Pendant des années, l'industrie crypto américaine a grandi dans un brouillard réglementaire. Les entrepreneurs lançaient des tokens, les investisseurs achetaient, les plateformes listaient, les régulateurs poursuivaient, les tribunaux arbitraient, et le Congrès regardait souvent le secteur avancer plus vite que la loi. Résultat : la première puissance financière mondiale s'est retrouvée avec un marché crypto immense, mais un cadre juridique fragmenté, incertain, souvent défini après coup par les procès. C'est précisément ce que le CLARITY Act veut changer.

Un vote qui change l’atmosphère

Le 14 mai 2026, la commission bancaire du Sénat a approuvé le CLARITY Act par 15 voix contre 9, envoyant ce grand texte sur la structure du marché crypto vers le Sénat. Tous les républicains ont voté pour, rejoints par deux démocrates, Ruben Gallego et Angela Alsobrooks. Ce n’est pas encore la loi, mais c’est une sacrée avancée : Washington, qui passait depuis des années d’un procès à l’autre et d’une interprétation à l’autre, commence enfin à écrire noir sur blanc ce qu’est un actif numérique, ce qu’est une “marchandise numérique”, et ce qui relève encore du droit classique des valeurs mobilières.

Pour rappel, la Chambre des représentants avait déjà adopté sa propre version du texte en juillet 2025 par 294 voix contre 134. Puis, en janvier 2026, la commission Agriculture du Sénat — celle qui supervise la CFTC — a avancé son propre volet de la réforme, centré sur les “digital commodities” et leur marché au comptant. Entre-temps, le dossier s’est enlisé pendant des mois sur une question en apparence technique, mais explosivement politique : les plateformes crypto pourront-elles ou non rémunérer les détenteurs de stablecoins d’une manière ressemblant à des intérêts bancaires ? Le différend a été assez sérieux pour pousser la Maison-Blanche à réunir banques et groupes crypto afin de tenter un compromis. Ce vote du 14 mai n’est donc pas un nouveau point de départ ; c’est la reprise d’une bataille législative gelée depuis des mois.

D’où vient ce texte et pourquoi il arrive maintenant

Pour comprendre ce que représente le CLARITY Act, il faut remonter à la décennie précédente. Aux États-Unis, le secteur crypto a grandi dans une zone d’incertitude presque permanente. La SEC a poursuivi des plateformes et des émetteurs en soutenant que certains jetons relevaient du droit boursier ; l’industrie a répliqué qu’une blockchain, un token de réseau ou un stablecoin ne se laissaient pas classer aussi simplement qu’une action ou une obligation. Résultat : au lieu d’un cadre robuste voté par le Congrès, le pays a longtemps fonctionné au gré des poursuites, des compromis judiciaires et des interprétations divergentes entre la SEC, la CFTC et les tribunaux. Les promoteurs du texte appellent cela la “zone grise réglementaire”. Les opposants y voient parfois, au contraire, le dernier filet de sécurité avant une normalisation trop rapide.

Le vrai virage politique a commencé en janvier 2025, lorsque Donald Trump a signé un décret appelant à établir une “clarté réglementaire” pour les technologies financières crypto, à revoir les règles existantes, à soutenir les stablecoins adossés au dollar et à faire des États-Unis le centre mondial de l’innovation crypto. Le texte créait un groupe de travail présidentiel sur les marchés crypto-actifs. Quelques mois plus tard, le GENIUS Act, consacré aux stablecoins, était adopté par le Congrès puis promulgué en juillet 2025, donnant au secteur sa première grande victoire fédérale.

Ce que le texte construit réellement

Le cœur du CLARITY Act, ce n’est pas seulement de “légaliser la crypto”. C’est de classer. Le texte cherche à distinguer plusieurs familles de crypto-actifs et à prévoir qu’un actif issu d’un projet encore dépendant d’efforts entrepreneuriaux puisse, avec le temps, basculer vers un statut davantage assimilé à une “marchandise numérique” si le réseau devient suffisamment décentralisé. Le projet crée notamment la notion d’“ancillary asset”, présume qu’un jeton de réseau peut relever de cette catégorie sauf preuve contraire, impose des obligations de divulgation initiales et semestrielles, et ouvre une exemption spécifique, surnommée "Regulation Crypto", permettant à certains projets de lever jusqu’à 50 MUSD par an pendant quatre ans — ou 10% de la valeur totale de leurs actifs en circulation — avec un plafond cumulé de 200 MUSD. En clair, le texte essaie de construire un chemin intermédiaire entre la levée de fonds complètement dérégulée et l’obligation de traiter chaque jeton comme une action cotée traditionnelle.

Dans le même temps, le projet n’efface pas tout l’arsenal existant. Le résumé officiel de la commission bancaire précise que certaines préemptions vis-à-vis des lois d’État seraient introduites, mais que les pouvoirs anti-fraude des États seraient préservés. Il maintient aussi l’application des lois fédérales sur le délit d’initié pour les transactions en titres impliquant des actifs auxiliaires. Et surtout, il insiste sur un point qui compte énormément pour les régulateurs traditionnels : les titres tokenisés restent des titres. Autrement dit, transformer une action ou une créance en jeton sur blockchain ne lui fait pas soudainement perdre sa nature juridique. Le texte demande même à la SEC d’étudier le traitement réglementaire de ces titres tokenisés, leur garde, la coordination inter-agences et la protection du consommateur.

