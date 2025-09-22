Ce début de semaine est marqué par une actualité déjà dense, mais les principaux indices américains s’affichent tous dans le vert. Le S&P 500 signe un nouveau record à 6 693,7 points après une hausse de 0,44%. Le Dow Jones avance plus timidement (+0,14%) pour finir à 46 381,5 points, tandis que le Nasdaq 100 s’octroie la meilleure performance avec un gain de 0,55% à 24 761 points.
La principale annonce politique vient de Donald Trump, qui souhaite augmenter de 100 000 dollars les frais liés au visa H1-B, largement utilisé dans la technologie et l’ingénierie par les travailleurs étrangers. Le décret, censé entrer en vigueur dimanche 28 septembre, comportera toutefois des exceptions : le président américain a déjà précisé que cette hausse ne s’appliquerait pas aux médecins.
Côté entreprises, Nvidia a marqué la séance en annonçant un accord colossal de 100 milliards de dollars avec OpenAI. Celui-ci prévoit la construction d’immenses infrastructures de données, toutes équipées de cartes Nvidia. Le titre progresse de 3,97%, poursuivant le rapprochement stratégique entre les deux groupes.
Apple poursuit sa dynamique autour du lancement de l’iPhone 17 et gagne 4,31%. Dans un registre différent, le danois Orsted a annoncé la reprise de son projet d’éoliennes offshore aux États-Unis. L’action, déjà en hausse de 5,12% lors de la séance européenne, pourrait bénéficier d’un nouvel élan à la réouverture.