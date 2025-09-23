Le secteur privé britannique continue de croître, mais à un rythme ralenti (PMI)



Le secteur privé britannique a poursuivi sa croissance au mois de septembre, mais le rythme de sa croissance s'est ralenti, montrent les dernières données de l'enquête de S&P Global réalisée auprès des directeurs d'achat.



Son indice composite PMI s'est ainsi établi à 51 en version préliminaire 'flash' ce mois-ci, en net repli par rapport au pic de 12 mois atteint en août (53,5).



Celui mesurant l'activité dans le secteur des services a reculé à 51,9, contre 54,2 le mois précédent, tandis que celui ayant trait à l'industrie manufacturière s'est contracté à 46,2 après 47 en août, synonyme d'une nouvelle dégradation du secteur.



Dans un communiqué, le cabinet de recherche économique souligne que la demande toujours timide conjuguée aux pressions sur les marges, provoquées par la forte hausse des coûts des coûts de production, ont contribué à une nouvelle baisse de l'emploi.



Par ailleurs, les attentes des entreprises pour l'année à venir ont reculé pour atteindre un plus bas sur trois mois en septembre, les participants à l'enquête ayant mis en évidence un manque de confiance de leurs clients ainsi qu'une incertitude politique et économique accrue.



Depuis mai, l'indice principal reste cependant au-dessus du seuil critique des 50 points, témoignant d'une croissance de l'activité plutôt que d'une contraction du secteur privé.



La seule note positive réside peut-être dans le fait que le PMI a montré un certain ralentissement des pressions sur les prix alors que la Banque d'Angleterre s'inquiète toujours de la persistance de l'inflation dans le pays.



Selon Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, cette évolution pourrait contribuer à réorienter le débat politique monétaire au sein de la Banque d'Angleterre (BoE) vers une posture plus accommodante.