Le texte n’est pas non plus une simple charte de liberté pour les plateformes. Il soumet les courtiers, dealers et exchanges de "marchandises numériques" au Bank Secrecy Act, avec tout ce que cela implique en matière d’anti-blanchiment, d’identification client et de diligence renforcée. Il crée un cadre fédéral minimal pour les crypto-ATMs, avec mesures anti-fraude, limites de transaction pour les nouveaux clients et hotline obligatoire. Il permet aux émetteurs de stablecoins et aux prestataires de services d’actifs numériques d’imposer, sous conditions, de courts gels temporaires sur des transactions suspectes, notamment à la demande des forces de l’ordre. Il prévoit aussi des standards de gestion des risques lorsqu’un intermédiaire route des opérations vers des protocoles DeFi, en imposant une analyse du blanchiment, de l’évasion des sanctions, de la fraude, de la manipulation de marché et du risque cyber. Autrement dit, le texte mêle libéralisation de l’offre et montée en gamme des exigences opérationnelles.

L’autre nœud du compromis concerne les stablecoins. La section 404 du texte interdit aux prestataires couverts de verser à des clients américains un intérêt passif, ou tout mécanisme économiquement équivalent à un dépôt bancaire rémunéré, simplement parce qu’ils conservent des stablecoins en portefeuille. Mais le projet autorise, sous réserve d’un futur encadrement commun SEC-CFTC-Trésor, des récompenses liées à l’activité : utilisation dans une transaction, remise sur paiement, compensation pour fourniture de liquidité, participation à certains services ou programmes. Le compromis est donc finement politique : oui à une logique d’usage, non à la reconstitution d’un quasi-compte de dépôt hors du système bancaire assuré. Sur un autre front, le texte précise aussi que les banques, holdings bancaires, banques nationales, banques d’État et certaines coopératives de crédit peuvent utiliser des actifs numériques et la blockchain pour toutes les activités qu’elles sont déjà autorisées à exercer, comme les paiements, le crédit, la garde ou le trading.

Pourquoi l’industrie pousse si fort

Pour le secteur, le CLARITY Act représente bien davantage qu’un texte technique. C’est l’aboutissement de plusieurs années de lobbying, et peut-être le moment où la crypto cesse d’être un objet défini par ses contentieux pour devenir un secteur reconnu par le législateur. L’industrie a investi plus de 119 MUSD pour soutenir des candidats pro-crypto. De grands acteurs comme Coinbase, Circle, Ripple ou les grands fonds de la Silicon Valley ont fait campagne pour une loi qui stabiliserait enfin la frontière entre ce qui relève de la SEC, ce qui relève de la CFTC, et ce qui peut exister dans une troisième zone plus adaptée aux réseaux décentralisés.

La bataille autour du CLARITY Act n’est pas seulement intérieure. Elle s’inscrit dans une concurrence mondiale pour savoir quel grand bloc économique offrira le premier un cadre complet, lisible et praticable à l’industrie crypto. L’Union européenne a déjà adopté MiCA, entré en vigueur en 2023 et applicable, pour l’essentiel, depuis le 30 décembre 2024, avec un régime harmonisé d’agrément pour les prestataires de services sur crypto-actifs. En Asie, Hong Kong a fait entrer en vigueur son régime sur les stablecoins en août 2025 et a accordé en avril 2026 ses premières licences à des établissements liés à HSBC et Standard Chartered. Autrement dit, pendant que Washington hésitait encore entre procès, drafts et markups ajournés, d’autres places mettaient déjà en production leurs régimes.

C’est aussi pour cela que Scott Bessent parle d’une fuite du développement vers Abou Dhabi ou Singapour. Derrière le discours de souveraineté technologique se cache une réalité économique simple : les entreprises détestent l’incertitude juridique. Une plateforme, un émetteur de stablecoin, un dépositaire ou un développeur institutionnel préférera toujours un cadre exigeant mais stable à une jungle de contentieux où une même activité peut être considérée comme innocente aujourd’hui et prosecutable demain. Le CLARITY Act est donc à la fois une loi de police économique, une loi de compétitivité et une loi de rattrapage face à des juridictions qui ont déjà pris de l’avance.

Une loi sur la crypto, mais surtout une loi sur la confiance

Pour autant, le plus dur n’est pas derrière. Le texte doit encore franchir le Sénat en séance plénière, intégrer ou harmoniser les éléments déjà avancés par la commission Agriculture, puis revenir dans un schéma compatible avec la version adoptée par la Chambre avant de pouvoir arriver sur le bureau du président.

Le mot de la fin : Bitcoin est né après la crise financière de 2008, dans un imaginaire de rupture avec les banques centrales, les banques commerciales, Wall Street et l’État. 17 ans plus tard, les grandes plateformes crypto demandent au Congrès américain de leur écrire des règles. Mais la “reconnaissance” a un prix. Elle implique des catégories juridiques, des obligations de reporting, des contrôles anti-blanchiment, des pouvoirs de sanction, des procédures, des limites, des arbitrages politiques. C’est peut-être cela, le vrai passage à l’âge adulte. Une industrie ne devient pas systémique parce qu’elle échappe aux règles. Elle le devient lorsqu’elle oblige les règles à se réécrire autour d’elle.