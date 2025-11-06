Sur le National Mall à Washington, les musées et monuments nationaux, jadis bondés, sont fermés au public. Depuis le 1er octobre, le gouvernement fédéral est bloqué : aucun budget n’a été voté, et des dizaines de milliers de fonctionnaires voient leurs bureaux désertés. Ce “shutdown” est désormais historique – mercredi marquait son 36ᵉ jour, dépassant le précédent record de 35 jours atteint en 2018-2019 sous Donald Trump. Qu’est-ce que cela implique concrètement, et qu’est-ce que ça change vraiment ? Voyons ça.

Le Shutdown, qu’est-ce que c’est ?

Le mécanisme est simple. Chaque année, le Congrès doit adopter douze lois de finances (annual appropriations) pour financer agences et programmes fédéraux. L’Antideficiency Act – loi américaine de 1884 – interdit aux administrations de dépenser un sou sans approbation du Congrès. En l’absence de budget à partir de l’exercice 2026 débuté le 1er octobre, une vaste partie du gouvernement doit s’arrêter. Les fonctionnaires non essentiels sont placés en congés forcés (“furlough”) sans salaire (ils seront payés rétroactivement seulement quand le problème sera réglé). Seuls restent en poste – et toujours sans rémunération pendant la crise – les agents jugés indispensables (contrôle aérien, agences de sécurité intérieure, forces de l’ordre, etc.), parfois en service minimum. Pendant ce temps, les prestations financées de façon obligatoire (retraites, sécurité sociale, Medicare, intérêts de la dette) continuent d’être versées, car elles obéissent à d’autres lois en vigueur.

Mais, généralement, la paralysie s’étend bien au-delà des grilles du gouvernement. Les démarches administratives s’accumulent : autorités désertées, délais pour les passeports, visas ou prêts retardés. Les cabinets de sécurité sanitaire ou d’inspection – comme ceux de l’agriculture ou de la santé publique – ne fonctionnent que partiellement. Plus symbolique, les parcs et monuments nationaux ferment leurs portes. Rien de tel qu’un panneau “National Park Service – Closed due to Federal Government Shutdown” pour incarner l’impasse financière.



The Guardian

Coûts économiques et incidents clés

Chaque jour sans budget pèse lourd. Le Congressional Budget Office (CBO) estime qu’un shutdown prolongé réduira la croissance du PIB américain d’environ 2%, avec une perte non récupérable de 7 à 14 milliards de dollars si le blocage s’éternise. Rien que pour ce mois d’octobre, un responsable du Trésor a chiffré l’impact à 15 milliards de dollars par semaine de production économique envolée. Au total, des centaines de milliards peuvent être perdus si la situation dure.

Cette hémorragie reflète d’abord le congé forcé de près de 750 000 employés fédéraux et l’incertitude sur les salaires futurs. Près du même nombre d’agents ont été tenus de venir travailler malgré tout, dans l’espoir de régulariser la situation plus tard. Au total, plus de 1,4 million de travailleurs fédéraux sont affectés, certains sans plus aucun revenu mensuel. Sur le terrain, ces personnels accumulent les heures sup’ non payées pour tenir des services vitaux (contrôle routier, cimetières nationaux, répression des fraudes, etc.). À terme, si les subventions normales restent bloquées, l’État devra néanmoins payer la totalité des arriérés.

Cet arrêt soudain pèse sur tous les secteurs. Les voyages et le tourisme sont particulièrement touchés. Les autorités fédérales ont décidé de réduire de 10% les vols quotidiens dans les 40 plus grands aéroports américains. Ainsi, la FAA (aviation civile) a demandé aux compagnies de couper plusieurs milliers de liaisons domestiques, pour compenser l’épuisement des contrôleurs aériens travaillant sans paie. Nombre de voyageurs ont eu la surprise de voir leur vol annulé ou retardé dans ces hubs (JFK, Chicago, Dallas, etc.) tandis que la sécurité en vol devient plus fragile : selon le Secrétaire au Transport, jusqu’à 20% à 40% des contrôleurs dans les aéroports majeurs ne se présentent pas pour travailler tant qu’ils ne sont pas payés. Ces annulations créent un effet domino global : plus de 3 millions de passagers américains ont déjà subi des perturbations depuis le début du shutdown.

Les infrastructures plus modestes souffrent aussi. Les inspections sanitaires dans les usines et les campagnes ralentissent, tandis que des prêts garantis par l’État sont mis en pause. Mais l’une des conséquences les plus aiguës touche les bénéficiaires de l’aide sociale. Le programme SNAP – bons alimentaires fédéraux – nourrit plus de 40 millions d’Américains chaque mois en temps normal. Or, faute de fonds approuvés pour novembre, l’USDA a annoncé qu’aucune nouvelle subvention ne sera versée au-delà du 31 octobre. Plusieurs États ont saisi la justice pour forcer le maintien des versements. Dans ce contexte, des organismes caritatifs et les banques alimentaires locales s’activent pour éviter le pire. Au total, des dizaines de millions de personnes – en majorité des enfants et des personnes âgées – risquent donc de se retrouver sans aide alimentaire imminente.

