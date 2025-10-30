En octobre 2025, l'indice du sentiment économique (ESI) s'est redressé à la fois dans l'UE (+1,0 point à 96,7) et dans la zone euro (+1,2 point à 96,8), d'après les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.
L'indice des anticipations d'emploi (IEE) s'est aussi amélioré par rapport à septembre (+0,6 point à 97,7 dans l'UE, +0,4 point à 96,9 dans la zone euro). Les deux indicateurs restent donc inférieurs à leur moyenne à long terme de 100.
Esi SpA (Energy System Integrator) est une entreprise italienne active sur le marché des énergies renouvelables. Elle exerce des activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) et d'intégrateur de systèmes. Elle couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et développe des solutions clés en main pour des projets énergétiques complexes. ESI est active dans les secteurs photovoltaïque, éolien, hors réseau, mini-réseau et hybride pour la construction, dans tous les contextes environnementaux, de systèmes photovoltaïques et de centrales électriques de grande taille et de grande puissance, qui requièrent des technologies de construction de plus en plus sophistiquées. ESI est également spécialisée dans la rénovation de grands systèmes photovoltaïques traditionnels. La société opère en Italie et à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire de filiales, au service de clients publics et privés en Italie, en Espagne, en Afrique et en Europe de l'Est.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.