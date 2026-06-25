Le Slip Français, chantre du "Made in France", lance son introduction en Bourse

Le Slip Français a officialisé jeudi son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris, une opération qui doit permettre au fabricant de sous-vêtements étiquetés "Made in France" de lever 5 millions d'euros via une augmentation de capital destinée à accélérer son développement.

Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe créé en 2011 dit avoir l'intention de placer sur le marché 337 838 actions sur la base d'un prix de 14,80 euros par action.



L'IPO doit aussi comporter une cession d'actions existantes de la part de certains actionnaires historiques, à savoir 360 Capital Partners et Experienced Capital Partners, pour un montant d'environ 7 millions d'euros, qui pourrait être portée à 8,8 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à 10,8 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



L'offre, qui s'ouvre ce jeudi, s'achèvera le 8 juillet. Le début des négociations des actions est prévu pour le 14 juillet.



Le groupe fondé par Guillaume Gibault, qui occupe toujours les fonctions de PDG, explique qu'il dispose d'un réservoir de croissance "significatif" sur le marché du sous-vêtement masculin en France, estimé à plus de 500 millions d'euros et dont il ne contrôle aujourd'hui que 4%.



Un repositionnement stratégique payant



Confrontée aux limites de son modèle historique, initialement positionné sur le segment du haut de gamme, la société avait engagé en 2023 un pivot stratégique afin de passer d'une logique de marque "premium" à un modèle de vêtements du quotidien plus accessibles.



Cette transformation s'est notamment appuyée sur une extension de l'offre vers les chaussettes, pyjamas, tee-shirts et certaines références féminines, mais surtout sur un repositionnement en termes de prix et sur l'acquisition d'une usine à Aubervilliers.



Le groupe, qui a affiché en 2025 un chiffre d'affaires de 21,1 millions d'euros, en forte progression par rapport à 2024, dit viser un doublement de ce chiffre à horizon 2030 avec un résultat d'exploitation supérieur à 10% à moyen terme, c'est-à-dire entre trois et cinq ans, à comparer avec une marge opérationnelle de 7,6% actuellement.



Son bénéfice net est ressorti autour de 700 000 euros l'an dernier.