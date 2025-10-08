La fermeture du gouvernement fédéral est entrée mercredi dans son huitième jour sans perspective de déblocage, après le rejet de deux projets de loi concurrents au Sénat. La chambre haute a repoussé un texte républicain visant à prolonger les financements jusqu’au 21 novembre (54 voix contre 45) et une proposition démocrate incluant la prolongation des subventions de l’Obamacare (52 voix contre 47). Aucune des deux n’a atteint le seuil de 60 voix requis pour surmonter l’obstruction parlementaire, marquant le sixième échec consécutif depuis le début du mois.

Les divisions partisanes restent profondes. Les républicains, majoritaires de justesse, plaident pour un renouvellement des financements aux niveaux actuels sans mesures additionnelles, tandis que les démocrates exigent le maintien des crédits d’impôt pour l’assurance santé, qu’ils jugent cruciaux pour des millions d’Américains. Un compromis proposé par la sénatrice républicaine Susan Collins, visant à rouvrir le gouvernement avant d’entamer des négociations sur l’Obamacare, a été rejeté. Le président Donald Trump, partisan d’une ligne dure, refuse toute discussion et a laissé entendre que les fonctionnaires en congé forcé pourraient ne pas être indemnisés rétroactivement, une première historique.

La pression monte également sur le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui tente de préserver la cohésion d’une majorité fragile. En attendant, les effets du shutdown s’étendent : suspension de projets d’infrastructure, arrêt de la publication de statistiques économiques et gel de financements énergétiques. Faute d’accord, la fermeture pourrait s’éterniser plusieurs semaines, accentuant l’incertitude politique et économique à Washington.