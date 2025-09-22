Les cours du soja ont reculé lundi à Chicago, atteignant un plus bas de six semaines à 10,11 dollars le boisseau, après l’absence de signe concret de reprise des exportations américaines vers la Chine malgré un échange récent entre Donald Trump et Xi Jinping. Les analystes notent que l’espoir d’un redémarrage du commerce agricole a laissé place à un scepticisme grandissant, Pékin privilégiant les origines sud-américaines.

Le blé a également poursuivi sa tendance baissière, tombant à 5,11 dollars le boisseau sous l’effet de perspectives d’abondance sur les marchés mondiaux, notamment grâce à de bonnes récoltes en Australie. Le maïs, pour sa part, a cédé 5 cents à 4,19 1/4 dollars, alors que les opérateurs suivent de près le début de la récolte américaine et l’arrivée sur le marché des exportations argentines.

La compétitivité renforcée de l’Argentine, qui a suspendu ses taxes à l’exportation sur les céréales jusqu’au 31 octobre, accentue la pression sur le soja et le maïs. Aux États-Unis, les rendements du maïs restent incertains après les épisodes de sécheresse et de maladies en fin d’été, ce qui pourrait conduire l’USDA à revoir ses prévisions. Faute d’achats chinois, les marchés jugent étroite la fenêtre de soutien pour le soja avant l’arrivée massive de l’offre brésilienne en janvier.