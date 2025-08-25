" Regardez ce que font les investisseurs, pas ce qu'ils disent ". Aucune phrase ne pourra mieux résumer le sujet du jour. Mesdames, messieurs, fanas des marchés actions, il est grand temps pour vous de faire le grand saut et de vous rendre sur la place où se trouvent l'information la plus qualitative quant aux projections des cours des actions que vous échangez tous les jours, des matières premières, des devises ou encore des cryptos : le marché des options.

Publié le 25/08/2025 à 14:27 - Modifié le 25/08/2025 à 15:04

Marchés de la prédiction

En tant qu’investisseur actif, votre seule et unique mission est de déterminer où les prix iront dans le futur. Et pour ce faire, vous êtes constamment à la pêche aux informations. Vous lisez des news, compilez des données, vous êtes peut-être attentifs aux avis, commentaires et debriefs de professionnels…

Mais je suis là pour vous rappeler que personne ne peut vous garantir le prix qu’aura un actif dans le futur. Et en plus d’être absurde, c’est tout simplement dangereux. Comprenez bien que si les arguments avancés par ces personnes étaient pertinents, alors le prix sauterait immédiatement à ce niveau.

Seules quelques individus, ceux avec les poches les plus profondes, sont en mesure de prendre le contrôle d’un carnet d’ordre et de pousser les prix dans une direction. Accessoirement, ils disposent d’informations que le reste du marché n’a pas, ils ont les meilleurs économistes, les meilleurs ingénieurs et les meilleures sources qui travaillent tous les jours pour eux.

Et même si une grande partie de leurs opérations ne se font pas sur un carnet d’ordre classique, les agissements de ces personnes, morales ou physiques, ne passent pas toutes incognito. Il existe bel et bien un endroit où l’on peut les voir agir : le marché des options.

Le marché des options, c’est vraiment l’endroit où vous pouvez trouver l’information la plus fiable quant aux projections futures concernant le prix d’un actif. Vous pouvez voir ce marché comme une place de paris sportif sur laquelle vous allez pouvoir lire les cotes de divers paris financiers en temps réel. Ces cotes sont formées par des millions d’investisseurs qui chaque jour, se protègent ou spéculent sur des événements comme la chute, la hausse, la stagnation ou encore l’augmentation de la volatilité d’un actif.

Vous le savez certainement, l’intelligence collective, c’est quelque chose d’extrêmement puissant. En anglais on parle de Wisdom of Crowds et plus particulièrement de Crowd Forecasting ici (une super vidéo de Foulouscopie sur le sujet). Et quand les participants sont intéressés financièrement au résultat de l’événement, on passe sur un marché de la prédiction, et en termes de forecasting, ça devient très, très intéressant (une autre excellente vidéo).

Ce qu’il y’a d’intéressant avec les marchés de la prédiction, c’est qu’ils peuvent être que très difficilement manipulés, en tout cas bien plus qu’un sondage ou que l’avis d’un expert qui peut lui avoir pleins de biais ou même être en situation de conflit d’intérêt.

Et pourquoi cela ? Eh bien parce si quelqu’un tente de manipuler un marché sur lequel on fait des prédictions en poussant les cotes dans un sens ou dans l’autre et que quelqu’un d’autre détient cette information quant à cette tentative de manipulation, et bien cette personne – qui peut tout à fait être complice au départ – a un intérêt de plus en plus grand à prendre la position inverse.

Et cette propriété autocorrectrice qui rend les marchés de la prédiction si puissant. Et je ne sais pas si vous le savez, mais aux Etats-Unis, avant les années 1940, il existait une place de marché sur laquelle les gens pariaient sur le résultat des élections présidentielles. Sur cette place, on pouvait consulter les cotes et de ces cotes en déduire des informations qui étaient beaucoup plus fiables que les sondages produits à l’époque.

