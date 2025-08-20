En ayant investi très tôt dans les énergies renouvelables, la Chine est devenue le leader de cette industrie. Si Pékin peut aujourd'hui se targuer de contrôler l'essentiel de ces chaînes de valeur, il y a un revers de la médaille à ce leadership : les surcapacités.

Le secteur solaire chinois, longtemps fer de lance de la transition énergétique mondiale, traverse une passe difficile. En 2024, les plus grands groupes du secteur ont supprimé près d’un tiers de leurs effectifs, et les pertes dans la chaîne de valeur se sont élevées à 40 milliards de dollars.

Tomber dans les panneaux

Face à cette spirale, les principaux producteurs de polysilicium – composant clé des panneaux photovoltaïques – ont lancé un vaste plan de rachat et de fermeture d’environ un tiers des capacités du secteur. Mais cette stratégie ambitieuse se heurte à la résistance des petits producteurs et à celle des autorités locales, souvent soucieuses de préserver l’emploi et l’activité économique.

Par ailleurs, des réformes tarifaires ont accentué l’instabilité du marché. La perspective de nouvelles politiques tarifaires applicables dès juin a poussé les producteurs d’électricité à accélérer les mises en service de centrales solaires au premier semestre, créant un effet de pic suivi d’un net creux de la demande au second semestre. Sur l’ensemble de l’année, les installations devraient néanmoins atteindre un niveau record.

Mais cet essor ne suffit pas à compenser la surproduction chronique. Les capacités de production de la Chine couvrent deux fois la demande mondiale de panneaux solaires. Pour les analystes, une réduction drastique – de l’ordre de 20% à 30%, voire davantage – des capacités de production serait indispensable pour rétablir la rentabilité du secteur.

Lutter contre "l’involution"

Le ministère chinois de l’Industrie a convoqué cette semaine les représentants du secteur solaire pour une nouvelle réunion de crise, la deuxième en moins de deux mois, exhortant les entreprises à resserrer l’encadrement de leurs activités, freiner la surcapacité croissante et apaiser la concurrence féroce qui mine la filière.

Les panneaux solaires ne sont que l’un des exemples d’une des problématiques principales de l’économie chinoise : les surcapacités de son industrie.

C’est le résultat des choix des autorités chinoises qui ont toujours favorisé l’offre à la demande. Ainsi, avec des plans comme Made in China 2025, la Chine est devenue une puissance manufacturière qui domine certains secteurs. C’est notamment le cas sur les technologies vertes (batteries, panneaux solaires, véhicules électriques…). Mais cela s’est fait au détriment de la rentabilité.

Un problème que les autorités chinoises semblent désormais vouloir adresser. Le 1er juillet, Pékin avait lancé un appel pour mettre fin à la "concurrence désordonnée sur les prix". Une volonté réaffirmée lors de la dernière réunion du Politburo, fin juillet.

Pékin est désormais engagé dans la lutte contre "l’involution", un terme utilisé en Chine pour caractériser un environnement dans lequel la concurrence intense aboutit à des rendements décroissants, voire à des pertes.

Une concurrence acharnée qui aboutit à une spirale déflationniste dont la Chine peine à sortir. Les prix à la production sont en recul depuis trois ans.