Loin d’être sans effet pour l’économie mondiale, ce blocage national joue aussi son rôle sur la scène internationale. D’un côté, les marchés financiers ont, pour l’instant, fait preuve de calme : les indices boursiers américains et européens atteignent même des records. Les investisseurs misent sur la résilience économique de long terme et le fait que, historiquement, les shutdowns n’ont produit que de brefs soubresauts. La performance moyenne du S&P 500 pendant ces épisodes est proche de zéro et les 12 mois qui suivent sont souvent positifs. 2025 ne fait pas exception pour l’instant : la volatilité reste contenue et les actions ont surtout réagi à la Fed et aux résultats, pas au blocage budgétaire lui-même.



SP500 x Shutdown

BlueSky

D’un autre côté, l’incertitude s’accumule en coulisses : la publication mensuelle des données de conjoncture (emploi, inflation, PIB…) a déjà été décalée. En l’absence de chiffres officiels, ni la Fed ni les banques centrales étrangères ne peuvent évaluer correctement les besoins futurs de la première économie du monde. Par ailleurs, les relations diplomatiques et commerciales sont en alerte : les alliés scrutent le degré de stabilité politique à Washington, et même Pékin observe soigneusement les comptes publics américains. Les experts notent que tout ralentissement de la consommation américaine finira par affecter les exportations des pays partenaires et les cours des matières premières. En bref, l’onde de choc budgétaire traverse l’océan Atlantique et au-delà, pesant sur la confiance globale (même si les gouvernements restent prudents dans leurs déclarations).

Un imbroglio politique inédit

L’impasse actuelle prend racine dans un bras de fer partisan. D’un côté, les républicains occupent à la fois la Maison-Blanche, la Chambre des Représentants et le Sénat (bien que ce dernier avec 53 sièges). Leur stratégie a d’abord été de voter un continuing resolution (un texte de financement provisoire) sans aucune concession majeure, laissant les démocrates à l’écart. De l’autre, à peine vainqueurs de plusieurs élections locales début novembre, les démocrates ont décrété qu’ils n’appuieraient plus les mesures de financement tant que n’étaient pas incluses l’extension des crédits d’assurance-santé de l’Obamacare (ACA) arrivant à échéance fin 2025. Ces crédits ont été instaurés pour abaisser le coût des soins pour des millions d’Américains. Sans eux, les primes pourraient bondir de 26% en moyenne l’an prochain. Ce point est devenu le talon d’Achille politique : les Démocrates affirment qu’il faut protéger les ménages modestes, tandis que Trump et ses alliés refusent de mêler ce dossier aux négociations budgétaires.

Depuis le début du shutdown, Donald Trump a durci le ton. Il répète qu’il ne sera pas “extorqué” et a refusé de rencontrer les dirigeants démocrates tant que le gouvernement est fermé. Au Sénat, les leaders républicains ont tenu plusieurs votes sur des projets de loi de stopgap, mais aucun n’a recueilli de soutien d’au moins huit démocrates nécessaires pour contourner le filibuster (procédure pour bloquer/retarder un vote au Sénat). Le speaker républicain Mike Johnson a même laissé la Chambre en pause depuis fin septembre. Les démocrates, forts de leurs dernières victoires électorales, dénoncent un “hold-up” des Républicains contrôlant la situation. Le résultat : malgré une obligation constitutionnelle de financer l’État, chaque camp reste campé sur ses positions, convertissant le budget fédéral en enjeu de pouvoir.

Comparaison avec les shutdowns historiques

Cette crise n’a pas d’équivalent dans l’histoire récente des États-Unis. Jamais un empêchement budgétaire n’avait duré aussi longtemps.





Durée des shutdowns depuis 1976

PBS

Pour mettre en perspective, le précédent plus long avait duré 35 jours en 2018-2019. À l’époque, le point de blocage était un autre dossier épineux : Donald Trump exigeait 5,7 milliards de dollars pour construire un mur à la frontière mexicaine, ce que refusaient les démocrates au Congrès. D’autres chocs budgétaires notables ont été marqués par des différends politiques majeurs : en 1995-1996, 22 jours de shutdown opposèrent Bill Clinton aux Républicains sur la question de l’équilibre budgétaire. En 2013, un blocage de 16 jours avait eu lieu autour de l’Obamacare sous Barack Obama. Dans tous ces cas, le pays sortit épuisé mais avec peu de changements structurels durables – hormis une perte de confiance temporaire. Le shutdown actuel, en revanche, intervient dans un climat de rivalité exacerbée et pourrait laisser une cicatrice plus profonde sur l’économie et la politique.

Conclusion : calme apparent, profondeur en embuscade

Pour l’instant, l’Amérique encaisse. Les amortisseurs tiennent, les marchés regardent ailleurs, et l’économie continue d’avancer en crissant des dents. À l’échelle macro, l’impact demeure contenu : quelques à-coups, des files d’attente plus longues, des écrans noirs dans les statistiques, des vols en moins et des chèques en retard — rien qui, aujourd’hui, renverse la table.

Mais si la panne s’éternise, la mécanique devient non linéaire. Les retards se transforment en annulations, les arriérés en dettes sociales, les « ajustements » en pertes sèches. Les ménages fragiles rognent d’abord sur l’essentiel, les sous-traitants fédéraux coupent dans l’emploi, les Etats et collectivités bouchent des trous qu’ils n’ont pas creusés, la visibilité macro se brouille pour la Fed et pour le monde. Et, plus insidieux encore, la rouille institutionnelle s’installe : crédibilité budgétaire écornée, confiance abîmée, prime de risque qui se réveille.





Chronologie d'un arrêt des activités gouvernementales

Britanica