D’ailleurs, très récemment, la place de marché Polymarket a prédit l’élection de Trump contre Kamala Harris avec une précision bien meilleure que les sondages qui étaient complètement à côté de la plaque.

Evolution des cotes quant au résultat de l'élection présidentielle américaine Kamala Versus Trump. Source : Polymarket.

Si les Etats-Unis ont banni cette pratique (de retour aujourd’hui avec Polymarket), c’est parce qu’ils s’inquiétaient quant à l’influence de ces cotes publiques sur le vote des participants. Rien que ça !

Tout ça pour dire que l’information disponible sur les marchés de la prédiction, elle vaut de l’or. Et, en gros, notre marché de la prédiction à nous, les financiers, c’est le marché des options.

Revenons à nos investisseurs aux poches très profondes qui se trahissent notamment via leurs agissements sur ce marché de dérivés. Eh bien aujourd’hui, je vais vous montrer comment interpréter leurs opérations pour essayer d’en extraire l’information si précieuse qu’ils ont et que vous n’avez pas.

Bonne nouvelle, il existe des options sur à peu près tous les actifs. Pas uniquement les actions. Donc si vous êtes intéressés par les cryptomonnaies par exemple, vous n’avez aucune raison d’arrêter la lecture de cet article. En plus de ça, cette information, elle est gratuite, il suffit de savoir où aller la chercher (Yahoo Finance propose par exemple une API qui permet de collecter très rapidement le prix des options pour différentes maturités. Sur Barchart vous trouverez aussi les datas sur les options. Pour le Bitcoin, il y’a Deribit).

Comme d’habitude, une petite parenthèse pédagogique s’impose avant de poursuivre.

Les options

Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur un droit (mais pas une obligation) sur un actif (par exemple une action) à une date donnée, à un prix fixé à l’avance (prix d’exercice ou strike). On appelle maturité la différence entre la date d’aujourd’hui et celle d’exercice de l’option.

Il existe deux grands types d’options vanille (standard) :

Le call : droit d’acheter l’actif à un prix donné

Le put : droit de vendre l’actif à un prix donné.

Le vendeur de l’option, lui, a l’obligation de respecter ce contrat si l’acheteur décide d’exercer ce droit.

Le payoff (ou gain à maturité)

Le payoff d’une option (sa valeur à maturité du contrat) est simple à tracer et relativement intuitif à comprendre.

Payoff d'un Call et d'un Put Européen. Source : Surperformer - Le livre Zonebourse.

Comme vous pouvez le voir sur les graphs, il existe un point de bascule, au niveau du prix d’exercice, qui divise la fonction en deux parties. Le payoff d’un call est nul sous le strike (l’option n’est pas exercée par l’acheteur) et pour un put c’est l’inverse, le payoff est nul au-dessus du strike.

Dans les deux cas, l’autre partie de la fonction montre un potentiel de gain infini qui évolue linéairement avec le cours du sous-jacent.

Le premium et la décomposition de celui-ci

Prenez le temps de bien regarder les graphs précédents, vous notez quelque chose ? Il n’est jamais négatif ! Or, si vous n’avez rien à perdre à maturité quand vous achetez un call ou put, il semble tout à fait logique que ce droit d’acheter ou vendre un actif à un certain prix à une maturité donné ait un coût n’est-ce-pas ?

Ce prix, c’est ce qu’on appelle le premium de l’option, sa valeur quoi. Nous ne verrons pas dans cet article comment le calculer (pour cela je vous renvoie vers la super vidéo de Science Etonnante, le livre Zonebourse ou encore des ressources spécialisées comme le Hull) mais sachez que cette valeur peut se décomposer de la manière suivante :

En une valeur intrinsèque : ce que vaudrait l’option si on l’exerçait maintenant .

: ce que vaudrait l’option . Et une valeur temps : la valeur liée à l’incertitude future (volatilité, temps restant, etc.). Elle est presque toujours positive.

