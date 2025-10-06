Le Parti libéral démocrate (PLD) a élu ce week-end Sanae Takaichi à sa tête. Elle devrait donc succéder à Shigeru Ishiba et ainsi devenir la première femme Première Ministre du Japon. Fidèle à l'héritage de Shinzo Abe, elle défend une politique budgétaire expansionniste et une politique monétaire accommodante.

Une orientation qui plait au marché actions, puisque l’élection de Takaichi a été salué par une hausse de presque 5% du Nikkei ce lundi. Cette hausse permet à l’indice d’afficher une progression de 20% en 2025 et d’inscrire un nouveau record, à presque 48 000 points.

Si cette nomination est saluée par les marchés, c’est parce que Sanae Takaichi s’inscrit dans les pas de Shinzo Abe, Premier Ministre de 2012 à 2020, partisan d’une relance budgétaire et monétaire. Une inflexion par rapport à la politique du sortant, Shigeru Ishiba, favorable aux actifs risqués.

Il faudra néanmoins surveiller l’évolution des marchés obligataires car les taux longs japonais sont déjà remontés à des niveaux plus vus depuis le siècle dernier, notamment à cause d’inquiétudes sur la demande des investisseurs pour la dette japonaise. Les marges de manœuvre pour la relance budgétaire semblent donc limitées.

La Banque du Japon sous pression ?

A moins que la Banque du Japon ne soit plus accommodante. D’ores et déjà, la nomination de Takaichi repousse les anticipations de hausses de taux de la part des marchés.

Cependant, un conseiller économique a indiqué que Takaichi pourrait tolérer une hausse de taux d’ici à janvier prochain, tout en précisant que la BoJ devrait maintenir une politique monétaire accommodante.

La Banque du Japon a entamé une normalisation de sa politique monétaire en mars 2024, après avoir longtemps maintenu ses taux directeurs en territoire négatif. Depuis janvier, le taux d’intérêt de référence se situe à 0.5%.

La Banque du Japon continue néanmoins à resserrer la politique monétaire. Lors de sa dernière réunion, la BoJ a annoncé la vente progressive de ses ETF.