Le surplus commercial de la zone euro monte en septembre

Le surplus commercial de la zone euro s'est établi à 18,7 milliards d'euros au mois de septembre 2025, en hausse par rapport à août (10,6 MdsEUR), selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat.



Cette amélioration sensible d'un mois sur l'autre reflète une progression de 4,7% des exportations désaisonnalisées, à 247,9 MdsEUR, surpassant nettement l'augmentation de 1,3% des importations dans le même temps, à 229,2 MdsEUR.



Au niveau de l'ensemble de l'UE, l'excédent commercial est passé de 7,3 MdsEUR en août à 15,6 MdsEUR en septembre, les exportations s'étant accrues de 4,5%, tandis que les importations n'ont augmenté que de 0,5%.