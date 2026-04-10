Le secteur hôtelier européen peu sensible aux incertitudes géopolitiques

Les marques hôtelières européennes montrent des signes de résilience au 1er trimestre 2026, portées par une dynamique de recherche solide sur les principaux marchés occidentaux. UBS rapporte que les tensions au Moyen-Orient pourraient toutefois faire peser un risque sur les volumes du mois d'avril.

Dans une note publiée ce matin, UBS annonce que l'intérêt de recherche pour les marques hôtelières, indicateur corrélé au revenu par chambre disponible (RevPAR - Revenue Per Available Room), a progressé en mars 2026 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne par rapport à 2025.



Pour ses calculs, le courtier s'appuie notamment sur la fréquence et l'évolution des recherches Google dans les marchés étudiés afin d'appréhender le ressenti des consommateurs vis-à-vis de certaines marques hôtelières.



Les analystes d'UBS confirment ainsi leur avis positif sur les acteurs offrant une forte visibilité ou une dynamique de portefeuille robuste.



Whitbread (Achat) : Le groupe reste le favori du courtier au Royaume-Uni grâce à sa marque Premier Inn, qui domine les classements d'intérêt de recherche. Bien que les recherches aient légèrement fléchi séquentiellement, elles restent à des niveaux élevés, et le groupe affiche une croissance de son RevPAR de 3% sur le dernier trimestre publié.



Accor (Achat) : Le géant français bénéficie d'une dynamique solide pour sa famille de marques Ibis, dont l'intérêt de recherche en mars est supérieur aux niveaux de 2025 en France comme en Allemagne. Cependant, UBS note une faiblesse relative pour les enseignes Mercure et Novotel, qui affichent des baisses de recherche sur un an et d'un mois sur l'autre.



InterContinental Hotels Group (Neutre) : L'analyste adopte une position plus prudente sur IHG. Si la marque de luxe InterContinental maintient de bons scores aux États-Unis, l'intérêt pour les enseignes Crowne Plaza et Holiday Inn reste globalement sous les niveaux des années précédentes, particulièrement au Royaume-Uni.



Malgré ces signaux encourageants en mars, le courtier avertit que le conflit au Moyen-Orient devrait peser sur les statistiques de recherche d'avril.