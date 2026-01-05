Le secteur manufacturier américain accentue sa contraction (ISM)

La contraction du secteur manufacturier des Etats-Unis s'est légèrement accentuée en fin d'année dernière, à en croire l'Institute for Supply Management (ISM), dont l'indice pour le secteur vient de paraitre à 47,9 pour décembre 2025.

A 47,9, l'indice ISM manufacturier américain s'inscrit en effet en léger recul par rapport à son niveau de 48,2 observé le mois précédent. A titre de comparaison, les économistes de Jefferies indiquait l'attendre à 48,0 pour le mois écoulé.



Pour rappel, selon la terminologie des indices ISM, le seuil des 50 sépare expansion et contraction des conditions d'activité dans un secteur donné : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est élevé.



L'activité du secteur manufacturier s'est donc contractée en décembre pour le 10e mois consécutif, après une expansion de deux mois précédée de 26 mois consécutifs de contraction, selon le dernier rapport ISM Manufacturing.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.