Les contrats à terme sur le soja aux États-Unis ont encore fléchi mercredi, les acheteurs chinois privilégiant désormais les cargaisons argentines. Le contrat de novembre a perdu 2 cents à 10,10 dollars le boisseau à Chicago, proche d’un plus bas de six semaines. Le maïs pour livraison en décembre a cédé 1,75 cent à 4,2450 dollars, tandis que le blé a progressé de 1,75 cent à 5,2225 dollars grâce à des achats techniques et à un regain de demande.

Cette pression découle de la décision de l’Argentine de suspendre temporairement ses taxes à l’exportation, ce qui a déclenché une vague de ventes vers la Chine. Selon plusieurs opérateurs, Pékin aurait réservé une vingtaine de cargaisons, confirmant son orientation vers l’Amérique du Sud dans un climat de tensions commerciales avec Washington. Les analystes soulignent que cette réallocation fragilise directement la compétitivité américaine sur son principal marché d’exportation.

Le maïs suit la tendance du soja, mais ses pertes restent limitées par les premiers retours de récolte dans le Midwest, qui révèlent des rendements inférieurs aux prévisions gouvernementales. Le blé, de son côté, tente de se redresser après avoir touché un plancher, porté par des achats opportunistes et l’intérêt renouvelé d’importateurs. Dans l’ensemble, le complexe agricole reste soumis à la pression saisonnière de l’offre américaine, même si l’incertitude sur les rendements pourrait offrir un certain soutien dans les prochaines semaines.