Décomposition de la prime d'une option entre valeur intrinsèque et valeur temps. Source : Zonebourse.

Décomposition prime d'un call Européen. Modèle Black & Scholes. Source : Zonebourse.

La volatilité implicite : ce que le prix des options nous révèle

Vous l’aurez compris, le premium d’une option dépend (entre autres) de la volatilité anticipée de l’actif sous-jacent. Naturellement, plus les acteurs de marchés pensent qu’une action va bouger fortement, plus ils sont prêts à payer cher pour une option puisque leur potentiel payoff est plus intéressant alors que leur risque à la baisse est lui limité.

Si le premium d’une option dépend de la volatilité future de l’actif sous-jacent et qu’on sait modéliser le prix de l’option, ça veut aussi dire qu’on peut déduire cette volatilité anticipée des prix des options sur les marchés !

Et rappelez-vous que cette information est gratuite ! Absolument n’importe qui peut consulter le prix des options et généralement, les plateformes d’échanges vous épargnent le calcul de la volatilité implicite. Vous pouvez donc tracer la volatilité implicite d’options (call ou put) qui ont la même maturité en fonction de leur strike (prix d’exercice), de leur Delta (qui reflète la probabilité de l’option d’être dans la monnaie à la maturité) ou encore de leur « moneyness » (voir note).

Note : La moneyness correspond à la distance entre le cours du sous-jacent et le strike d’une option, exprimée en %. On dit d’une option qu’elle est :

ITM (In the Money – Dans la monnaie) quand Cours > Strike pour un call, Cours < Strike pour un put.

ATM (At The Money – A la monnaie) quand Cours = Stirke

OTM (Out of The Money – Hors de la monnaie) quand Cours > Strike pour un put ou Cours < Strike pour un call.

Vous obtenez alors ce qu’on appelle le smile de volatilité !

Le smile de volatilité : ce que les options nous disent sur la peur ou l’euphorie

Quand on trace la volatilité implicite en fonction du strike pour des options ayant la même maturité, on obtient souvent un sourire (smile), parfois asymétrique (smirk) !

Le smile et le smirk de volatilité. Source : Zonebourse.

La forme du smile révèle les anticipations et les craintes des investisseurs. Si les options très hors de la monnaie (OTM) coûtent cher, c’est que le marché redoute des mouvements extrêmes.

Si les calls OTM coûtent plus cher que les puts OTM, c’est que les investisseurs s’attendent à une flambée de prix de l’actif sous-jacent.

Si les puts OTM coûtent plus cher que les calls OTM, les investisseurs craignent une chute des marchés (comportement de couverture).

Et c’est justement là que sont les informations qui nous intéresse.

Dans le meilleur des mondes, les entreprises collaborent pour créer de la valeur, les investisseurs achètent des actions et l’ensemble des acteurs économique ont intérêt que ça marche, que la valeur des entreprises grimpe et donc que les marchés montent. Emprunter coûte de l’argent et prêter en rapporte. A quelques reprises ici et là, les marchés connaissent de fortes chutes et il est donc naturel que les investisseurs craignent ces épisodes et souhaitent s’en protéger. C’est pour ces différentes raisons que les puts OTM sur les indices actions sont d’ordinaire plus chers que les calls OTM et qu’on observe un Smirk haussier.

Smirk de volatilité (12/08/2025) des options ayant l'action Apple comme sous-jacent. Maturité des options : 1 mois. Source : Bloomberg.

A l’inverse, pour la plupart des matières premières, comme le Blé, le Smirk est baissier. Les calls OTM sont d’ordinaire plus chers que les puts OTM. C’est plutôt intuitif : la plupart des entreprises sont consommatrice de matières premières et leur crainte est de voir les prix s’envoler. Par conséquent ils se protègent contre le risque de hausse.

Smirk de volatilité (13/08/2025) des options ayant le blé comme sous-jacent. Maturité des options : 3 mois. Source : Bloomberg.

