&P 500 progresse de 0,36% pour atteindre 6 740,2 points, tandis que le Nasdaq 100 grimpe de 0,78% à 24 978,5 points, frôlant tous deux leurs records historiques. À l’inverse, le Dow Jones recule légèrement de 0,14% pour clôturer à 46 694,9 points.

La nouvelle du jour vient d’AMD, dont le titre s’est envolé de 23,71% après l’annonce d’un partenariat avec OpenAI. L’accord prévoit la livraison de puces IA à la société créatrice de ChatGPT et pourrait, selon certains analystes, générer plusieurs dizaines de milliards de dollars de revenus annuels pour le fondeur. Il inclut également une clause permettant à OpenAI d’acquérir jusqu’à 10% du capital d’AMD.

Tesla a gagné 5,45% après avoir annoncé un événement prévu mardi prochain, qui, selon les rumeurs, pourrait dévoiler un modèle plus abordable. Une nouvelle qui a immédiatement enthousiasmé les investisseurs.

En revanche, AppLovin a décroché en fin de séance (-14,03%) après des révélations de Bloomberg faisant état d’une enquête de la SEC sur ses pratiques de collecte de données.

La semaine prochaine marquera le début de la saison des résultats trimestriels avec les publications des grandes banques américaines. Cette période cruciale s’ouvre dans un climat de paralysie gouvernementale, qui retarde la diffusion de certains indicateurs macroéconomiques clefs.

Malgré ce flou conjoncturel, les marchés continuent d’anticiper une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, avec une probabilité estimée à 94,6% selon l’outil CME FedWatch.