Bienvenue dans le Thread de la Semaine, où nous passons en revue les signaux forts et faibles à travers les classes d'actifs, afin de relier les points et mettre en perspective ce que nous observons sur les marchés mondiaux.

Nous sommes à un tournant. La vague Covid a balayé le système de biotransformation et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mise en place en Occident se repositionne pour accompagner cette reprise.

Sartorius vient d'afficher un nouveau trimestre de croissance dans la région APAC, tiré par les consommables récurrents, et a revu ses prévisions à la hausse en matière de marges, sans contribution particulière de la "pandémie" à signaler. Samsung Biologics tourne à plein régime à l'usine 4, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation solides au troisième trimestre, soulignant les perspectives optimistes du CDMO.

Cette semaine, nous nous penchons sur le regain de dynamisme des CDMO et des CRO aux États-Unis, en Europe et en Asie, tout en étudiant les forces qui redistribuent le monopole occidental en matière de développement de nouveaux médicaments et de fabrication à l'étranger.

Les dépenses d'investissement dans les bioprocédés se stabilisent, les travaux de développement clinique se déplacent vers des régions où les capacités et les politiques sont plus favorables, et le centre de gravité des services pharmaceutiques externalisés s'oriente de plus en plus vers l'Asie.

Reprise asymétrique des CDMO et des CRO

L'industrie pharmaceutique occidentale est confrontée à une crise de productivité. Après avoir dépensé 2 milliards de dollars par médicament approuvé sur une période de dix ans, ses pipelines internes ne parviennent pas à combler les lacunes imminentes en matière de brevets. Les coûts des essais cliniques aux États-Unis sont 5 à 10 fois plus élevés qu'en Chine. Le recrutement des patients prend 3 à 6 fois plus de temps.

(source : Financial Times)

La plupart des commandes enregistrées aujourd'hui par les CDMO proviennent encore d'entreprises qui ne génèrent aucun chiffre d'affaires. Les signaux envoyés par les investisseurs sont très clairs. L'analyse prospective de HSBC pour le premier semestre 2025 montre que le financement global des start-ups biotechnologiques, et en particulier les " premiers financements ", s'est à nouveau affaibli au deuxième trimestre 2025 après un bref rebond.

GlobalData a estimé les investissements dans les entreprises biopharmaceutiques au premier trimestre 2025 à environ 6,5 MdsUSD, soit une baisse de 20% par rapport à l'année précédente, et a noté que les investisseurs privilégiaient les programmes disposant de données cliniques. Cela indique que le ratio au sein de l'écosystème est biaisé en faveur de nombreux actifs sans revenus qui se disputent les places chez les CDMO et d'un nombre beaucoup plus restreint d'actifs matures et validés cliniquement qui peuvent commander des lots plus importants et des campagnes plus longues.

(Source : Rock Health)

La raison pour laquelle ce pipeline semble plus restreint en termes de candidats-médicaments "réels" est que les fonds de capital-risque se sont tournés vers des modèles qui promettent une composition plus rapide que les biotechnologies classiques en laboratoire.

En janvier 2025, environ 22% de l'ensemble des financements mondiaux en capital-risque ont été consacrés à l'IA, et à la mi-année, les start-ups spécialisées dans l'IA et la santé basée sur l'IA ont absorbé la majorité des investissements dans la santé numérique, tandis que les investissements dans la biopharmacie traditionnelle restaient inférieurs aux niveaux de 2021-2022.

Pour les CDMO, cela crée une situation délicate. Il existe une longue liste de biotechnologies précliniques ou à actif unique qui peuvent financer des lots toxiques ou une première série de DS, mais il y a moins d'entreprises financées par du capital-risque qui progressent sans encombre vers les essais de phase 2 et 3, où les CDMO réalisent de meilleures marges et un taux d'utilisation plus élevé.

Si les entreprises continuent à privilégier l'IA, l'industrie pharmaceutique devra devenir la source d'un pipeline de candidats médicaments sains pour les CDMO en 2026-2027, ce que nous observons aujourd'hui avec la vague d'achats d'actifs chinois.

