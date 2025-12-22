Le marché suédois est réputé pour sa capacité à générer des "compounders", ces machines à composer le capital qui allient rigueur opérationnelle et expansion internationale. Loin des effets de mode, nous avons passé la cote de Stockholm au crible pour en extraire trois entreprises qui ne se contentent pas de croître, mais qui le font avec une efficacité financière redoutable. Le focus est mis sur la "Qualité" au prix juste, en utilisant le PEG pour éviter les dossiers survalorisés.

Voici les critères cumulatifs retenus dans le Stock Screener :

Capitalisation boursière minimale de 1 MdUSD pour s'assurer une bonne liquidité.

Note investisseurs d’au moins 4,5/5, témoignant d'une confiance élevée des marchés.

Excellent rating fondamentale : un score combinant rentabilité, profitabilité, croissance et qualité avec une note minimale de 70/100.

Momentum 3 ans strictement positif, confirmant un intérêt acheteur soutenu et une trajectoire de prix ascendante.

Ce conglomérat industriel spécialisé dans l'acquisition de niches rentables (dentaire, solutions de démolition et systèmes) est un modèle de "serial acquirer" à la suédoise. Le groupe bénéficie d’une forte diversification géographique avec notamment 30% de son activité réalisée dans le reste de l’Europe. Ce mois-ci, Lifco a poursuivi sa stratégie d'expansion en annonçant l'acquisition de Karl Kaps, un spécialiste allemand de l'équipement de diagnostic, renforçant ainsi son pôle santé à l'international.

Les fondamentaux affichent un profil de qualité rare. L’action a bondi de 102% sur les trois dernières années, démontrant un attrait constant des investisseurs pour son modèle de croissance composé. La valorisation reflète cette qualité avec un PEG qui se normalise progressivement : de 4,68 en 2025 à 3,5 en 2026 puis 3,6 en 2027. Bien que le titre se paye avec une prime, la récurrence des flux de trésorerie justifie ce positionnement haut de gamme.

La trajectoire financière est marquée par un désendettement progressif. L’endettement net est attendu à 10 Mds SEK en 2025, avant de refluer à 8 Mds en 2026 et 5,8 Mds SEK en 2027. Cette gestion rigoureuse du passif offre au groupe des marges de manœuvre pour de futures acquisitions stratégiques.

Plateforme paneuropéenne d'épargne et d'investissement, Nordnet domine le marché scandinave (28% de son activité en Suède, 26% au Danemark). Le groupe profite de la digitalisation massive de l'épargne individuelle. Récemment, en octobre 2025, l'application mobile de Nordnet a reçu le prestigieux Red Dot Design Award, soulignant l'avantage technologique du groupe pour attirer et retenir les nouveaux investisseurs.

La performance boursière reste solide avec une progression de 77% sur trois ans. Le profil de croissance future est particulièrement attractif au regard des prévisions de bénéfices : le PEG passe de 2,92 en 2025 à 2,58 en 2026, pour s'établir à un niveau très agressif de 1,3 en 2027. Cette trajectoire indique que le marché pourrait encore sous-estimer la capacité du groupe à monétiser sa base de clients croissante sur le long terme.

La situation bilancielle est un point fort majeur du dossier. La dette nette est négative et continue de se creuser en faveur de la trésorerie : -2,5 Mds SEK en 2025, -3,5 Mds en 2026 et jusqu’à -4,9 Mds SEK en 2027. Le groupe génère plus de cash qu'il n'en utilise, renforçant sa flexibilité stratégique sur un marché en consolidation.

Acteur majeur des jeux d'argent en ligne, Betsson affiche une diversification géographique audacieuse : 43% de son activité se situe en Europe Centrale & Est et Asie, et 23% en Amérique Latine. En décembre 2025, le groupe a d'ailleurs été nommé pour 10 prix aux European iGaming Awards 2026, confirmant son statut de leader opérationnel dans le secteur.

La dynamique boursière est impressionnante, avec une hausse de 39% depuis le début de l'année 2025 et de 70% sur cinq ans. C'est ici que le Stock Screener révèle une opportunité de valorisation majeure : le PEG est attendu à 1,8 en 2025 avant de s'effondrer à 0,4 en 2026 puis 0,71 en 2027. Un PEG inférieur à 1x sur les deux prochaines années suggère que le titre est nettement décoté par rapport à sa croissance bénéficiaire anticipée.

À l'instar de Lifco AB, la solidité financière est remarquable. L’endettement net ressort à -2,5 Mds SEK en 2025, puis s'accentue à -4,1 Mds en 2026 pour atteindre -5,7 Mds SEK en 2027. Cette montagne de cash assure une sécurité totale et une capacité de redistribution confortable.