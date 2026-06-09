Le test NASHnext reposant sur NIS4 (Genfit) sur Labcorp OnDemand
Genfit annonce que l'accès à NASHnext de Labcorp, un test diagnostique destiné à identifier les patients atteints d'une MASH (Metabolic dysfunction-Associated SteatoHepatitis) à risque, basé sur sa technologie diagnostique non invasive propriétaire NIS4, est désormais disponible via Labcorp OnDemand.
"Cette plateforme offre aux patients un accès élargi à certains tests diagnostiques en ligne, pouvant être prescrits et interprétés par un médecin sans nécessiter de consultation physique", précise la société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies du foie.
La solution Labcorp OnDemand vise à élargir l'accès au test aux États-Unis, dans la perspective d'une décision de remboursement par Medicare/Medicaid qui permettrait d'en étendre la disponibilité aux populations de patients concernées. Selon Genfit, plusieurs dizaines de millions d'individus pourraient tirer bénéfice de NASHnext aux États-Unis.
Contrairement aux tests de routine portant uniquement sur les enzymes hépatiques, NASHnext repose sur plusieurs biomarqueurs sanguins associés à la stéatose hépatique, à l'inflammation et à la fibrose hépatique. Les résultats, interprétés par un professionnel de santé, sont destinés à faciliter le suivi clinique.
Concrètement, via la plateforme OnDemand, les patients peuvent commander le test en ligne, se rendre dans un centre de prélèvement pour la prise de sang et consulter, dans un délai très court, leurs résultats sur l'application MyLabcorp.
GENFIT est une société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d'un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies.
La société est installée à Lille, Paris, Zurich et Cambridge, MA (Etats-Unis).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.