Le secteur privé français renoue avec l'expansion (PMI)

S'étant redressé de 47,7 en octobre à 50,4 en novembre, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France a dépassé la barre des 50 et s'est ainsi établi en territoire positif pour la première fois depuis août 2024.



La croissance de l'activité globale ainsi signalée a reposé sur l'expansion de l'activité du secteur des services (dont l'indice est passé de 48 à 51,4), la production manufacturière ayant, quant à elle, affiché son plus fort recul depuis 9 mois.



Le volume global des nouvelles affaires a progressé en novembre dans l'ensemble du secteur privé, soutenu par un renforcement de la demande sur les marchés étrangers, mais l'emploi a reculé pour la première fois depuis 4 mois.



L'inflation des prix payés s'est renforcée alors que les prix facturés sont restés relativement stables par rapport à octobre. Enfin, les perspectives d'activité à douze mois se sont améliorées, particulièrement dans le secteur manufacturier.