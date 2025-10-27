L’American Federation of Government Employees (AFGE), principal syndicat des fonctionnaires fédéraux, a exhorté lundi le Congrès à adopter sans délai une résolution budgétaire pour rouvrir l’administration, paralysée depuis le 1er octobre. Son président, Everett Kelly, a appelé les élus démocrates à soutenir la mesure de financement temporaire proposée par les républicains, afin de permettre le retour au travail des 900 000 agents concernés, avec paiement rétroactif intégral. Il a dénoncé une situation "honteuse", soulignant que de nombreux employés publics devaient recourir à l’aide alimentaire après avoir manqué plusieurs salaires.

Le blocage politique persiste entre les deux chambres du Congrès. Le Sénat démocrate refuse de voter le texte républicain, qui prolongerait les dépenses fédérales jusqu’au 21 novembre, tant qu’il n’inclut pas la prolongation des crédits d’impôt liés à l’Obamacare, essentiels à la couverture santé de plus de 20 millions d’Américains. Les républicains exigent que cette question soit traitée ultérieurement, après l’adoption du budget. En l’état, ils disposent de 53 sièges, soit trop peu pour franchir le seuil des 60 voix nécessaire à l’adoption du texte.

Dans son communiqué, Kelly a appelé les deux partis à cesser "les tactiques partisanes" et à adopter "une résolution propre" permettant de rouvrir les services publics avant de reprendre le débat sur les questions de fond. Il a rappelé que les fermetures gouvernementales "coûtent des milliards aux contribuables, pénalisent les petites entreprises et sapent la confiance du public". Malgré des négociations intensives, aucun compromis n’était encore en vue lundi soir.