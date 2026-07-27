Jamais une entreprise n'avait réalisé plus de 100 milliards de dollars de bénéfice net en un seul trimestre.

C’est un chiffre qui a réveillé la rédaction de Zonebourse en ce début de semaine : les bénéfices par action des entreprises du S&P 500 devraient progresser de 37.9% au deuxième trimestre.

Cette estimation, mise à jour tous les vendredis par Factset, combine les résultats publiés et les estimations des analystes pour les entreprises qui n’ont pas encore dévoilé leurs chiffres.

Il y a une semaine, Factset prévoyait seulement 25.9% de croissance des bénéfices. Mais entre-temps, Alphabet est entré en scène.

Placer ses billes

Entre avril et juin, Alphabet a réalisé 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires et... 112 milliards de résultat net. Au T1 2025, l’entreprise avait réalisé seulement 28 milliards de dollars de profits. C’est donc une augmentation de 300% d’une année sur l’autre.

On comprend mieux comment on passe en une semaine à 37.9% de croissance des bénéfices.

Mais comment Alphabet augmente ses bénéfices de 400% en un an ? Et ce alors que l’on s’inquiète toute la journée des dizaines de milliards de dollars investis par les hyperscalers.

Suite aux résultats du premier trimestre, nos confrères d’Alphaville avaient mis en évidence que les excellents résultats d’Alphabet étaient artificiellement gonflés par les participations de l’entreprise dans SpaceX et Anthropic.

Sur les trois premiers mois de l’année, Alphabet avait engrangé 63 milliards de dollars de bénéfices (en hausse de 81% sur un an). Et plus de la moitié (38 milliards de dollars) provenait des "autres produits et charges".

Si on en revient aux résultats publiés la semaine dernière, les 112 milliards de résultat net sont cette fois gonflés par 98 milliards d’autres revenus. 88% du résultat net provient donc d’éléments exceptionnels.

Source : Alphabet

L’entreprise indique d’ailleurs que "les autres produits et charges (OI&E) de 98,0 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2026 comprenaient des gains nets sur titres de participation de 99,0 milliards de dollars, principalement liés à des plus-values ​​latentes sur notre portefeuille de titres de participation concernant SpaceX et une société privée".

Pour mieux mesurer l’évolution de l’activité de Google, il faut plutôt regarder le résultat d’exploitation. Celui-ci est passé de 31.2 milliards de dollars au T1 2025, à 40.8 milliards de dollars au T2 2026, soit une progression de 31%.

En route vers les 40%

A ce stade, moins d’un tiers des entreprises du S&P 500 ont dévoilé leurs chiffres. Cette semaine, un autre tiers doit publier ses résultats.

La semaine sera jalonnée par les résultats des géants de la tech : Meta, Microsoft, Apple et Amazon.

Au fur et à mesure d’une saison des résultats, les estimations ont tendance à être revues à la hausse. En effet, environ 80% des entreprises dépassent le consensus chaque trimestre.

Fin mars, le consensus Factset tablait sur 13.2% de croissance des bénéfices au premier trimestre. Ce chiffre est monté à 28.6% à la fin des publications. La barre des 40% semble donc tout à fait accessible pour le deuxième trimestre.