L’État du Texas a déposé une plainte mardi contre Southwestern Public Service Company, filiale de Xcel Energy, qu’il tient pour responsable de l’incendie de Smokehouse Creek, le plus vaste jamais enregistré dans l’histoire de l’État. Le sinistre, survenu en 2024, a causé la mort de trois personnes et plus d’un milliard de dollars de dégâts matériels. Cette action judiciaire intervient à l’issue d’une enquête du bureau du procureur général, Ken Paxton, sur plusieurs fournisseurs d’électricité impliqués dans les incendies de Smokehouse Creek et Windy Deuce.

La plainte vise à obtenir des réparations financières pour les dommages causés aux biens privés et à l’environnement, notamment la faune locale. Elle réclame également l’imposition de sanctions civiles pour violation des lois de l’État et exige que l’entreprise prenne des mesures concrètes pour prévenir d’éventuelles catastrophes similaires. En réponse à cette annonce, l’action de Xcel Energy a reculé de 3% dans la séance.

Dans un communiqué, Ken Paxton a souligné que la société avait manqué à son obligation de diligence envers ses clients texans. L’enjeu de la procédure est de déterminer la part de responsabilité de l’entreprise dans l’origine et la propagation de l’incendie, qui a ravagé des milliers d’hectares. Cette affaire pourrait s’inscrire dans une série de poursuites visant à renforcer la responsabilité des gestionnaires de réseaux électriques dans les catastrophes climatiques aux États-Unis.