Le surplus commercial allemand augmente en octobre

L'excédent commercial de biens de l'Allemagne s'est établi à 16,9 milliards d'euros en octobre 2025, en augmentation donc par rapport à celui de 15,3 MdsEUR engrangé le mois précédent (confirmé par rapport à l'estimation initiale).



L'office fédéral de statistiques, qui publie ces chiffres, précise que les exportations allemandes sont restées à peu près stables (+0,1%) d'un mois sur l'autre, à 131,3 MdsEUR, alors que les importations ont diminué de 1,2% à 114,5 MdsEUR.



Si l'Allemagne a vu ses exportations de biens vers le reste de l'UE augmenter de 2,7%, celles vers le reste du monde ont reculé de 3,3%, dont des chutes de 7,8% vers les Etats-Unis, de 5,8% vers la Chine et de 6,5% vers le Royaume-Uni.