(Source : Financial Times)

Qu'est-ce que cela signifie ? La Chine a choisi d'accélérer le développement des biotechnologies dans le cadre d'un programme plus large d'autosuffisance, ce qui explique pourquoi 93 accords de licence à l'étranger ont été conclus pour une valeur de 85 MdsUSD au cours des huit premiers mois de 2025. Cependant , cette rapidité provient souvent de la réalisation d'essais locaux à grande échelle et rapides et de l'exportation des actifs, et non de la constitution de ensembles de données transposables à l'échelle mondiale.

Les régulateurs américains et européens insistent de plus en plus sur la nécessité de mener des essais multirégionaux et se montrent particulièrement méfiants à l'égard des données oncologiques provenant uniquement de Chine. Il existe donc un réel problème de "quantité plutôt que qualité" pour les programmes chinois qui souhaitent combler les capacités des CDMO occidentaux.

L'Europe, quant à elle, a perdu des parts de marché dans le domaine des essais commerciaux au profit de la Chine et des États-Unis depuis 2024, ce qui signifie que les CDMO européennes doivent se tourner vers l'Asie pour assurer leur croissance, alors même que la géopolitique rend plus difficile la monétisation des travaux cliniques liés à la Chine.

Ajoutez à cela la normalisation de la demande liée à la Covid, et vous obtenez un secteur dont la croissance dépend désormais de l'endroit où les pipelines sont construits et où les régulateurs accepteront effectivement les données.

Cela concerne les entreprises allemandes de bioprocédés fortement exposées à l'Asie, les CRO/CDMO américaines dont les revenus en Chine sont plafonnés, et les prestataires de services biotechnologiques cotés à Hong Kong/Shanghai qui doivent prouver que leurs projets peuvent être exportés.

Moteurs de croissance asiatiques :

(Source : MarketScreener)

La Chine et ses entreprises biotechnologiques nationales ont dépassé le stade des produits copiés. Un groupe restreint mais visible de plateformes est désormais actif dans le domaine des produits biologiques, des conjugués anticorps-médicaments et des essais cliniques internationaux.

Les exemples les plus évidents sont WuXi XDC, WuXi AppTec et WuXi Biologics, qui ont atteint une taille telle que le Congrès américain a tenté de les citer dans le projet de loi Biosecure Act, qui aurait limité les dépenses fédérales américaines auprès des fournisseurs biotechnologiques chinois.

Le moteur de la croissance reste le coût et la rapidité. La Chine peut recruter des participants pour des essais en oncologie et en immunologie beaucoup plus rapidement que les États-Unis ou l'Europe. Les prix nationaux sont maintenus à un niveau très bas grâce à des achats en volume et aux négociations NRDL, de sorte que les innovateurs chinois doivent concéder des licences à l'Occident pour générer des revenus.

Dans le même temps, la FDA a rejeté plusieurs demandes chinoises dans le domaine de l'oncologie en 2024 et mars 2025 en raison de problèmes de fabrication et d'intégrité des données dans des entreprises telles que Jiangsu Hengrui, ce qui montre que les régulateurs exigent toujours des données multirégionales et des systèmes de qualité irréprochables avant d'accorder une autorisation aux États-Unis.

La Chine est donc un bloc rapide et relativement bon marché qui tente de se hisser vers des activités à plus forte valeur ajoutée. Elle est capable de fournir des données très solides, comme nous l'avons vu une nouvelle fois lors de l'ESMO 2025 avec HARMONi 6 pour l'ivonescimab, mais elle doit encore prouver que ces données sont transférables et que ses usines peuvent passer les inspections américaines et européennes.

Chine+1 : Japon, Inde et Corée

(Source : DiMarket, marché CDMO Asie-Pacifique)

Le Japon a été le premier marché asiatique des services biopharmaceutiques à s'industrialiser, car il comptait déjà Takeda, Astellas, Daiichi Sankyo et Chugai, qui exploitaient d'importants pipelines nécessitant de nombreux essais et pouvant être partiellement externalisés au niveau national.

Cet héritage est aujourd'hui utile dans un monde " Chine + 1 ". Par exemple, le groupe CMIC, premier CRO japonais, fait état d'un important carnet de commandes réparti entre le Japon, les États-Unis et l'Europe, et encourage la multiplication des essais multirégionaux afin que les travaux menés à Tokyo soient acceptables pour les régulateurs occidentaux. AGC Biologics a agrandi son site de Yokohama dédié aux produits biologiques et aux thérapies avancées, tandis qu'Ajinomoto Bio-Pharma et Bushu Pharma offrent aux sponsors étrangers des options GMP en dehors de la Chine.

