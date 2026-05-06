Le secteur privé américain a créé moins d'emplois que prévu en avril (ADP)

Le secteur privé américain a créé 109 000 emplois en avril, un chiffre inférieur aux attentes du marché, montre l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP. Les économistes s'attendaient en effet à quelque 120 000 créations d'emplois dans le privé le mois dernier aux Etats-Unis.

Le nombre de créations d'emplois du mois de mars a été révisé en très légère baisse, à 61 000 au lieu de 62 000 initialement annoncé.



L'enquête ADP précède de deux jours les chiffres officiels des créations d'emplois, qui seront publiés vendredi par le Département du Travail et qui portent à la fois sur le secteur privé et le secteur public.



Les économistes tablent sur un nouveau ralentissement en avril, avec seulement 62 000 créations d'emplois attendues contre 178 000 le mois précédent et un taux de chômage stable à 4,3%.