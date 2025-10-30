En octobre 2025, l'indice du sentiment économique (ESI) s'est redressé à la fois dans l'UE (+1,0 point à 96,7) et dans la zone euro (+1,2 point à 96,8), d'après les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.

L'indice des anticipations d'emploi (IEE) s'est aussi amélioré par rapport à septembre (+0,6 point à 97,7 dans l'UE, +0,4 point à 96,9 dans la zone euro). Les deux indicateurs restent donc inférieurs à leur moyenne à long terme de 100.