Le secteur manufacturier dans la zone euro se contracte

S'étant replié de 50 en octobre à 49,6 en novembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro signale le retour d'une conjoncture défavorable du secteur, passant sous la barre fatidique des 50.



Le repli de l'indice s'explique principalement par celui des nouvelles commandes, témoignant de nouveaux vents contraires pour la demande. Toutefois, la croissance de la production s'est maintenue pour un 9e mois consécutif.



Les fabricants de la zone euro semblent en outre poursuivre et accentuer leurs efforts en termes de réduction des dépenses, comme en témoignent les baisses accrues de l'emploi, de l'activité achats et des stocks.



Après être restés relativement stables, en moyenne, depuis le début de l'année, les prix des achats ont enregistré leur plus forte hausse depuis mars. Parallèlement, les prix de vente ont diminué pour la 6e fois au cours des 7 derniers mois.



L'optimisme des fabricants quant à une hausse de l'activité au cours des 12 prochains mois a affiché son plus haut niveau depuis juin, dépassant la moyenne enregistrée depuis le début de la collecte des données pour cette variable, en 2012.