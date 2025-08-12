Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déposé une plainte contre Eli Lilly, accusant le laboratoire d’avoir versé des pots-de-vin à des professionnels de santé afin de favoriser la prescription de ses traitements les plus lucratifs, dont les médicaments à base de GLP-1 Mounjaro et Zepbound, destinés au diabète et à la perte de poids. Selon Paxton, ce système illégal de rétrocommissions aurait compromis la prise de décision médicale au détriment des patients.

Cette action judiciaire s’inscrit dans une série de poursuites visant à sanctionner les pratiques frauduleuses dans l’industrie pharmaceutique. L’an dernier, Paxton avait déjà attaqué des producteurs d’insuline, dont Eli Lilly, ainsi que des gestionnaires d’avantages pharmaceutiques (PBM), leur reprochant d’avoir artificiellement gonflé les prix pour ensuite partager ces gains.

Eli Lilly a rejeté les accusations, affirmant qu’elles émanaient du même lanceur d’alerte dont les plaintes avaient déjà été écartées par plusieurs tribunaux et par le gouvernement fédéral. Le laboratoire a assuré qu’il se défendrait vigoureusement, estimant ces allégations dépourvues de fondement factuel et juridique.