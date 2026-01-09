Les actions des principaux acteurs des semi-conducteurs sont en nette hausse vendredi en préouverture, à la suite d'un message enthousiaste du président Donald Trump sur Truth Social saluant Intel et son PDG Lip-Bu Tan. Intel a vu son action progresser de 2% après la clôture jeudi, puis de plus de 2,5% avant bourse vendredi. D'autres entreprises du secteur, comme Broadcom (+1,12%) et Micron (+1,32%) bénéficient également de cet effet d'entraînement.
Trump a rappelé que le gouvernement fédéral détient désormais 10% d'Intel grâce à un investissement de 8,9 milliards de dollars réalisé en août dans le cadre du CHIPS and Science Act. Il a affirmé que cette participation avait déjà généré "des dizaines de milliards de dollars" pour les contribuables américains en seulement quatre mois. Cette opération a fait du gouvernement le principal actionnaire du groupe, dont la valeur a bondi de 75% depuis cette entrée au capital, marquant un net redressement pour le géant des puces.
L'enthousiasme a gagné les marchés européens : ASML, fournisseur néerlandais de matériel de gravure de puces, a vu son titre grimper de 5%, tandis qu'ASMI gagnait 4,22%. Les fabricants de mémoires, composant clé dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle, poursuivent aussi leur ascension en Bourse. L'ensemble du secteur profite du soutien affirmé de l'administration américaine au rapatriement de la production de puces avancées sur le sol national, dans un contexte de forte demande liée à l'essor de l'IA.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.