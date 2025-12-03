Le secteur privé français renoue avec l'expansion (PMI)
Publié le 03/12/2025 à 10:02
La croissance de l'activité globale ainsi signalée a reposé sur l'expansion de l'activité du secteur des services (dont l'indice est passé de 48 à 51,4), la production manufacturière ayant, quant à elle, affiché son plus fort recul depuis 9 mois.
Le volume global des nouvelles affaires a progressé en novembre dans l'ensemble du secteur privé, soutenu par un renforcement de la demande sur les marchés étrangers, mais l'emploi a reculé pour la première fois depuis 4 mois.
L'inflation des prix payés s'est renforcée alors que les prix facturés sont restés relativement stables par rapport à octobre. Enfin, les perspectives d'activité à douze mois se sont améliorées, particulièrement dans le secteur manufacturier.