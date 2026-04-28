Le solaire change d'échelle et remet les réseaux électriques au centre du jeu
Selon le rapport annuel du think tank Ember, spécialisé dans l'énergie, les sources bas carbone ont couvert l'intégralité de la hausse de la demande mondiale d'électricité, en progression de 849 TWh. La production fossile a ainsi légèrement reculé de 38 TWh, soit 0,2%, malgré une demande toujours en croissance.
Le solaire concentre l'essentiel de cette rupture, avec une production en hausse de 636 TWh, soit +30%, pour atteindre 2 778 TWh en 2025, couvrant à lui seul 75% de la demande supplémentaire. L'éolien a ajouté 205 TWh, ce qui signifie que les deux technologies ont absorbé presque toute la croissance mondiale de la consommation électrique.
Le rapport met aussi en évidence un basculement symbolique, avec les renouvelables qui produisent désormais davantage d'électricité que le charbon, à 33,8% du mix mondial contre 33,0%, pour la première fois depuis un siècle.
La prochaine bataille se joue toutefois sur les batteries et les réseaux, selon Ember. Le think tank estime que les coûts des batteries stationnaires ont chuté de 45% en 2025, tandis que les nouvelles capacités permettent déjà de déplacer une partie du solaire vers les heures du soir. Cette dynamique met en avant CATL, BYD, Tesla ou Fluence côté stockage, mais aussi Schneider Electric, Siemens Energy, ABB et Eaton côté électrification des réseaux.
Le rythme de modernisation des réseaux devient désormais l'un des principaux tests de la transition énergétique, car la croissance du solaire ne peut se traduire par un recul durable des centrales fossiles que si les infrastructures et les capacités de stockage suivent, selon l'organisation.
First Solar, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de modules solaires photovoltaïques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (95,7%), Inde (3,7%), France (0,1%) et autres (0,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.