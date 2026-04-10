Le secteur hôtelier européen peu sensible aux incertitudes géopolitiques
Les marques hôtelières européennes montrent des signes de résilience au 1er trimestre 2026, portées par une dynamique de recherche solide sur les principaux marchés occidentaux. UBS rapporte que les tensions au Moyen-Orient pourraient toutefois faire peser un risque sur les volumes du mois d'avril.
Dans une note publiée ce matin, UBS annonce que l'intérêt de recherche pour les marques hôtelières, indicateur corrélé au revenu par chambre disponible (RevPAR - Revenue Per Available Room), a progressé en mars 2026 aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne par rapport à 2025.
Pour ses calculs, le courtier s'appuie notamment sur la fréquence et l'évolution des recherches Google dans les marchés étudiés afin d'appréhender le ressenti des consommateurs vis-à-vis de certaines marques hôtelières.
Les analystes d'UBS confirment ainsi leur avis positif sur les acteurs offrant une forte visibilité ou une dynamique de portefeuille robuste.
Whitbread (Achat) : Le groupe reste le favori du courtier au Royaume-Uni grâce à sa marque Premier Inn, qui domine les classements d'intérêt de recherche. Bien que les recherches aient légèrement fléchi séquentiellement, elles restent à des niveaux élevés, et le groupe affiche une croissance de son RevPAR de 3% sur le dernier trimestre publié.
Accor (Achat) : Le géant français bénéficie d'une dynamique solide pour sa famille de marques Ibis, dont l'intérêt de recherche en mars est supérieur aux niveaux de 2025 en France comme en Allemagne. Cependant, UBS note une faiblesse relative pour les enseignes Mercure et Novotel, qui affichent des baisses de recherche sur un an et d'un mois sur l'autre.
InterContinental Hotels Group (Neutre) : L'analyste adopte une position plus prudente sur IHG. Si la marque de luxe InterContinental maintient de bons scores aux États-Unis, l'intérêt pour les enseignes Crowne Plaza et Holiday Inn reste globalement sous les niveaux des années précédentes, particulièrement au Royaume-Uni.
Malgré ces signaux encourageants en mars, le courtier avertit que le conflit au Moyen-Orient devrait peser sur les statistiques de recherche d'avril.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,9% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,1%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2025, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.