Les marchés américains ont terminé en hausse ce mardi, portés par un regain d'appétit pour les valeurs technologiques, malgré des indicateurs mitigés sur le secteur des services. Les investisseurs restent focalisés sur les producteurs de puces et, plus particulièrement, sur les acteurs de la mémoire.

Wall Street a clôturé dans le vert grâce à la bonne tenue de plusieurs valeurs technologiques majeures. Le S&P 500 a progressé de 0,62% pour atteindre 6 944,8 points, le Dow Jones a gagné 0,99% à 49 462 points, tandis que le Nasdaq 100 a avancé de 0,94% pour terminer à 25 639,7 points.

Sur le plan macroéconomique, le secteur américain des services a montré des signes de ralentissement en décembre. Selon S&P Global, la croissance y a été la plus faible depuis avril, pénalisée par une diminution des nouvelles affaires et des volumes d’emploi. Les investisseurs attendent désormais le prochain rendez-vous majeur, avec la publication vendredi des chiffres officiels de l’emploi pour le mois de décembre.

Du côté des entreprises, Microchip Technology s’est illustrée avec une envolée de 11,65%, signant l’une des meilleures performances du S&P 500. Le fabricant de semi-conducteurs a relevé lundi soir ses prévisions de ventes nettes pour le troisième trimestre fiscal, renforçant l’optimisme autour du segment des puces.

Selon des informations de Sky News, le fonds TPG serait sur le point de racheter les activités britanniques de l’unité Optum de UnitedHealth Group. Cette perspective a soutenu le titre UnitedHealth, en hausse de 2,11% et parmi les meilleures performances du Dow Jones, tandis que l’action TPG progressait de 2,97%.

À l’inverse, Tesla a lourdement reculé de 4,14%, figurant parmi les plus fortes baisses du S&P 500. Le constructeur automobile a été pénalisé par la publication de données faisant état d’une chute de 27% des immatriculations de véhicules neufs au Royaume-Uni en décembre, selon la Society of Motor Manufacturers and Traders.

Enfin, American International Group a décroché de 7,49% après l’annonce du départ de son directeur général Peter Zaffino, en poste depuis plus de cinq ans. Une nouvelle qui a été accueillie avec prudence par les investisseurs, dans un contexte de marché toujours attentif aux questions de gouvernance et de visibilité stratégique.