Le taux de chômage s'accroit un peu en France au troisième trimestre

Au 3e trimestre 2025, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 44 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes, selon les données de l'Insee.



Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 7,7% de la population active, quasi stable (+0,1 point) par rapport au deuxième trimestre, pour lequel l'estimation est très légèrement rehaussée (+0,1 point).



Par catégories, le taux de chômage des 15-24 ans diminue de 0,2 point à 18,8%, mais celui des 25-49 ans augmente de 0,2 point à 7,1% et celui des 50 ans ou plus s'accroit de 0,3 point à 5,1%. Le taux de chômage des femmes monte de 0,3 point à 7,7%.



Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,9 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage parce qu'elles ne recherchent pas d'emploi ou ne sont pas disponibles ('halo autour du chômage'), un nombre qui augmente de 13 000.