L'Inde reste le choix évident pour les petites molécules, les intermédiaires et les API. En plus de la base de matières premières, une couche CRDMO a vu le jour. Syngene a augmenté son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2025 malgré la faiblesse du financement américain dans le domaine des biotechnologies, a maintenu ses marges à près de 29% et a même acheté en mars 2025 un site américain de produits biologiques afin de porter la capacité de ses bioréacteurs à usage unique de 20 000 à 50 000 litres, ce qui montre que les plateformes indiennes peuvent suivre leurs clients dans le domaine des grandes molécules plutôt que de s'arrêter à la chimie.

La Corée comble le vide dans le domaine des produits biologiques. Samsung Biologics a enregistré un chiffre d'affaires de 1 660 milliards de wons sud-coréens et un bénéfice d'exploitation de 728,8 milliards de wons sud-coréens au troisième trimestre 2025, grâce à la pleine utilisation de l'usine 4, et prévoit toujours une capacité d'environ un million de litres d'ici 2027, ce qui en fait la plus grande alternative sur un seul site si Washington ou Bruxelles obligent les clients à se détourner des réseaux liés à WuXi.

En résumé, le Japon offre une prévisibilité réglementaire et un travail très diversifié, l'Inde offre la découverte, le développement et la profondeur des petites molécules à grande échelle, et la Corée offre des produits biologiques très importants et très propres. Ce triptyque est exactement ce dont les promoteurs ont besoin si les États-Unis adoptent la loi Biosecure Act en 2025-2026 et si les agences européennes continuent à adopter une ligne plus dure concernant les audits GxP chinois.

Chine + 1,5 : délocalisation de proximité avec l'Australie et l'Europe centrale et orientale

La Chine 1,5 devient l'option intermédiaire et flexible pour les promoteurs qui souhaitent réduire les risques liés à la Chine sans se tourner entièrement vers l'Inde, la Corée ou le Japon.

L'Australie a considérablement renforcé ses capacités onshore depuis 2024-2025 ( CSL/Seqirus, Moderna Melbourne, IDT, Luina Bio), offrant ainsi des capacités cliniques et commerciales précoces en matière de produits biologiques et d'ARNm dans une juridiction fiable, proche de l'Asie.

Du côté européen, la Pologne, la Hongrie et la Slovénie sont utilisées pour le remplissage-finition, les étapes de petites molécules et le conditionnement clinique, car elles combinent les BPF de l'UE, des coûts de main-d'œuvre et d'énergie moins élevés et des autorisations plus rapides qu'en Europe occidentale. Par exemple, Sartorius a acquis BIA Separations en 2020 pour 360 millions d'euros, Polpharma Biologics est un acteur établi en Pologne, tout comme Fluart, qui opère depuis plus de 30 ans en Hongrie.

Les volumes sont plus faibles et les coûts plus élevés qu'en Chine, mais ensemble, ces pôles créent une capacité suffisante, propre et politiquement sûre pour permettre aux sponsors de répartir leur approvisionnement, de conserver les programmes sensibles chez eux et de se conformer à la surveillance plus stricte des États-Unis et de l'UE à l'égard de la Chine.

Entreprises à surveiller

(Nos meilleurs choix d'actions susceptibles de bénéficier de la reprise des CDMO et des CRO)

Samsung Biologics (KRX : 207940) – Leader mondial en matière de capacité de production de produits biologiques

Samsung Biologics est le moyen le plus direct de tirer parti de la reprise de la croissance des anticorps monoclonaux, des ADC et des multispécifiques. L'entreprise commercialise ce que les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques ne peuvent pas produire assez rapidement : une capacité de production de produits biologiques conforme aux BPF, une crédibilité réglementaire et une rapidité de mise sur le marché. Grâce à la capacité de ses multiples usines de Songdo, à son taux d'utilisation optimal et à ses contrats à long terme, la visibilité de ses revenus est supérieure à celle de la plupart des CDMO.

En période de reprise, les prises de commandes et les prix des créneaux horaires s'améliorent, ce qui permet de tirer parti de l'effet de levier opérationnel. Il s'agit du " pioches et pelles " de la reprise des produits biologiques.

