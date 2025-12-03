Le secteur privé américain détruit des postes en novembre (ADP)

Les employeurs privés américains ont supprimé 32 000 emplois au mois de novembre, à en croire le rapport mensuel du cabinet ADP, alors que les économistes espéraient encore quelques créations.



Selon le rapport, les embauches au cours du mois écoulé se sont montrées particulièrement faibles dans les secteurs de la fabrication, des services professionnels et commerciaux, de l'information et de la construction.



"Les recrutements ont été instables ces derniers temps, les employeurs se trouvant confrontés à des consommateurs prudents et à un environnement macroéconomique incertain", explique Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.