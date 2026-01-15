Le Sénat américain reporte un projet de loi sur les cryptomonnaies après l'opposition de Coinbase

Le Comité bancaire du Sénat des États-Unis a décidé de reporter l'examen d'un projet de loi visant à encadrer les cryptomonnaies, à la suite de l'opposition exprimée publiquement par Brian Armstrong, PDG de Coinbase. Le texte, présenté en début de semaine, vise à clarifier le statut juridique des actifs numériques et confierait à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la supervision des marchés au comptant. Une audition initialement prévue jeudi a été repoussée, le sénateur Tim Scott évoquant la poursuite de discussions "constructives".



Brian Armstrong a rejeté le texte dans sa forme actuelle, dénonçant sur le réseau X plusieurs dispositions jugées problématiques. Parmi elles figurent l'interdiction implicite des actions tokenisées, des limites aux récompenses sur stablecoins et un affaiblissement du rôle de la CFTC. Coinbase, acteur majeur du secteur, a investi massivement dans les campagnes politiques et joue un rôle d'influence dans le débat réglementaire en cours. L'absence de son soutien complique l'avancée du texte au Congrès.



Bien que le projet de loi reste amendable, il suscite déjà de vifs débats. Il interdit notamment le versement d'intérêts sur la simple détention de stablecoins, tout en autorisant certaines incitations liées à l'usage actif de ces actifs numériques. Armstrong, tout en se montrant critique, s'est dit "optimiste" quant à une solution de compromis. Le report reflète les divisions persistantes entre législateurs, régulateurs et industrie sur la manière d'encadrer un secteur en pleine expansion sans freiner l'innovation.