WuXi XDC (HKEX : 2268) – CRDMO pour les ADC et les produits biologiques de nouvelle génération

WuXi XDC est le levier spécialisé dans le segment des biotechnologies qui connaît une croissance réelle : les ADC et les produits biologiques complexes. Il combine les activités de découverte, de produits biologiques, de liaison/charge utile et de remplissage-finition de WuXi en un seul CRDMO, ce qui permet aux clients de passer de la cible à l'IND avec moins de risques de transfert de technologie.

Si le financement des biotechnologies se redresse, les pipelines d'ADC ont tendance à être approuvés en premier, car les données sont plus claires. Cela se répercute directement sur le carnet de commandes de WuXi XDC. Il s'agit d'un complément à bêta élevé à Samsung Biologics dans le même thème de l'externalisation.

Halozyme Therapeutics (NasdaqGM : HALO) - Compositeur de redevances pour l'administration de médicaments

Halozyme est une entreprise purement axée sur le "volume des transactions biotechnologiques" : plus le nombre de produits biologiques, d'anticorps et de combinaisons transitant par le système est élevé, plus les partenaires souhaitent recourir à l'administration sous-cutanée via ENHANZE. Ce modèle génère des redevances à forte marge et des revenus d'étape, ce qui permet au BPA de croître plus rapidement que le chiffre d'affaires. Avec un PEG bien inférieur à 1 et une croissance du BPA de 27%, le cours de l'action ne reflète pas le fait qu'il s'agit d'une plateforme qui bénéficie d'une activité de partenariat accrue.

En période de reprise, HALO bénéficie d'un double effet : les partenaires lancent davantage de programmes et les investisseurs réévaluent les infrastructures biotechnologiques prévisibles et génératrices de liquidités. Il s'agit d'un moyen moins risqué de tirer parti de la reprise du secteur biotechnologique.

Petites entreprises dans lesquelles investir

Pour approfondir votre recherche sur les petites entreprises qui devraient bénéficier de la reprise du secteur CDMO, créez votre propre StockScreener comme nous l'avons fait :

Bonus : filtre ETF

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer la reprise des CDMO, créez votre propre filtre ETF comme nous l'avons fait :

Notre point de vue

Cette reprise ne consiste pas à recréer une flambée des financements centrée sur les États-Unis, comme celle observée en 2021. Il s'agit plutôt pour les entreprises biotechnologiques d'apprendre à se développer dans un système à trois volets où la recherche, les essais cliniques et la fabrication sont répartis dans différents endroits, mais doivent fonctionner comme une seule et même chaîne.

Les États-Unis continueront de fixer la norme en matière de données cliniques fiables, d'étiquetage plus rapide et de première étape du cycle de capital. L'Europe continuera d'accepter les travaux pour lesquels les promoteurs ont besoin de capacités auditées, conformes aux réglementations et souvent axées sur les produits biologiques. La Chine, avec le Japon, l'Inde et la Corée à ses côtés, continuera d'offrir rapidité, accès aux patients et discipline en matière de coûts, et progressera dans la courbe de valeur à mesure que sa qualité s'améliorera.

L'idée d'investissement consiste à soutenir les entreprises capables de relier ces différents éléments. C'est pourquoi les grandes CRO occidentales qui opèrent d'est en ouest, telles que ICON ou IQVIA, restent au cœur du système, et pourquoi les plateformes asiatiques à grande échelle qui gèrent déjà des actifs d'origine chinoise sont mieux placées que les opérateurs nationaux.

Les risques politiques, par exemple un durcissement de la loi américaine Biosecure Act, pourraient ralentir la conquête de marchés américains par les CDMO chinoises. Si cela se produit, la demande ne disparaîtra pas. Elle se déplacera vers l'Inde pour les petites molécules et les CRDMO de découverte, et vers la Corée pour les produits biologiques à grande échelle, car les sponsors américains et européens ont toujours besoin de 20 à 40% d'économies sur les travaux non essentiels et non soumis à la réglementation. Le modèle de services reste gagnant, car la pression sur les prix aux États-Unis à partir de 2026 incitera les acheteurs à se concentrer sur le coût total des essais et des CMC. En fin de compte, il s'agit d'une approche collaborative et non séparatiste. C'est ce que ce cycle CRO et CDMO récompensera tout au long du cycle.

Continuez à investir, avec prudence.