Da manière assez intéressante, on observe un smile relativement symétrique pour les options ayant le Bitcoin pour sous-jacent (surtout pour les options qui ont une courte maturité).

Smile Volatilité Bitcoin (13/08/2025) pour plusieurs maturité courtes. Source : Deribit.

Il y’a donc une absence de biais directionnel structurel. Autrement dit, Bitcoin n’a pas encore de consensus directionnel institutionnalisé :

Pas de flux constants d’achat comme sur les indices boursiers

Pas d’utilisateurs industriels « captifs » comme pour le pétrole ou le blé

Les acheteurs et vendeurs sont pour la plupart des spéculateurs, sans besoin économique sous-jacent.

Les gros poissons considèrent donc que Bitcoin peut tout autant doubler que perdre 50%. En revanche attention, un smile symétrique n’implique pas que le marché est « neutre » sur la direction future de Bitcoin, mais plutôt que la peur est aussi forte dans les deux sens, ce qui est assez unique et symptomatique d’un actif encore perçu comme spéculatif.

Revenons à notre cher et tendre smirk pour les options sur actions.

En fait au-delà de l’étude du smirk de volatilité, ce qui nous intéresse, c’est son analyse dynamique.

Un peu comme pour une courbe de taux, ce qu’on cherche à étudier ici c’est l’offset et la pentification d’un coté ou de l’autre de la courbe entre deux dates.

Si l’ensemble des options valent plus cher, aujourd’hui qu’il y’a un mois, c’est tout simplement que la volatilité anticipée grimpe, pour les calls OTM comme pour les puts. On peut observer ça avant une saison de publication de résultats par exemple.

Schéma offset d'un smile de volatilité. Source : Zonebourse.

La pentification du smirk et l’accentuation de l’asymétrie en faveur des puts deep OTM signale que la crainte d’une chute des marchés s’accentue. Et à l’inverse des vidéos Youtube dramatique, ce genre d’événements n’arrivent pas toutes les semaines. C’est au contraire un phénomène assez rare à prendre très au sérieux.

Schéma pentification d'un smile de volatilité. Source : Zonebourse.

Donc passez peut-être moins de temps à écouter n’importe qui sur Youtube, et apprenez à lire et interpréter la multitude d’information que le marché des options a à vous offrir.

A titre d’exemple, assez récemment, l’analyse de l’évolution du Smrik des options sur le cuivre m’ont permis de comprendre que les acteurs de marché qui disposent d’informations de grande qualité s’était grandement calmé quant à la crainte de voir des droits de douane élevé être appliqué à la frontière américaine pour le matériau stratégique. Alors qu’à l’instant même, de nombreux médias publiaient, légèrement en retard donc, des explications quant à l’explosion du prix du cuivre du fait de la redirection de la majorité de la production mondiale vers les ports américains pour constituer des stocks d’urgence avant application des droits de douane.

Pour le coup, les médias ne se trompaient pas sur les explications, mais un investisseur qui aurait vendu du Nexans ou du Prysmian pour acheter du Derichebourg ou du Aurubis au moment où ces articles ont été publié aurait manqué l’information la plus importante : les gros poissons n’ont plus aussi peur, ils savent quelque chose. Et bingo, quelques jours plus tard, l’exemption sur le cuivre tombe.

Avez-vous tout compris ?

Pour conclure cet article quoi de mieux qu’un petit exercice ?

Voici l’évolution (photographie à différentes dates : 13/06, 11/07 et 13/08) du smile de volatilité tracé à partir d’options de maturité 6 mois ayant pour sous-jacent l’indice du S&P500.

Quelle interprétation pouvez-vous en faire ?

Evolution (13/06, 11/07 et 13/08) du smile de volatilité tracé à partir d’options de maturité 6 mois ayant pour sous-jacent l’indice du S&P500.

La réponse en commentaire de la vidéo associée.