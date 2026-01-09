Le secteur des semi-conducteurs porté par les déclarations élogieuses de Donald Trump sur Intel

Les actions des principaux acteurs des semi-conducteurs sont en nette hausse vendredi en préouverture, à la suite d'un message enthousiaste du président Donald Trump sur Truth Social saluant Intel et son PDG Lip-Bu Tan. Intel a vu son action progresser de 2% après la clôture jeudi, puis de plus de 2,5% avant bourse vendredi. D'autres entreprises du secteur, comme Broadcom (+1,12%) et Micron (+1,32%) bénéficient également de cet effet d'entraînement.



Trump a rappelé que le gouvernement fédéral détient désormais 10% d'Intel grâce à un investissement de 8,9 milliards de dollars réalisé en août dans le cadre du CHIPS and Science Act. Il a affirmé que cette participation avait déjà généré "des dizaines de milliards de dollars" pour les contribuables américains en seulement quatre mois. Cette opération a fait du gouvernement le principal actionnaire du groupe, dont la valeur a bondi de 75% depuis cette entrée au capital, marquant un net redressement pour le géant des puces.



L'enthousiasme a gagné les marchés européens : ASML, fournisseur néerlandais de matériel de gravure de puces, a vu son titre grimper de 5%, tandis qu'ASMI gagnait 4,22%. Les fabricants de mémoires, composant clé dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle, poursuivent aussi leur ascension en Bourse. L'ensemble du secteur profite du soutien affirmé de l'administration américaine au rapatriement de la production de puces avancées sur le sol national, dans un contexte de forte demande liée à l'essor de l'IA.