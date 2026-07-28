Le Slip Français porté par le digital au premier semestre

Introduit à la Bourse de Paris le 14 juillet dernier, le fabricant de sous-vêtements (+2,65% ce matin) a enregistré un chiffre d'affaires de 9,1 millions d'euros au premier semestre 2026, en progression de 3% à périmètre comparable par rapport à la même période de 2025. En données publiées, tenant compte des fermetures de boutiques intervenues entre les deux exercices, les ventes ressortent toutefois en baisse de 5%.

La croissance du groupe est principalement soutenue par son canal digital, dont les ventes ont progressé de 16% sur un an. Celui-ci représente désormais 88% du chiffre d'affaires semestriel, contre 79% un an plus tôt, confirmant sa place centrale dans le modèle économique de l'entreprise.



Le Slip Français a par ailleurs recruté plus de 62 000 nouveaux clients au cours du semestre, soit une hausse de 39% par rapport au premier semestre 2025.



Son activité industrielle poursuit également sa montée en puissance, avec 508 000 pièces produites sur la période, en hausse de 40%, tandis que l'activité de marque blanche "Made in France as a service" affiche une croissance de 77%.



A l'inverse, les ventes réalisées auprès des revendeurs, partenaires B2B et de la grande distribution reculent de 63,2%, reflet de la réduction volontaire du réseau de distribution physique et d'un contexte toujours difficile pour le commerce traditionnel.



Fort de ces résultats, Le Slip Français confirme l'ensemble des objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse, notamment le doublement de son chiffre d'affaires d'ici 2030, un résultat d'exploitation supérieur à 10% à moyen terme, ainsi que le développement de nouvelles capacités industrielles et de nouvelles catégories de produits.



Le groupe publiera ses résultats semestriels 2026, le 13 octobre prochain avant l'ouverture des marchés.