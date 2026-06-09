Le test NASHnext reposant sur NIS4 (Genfit) sur Labcorp OnDemand

Genfit annonce que l'accès à NASHnext de Labcorp, un test diagnostique destiné à identifier les patients atteints d'une MASH (Metabolic dysfunction-Associated SteatoHepatitis) à risque, basé sur sa technologie diagnostique non invasive propriétaire NIS4, est désormais disponible via Labcorp OnDemand.

"Cette plateforme offre aux patients un accès élargi à certains tests diagnostiques en ligne, pouvant être prescrits et interprétés par un médecin sans nécessiter de consultation physique", précise la société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies du foie.



La solution Labcorp OnDemand vise à élargir l'accès au test aux États-Unis, dans la perspective d'une décision de remboursement par Medicare/Medicaid qui permettrait d'en étendre la disponibilité aux populations de patients concernées. Selon Genfit, plusieurs dizaines de millions d'individus pourraient tirer bénéfice de NASHnext aux États-Unis.



Contrairement aux tests de routine portant uniquement sur les enzymes hépatiques, NASHnext repose sur plusieurs biomarqueurs sanguins associés à la stéatose hépatique, à l'inflammation et à la fibrose hépatique. Les résultats, interprétés par un professionnel de santé, sont destinés à faciliter le suivi clinique.



Concrètement, via la plateforme OnDemand, les patients peuvent commander le test en ligne, se rendre dans un centre de prélèvement pour la prise de sang et consulter, dans un délai très court, leurs résultats sur l'application MyLabcorp.