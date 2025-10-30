Esi SpA (Energy System Integrator) est une entreprise italienne active sur le marché des énergies renouvelables. Elle exerce des activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) et d'intégrateur de systèmes. Elle couvre l'ensemble de la chaîne de valeur et développe des solutions clés en main pour des projets énergétiques complexes. ESI est active dans les secteurs photovoltaïque, éolien, hors réseau, mini-réseau et hybride pour la construction, dans tous les contextes environnementaux, de systèmes photovoltaïques et de centrales électriques de grande taille et de grande puissance, qui requièrent des technologies de construction de plus en plus sophistiquées. ESI est également spécialisée dans la rénovation de grands systèmes photovoltaïques traditionnels. La société opère en Italie et à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire de filiales, au service de clients publics et privés en Italie, en Espagne, en Afrique et en Europe de l'Est.