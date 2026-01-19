Le spectre d'une guerre commerciale déprime les marchés

La semaine commence dans la déprime à Paris comme sur les autres places européennes, face au spectre d'une guerre commerciale euro-américaine ravivé par les tensions géopolitiques au sujet de l'avenir du Groenland.

Vers 11h50, le CAC40 lâche 1,6% vers 8130 points, une chute globalement en ligne avec celle de l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 (-1,7%), alors que Wall Street doit rester fermée ce jour en raison du "Martin Luther King Day".



Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de surtaxes douanières sur plusieurs de ses alliés européens, de 10% à compter du 1er février, puis de 25% à partir du 1er juin, jusqu'à ce que les Etats-Unis prennent le Groenland.



En réaction, Ursula von der Leyen a affirmé que l'Union européenne était pleinement solidaire du Danemark et a prévenu que de nouveaux droits de douane risqueraient de compromettre les relations transatlantiques.



Selon Bloomberg, l'UE envisagerait d'imposer des droits de douane sur quelque 93 milliards de dollars de produits américains en représailles, de quoi faire craindre sérieusement le retour d'une guerre commerciale entre Washington et Bruxelles.



"Nous conseillons toutefois aux investisseurs de faire preuve de calme", tempère Joachim Klement, chez Panmure Liberum, jugeant que ces surtaxes pourraient facilement être contournées par les entreprises affectées.



"Il suffit aux fabricants européens de livrer leurs produits aux Etats-Unis en passant par des pays qui sont exemptés de ces surtaxes, comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique et l'Irlande", explique cet analyste de marchés.



Face à ce contexte, les opérateurs ne sont guère attentifs à une bonne nouvelle sur le front de l'inflation dans la zone euro : Eurostat a révisé son taux annuel à 1,9% pour décembre, contre 2% en estimation rapide et après 2,1% en novembre.



Toujours au chapitre des données macroéconomiques, la semaine sera marquée par la publication, aux Etats-Unis, d'un nouvelle estimation du PIB du 3e trimestre, ainsi que des revenus et dépenses des ménages, accompagnés de l'indice des prix PCE.



De ce côté-ci de l'Atlantique, doivent paraitre dans les prochains jours les indices ZEW en Allemagne et du climat des affaires en France, ainsi que l'inflation au Royaume-Uni et les indices PMI en estimations rapides.



La semaine verra aussi monter en puissance la saison des résultats, avec notamment ceux de Netflix, 3M, J&J, Travelers, P&G et Intel aux Etats-Unis, ou encore de Rio Tinto, Mercedes-Benz, LVMH ou Ericsson en Europe.



Pour l'heure, sur le CAC40, les valeurs du luxe comme LVMH (-4%) ou Hermès (-3%) paient le prix fort du retour des tensions commerciales, alors que Thales (+2%) semble au contraire bénéficier du durcissement des relations euro-américaines.



Ailleurs en Europe, Bayer gagne 7% à Francfort, la Cour suprême américaine ayant accepté d'examiner l'affaire Durnell, qui a créé un précédent de remboursement des dégâts causés par le Roundup, un enjeu énorme pour le groupe allemand.



D'Ieteren bondit de 8% à Bruxelles, après la rumeur propagée vendredi soir par le Financial Times, selon laquelle sa filiale Belron (maison-mère de Carglass) serait en discussions préliminaires en vue d'une introduction en Bourse.