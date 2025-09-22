Malgré la menace d'une nouvelle taxe sur les visas pour les travailleurs étrangers dans la tech, le secteur se montre résilient et permet aux indices américains de progresser.

Ce début de semaine est marqué par une actualité déjà dense, mais les principaux indices américains s’affichent tous dans le vert. Le S&P 500 signe un nouveau record à 6 693,7 points après une hausse de 0,44%. Le Dow Jones avance plus timidement (+0,14%) pour finir à 46 381,5 points, tandis que le Nasdaq 100 s’octroie la meilleure performance avec un gain de 0,55% à 24 761 points.

La principale annonce politique vient de Donald Trump, qui souhaite augmenter de 100 000 dollars les frais liés au visa H1-B, largement utilisé dans la technologie et l’ingénierie par les travailleurs étrangers. Le décret, censé entrer en vigueur dimanche 28 septembre, comportera toutefois des exceptions : le président américain a déjà précisé que cette hausse ne s’appliquerait pas aux médecins.

Côté entreprises, Nvidia a marqué la séance en annonçant un accord colossal de 100 milliards de dollars avec OpenAI. Celui-ci prévoit la construction d’immenses infrastructures de données, toutes équipées de cartes Nvidia. Le titre progresse de 3,97%, poursuivant le rapprochement stratégique entre les deux groupes.

Apple poursuit sa dynamique autour du lancement de l’iPhone 17 et gagne 4,31%. Dans un registre différent, le danois Orsted a annoncé la reprise de son projet d’éoliennes offshore aux États-Unis. L’action, déjà en hausse de 5,12% lors de la séance européenne, pourrait bénéficier d’un nouvel élan à la réouverture.