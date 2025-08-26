Bienvenue dans le "Thread de la semaine", où nous passons en revue les signaux forts et faibles à travers les classes d'actifs, afin de relier les points et mettre en perspective ce que nous observons sur les marchés mondiaux.

Par Keith Bortoluzzi - Les marchés se sont redressés grâce notamment à des acteurs chinois tels que BYD, Pop Mart, Anta, etc., le fabricant de Labubu affichant une hausse de 251% cette année seulement.

Dans le même temps, l'Inde s'est employée à réformer ses marchés publics, à renforcer son autosuffisance malgré les droits de douane et à mener sa propre révolution dans les secteurs de la consommation et de l'industrie.

Des acteurs tels que Sudarshan Chemicals, qui est devenu le troisième producteur mondial de pigments, Mazagon Docks et Adani Ports, qui étendent leur présence dans le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, ou encore Dixon, qui s'impose comme le champion de la stratégie de fabrication "China Plus One", témoignent de l'ampleur de la transformation qui s'opère dans les conseils d'administration indiens.

Cette semaine, nous nous penchons sur la manière dont le marché boursier et le gouvernement indiens se préparent pour les décennies à venir, tout en incitant les conglomérats familiaux qui desservaient autrefois les marchés locaux à acquérir systématiquement les capacités, les structures de capital et les cadres de gouvernance nécessaires pour dominer les industries mondiales.

La capitalisation boursière de l'Inde a atteint 5,13 billions de dollars en décembre 2024, la NSE se classant au premier rang mondial pour les fonds levés avec 19,5 MdsUSD, devant le NASDAQ (16,5 milliards) et le NYSE (15,9 milliards).

BSE Sensex - Source : MarketScreener - ProRealTime

Les entreprises familiales indiennes ont établi une base sans précédent pour leur expansion mondiale, contribuant à 70-75% du PIB indien, l'une des proportions les plus élevées au monde, les 300 premières entreprises familiales représentant une capitalisation boursière combinée de 1 600 MdsUSD.

L'acquisition de l'allemand Heubach pour 127,5 millions d'euros en mars 2025 par Sudarshan Chemical, qui lui a immédiatement donné accès à une présence mondiale avec 17 usines dans 11 pays , illustre bien l'accélération de la mondialisation des entreprises indiennes.

Cela montre qu'une entreprise fondée en 1951 en tant que fabricant national de pigments dispose désormais de la puissance nécessaire pour consolider l'industrie mondiale des produits chimiques de spécialité.

Modernisation des infrastructures en Inde

L'ampleur des investissements dans les infrastructures indiennes crée une dynamique concurrentielle fondamentalement différente de celle des cycles de croissance précédents. Le budget de l'Union pour 2025-2026 prévoit 132 MdsUSD d'investissements en capital, soit 3,1% du PIB, ce qui représente une augmentation de 3,3 fois par rapport à l'exercice 2019-2020.

Combinés aux investissements des gouvernements des États et aux prêts à long terme sans intérêt de 18 MdsUSD accordés aux États pour leurs dépenses d'investissement, les investissements publics totaux dans les infrastructures atteignent désormais près de 5,5% du PIB (environ 234 MdsUSD), créant une dynamique soutenue pour la transformation des infrastructures en Inde.

Adani Ports est un exemple parfait de cette stratégie visant à dominer le marché mondial grâce aux infrastructures. L'acquisition pour 39,5 MUSD de Tanzania International Container Terminal Services, qui traite 83 % du trafic de conteneurs en Tanzanie, n'est qu'un début.

Avec des opérations prévues ou en cours en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et de l'Ouest et dans plusieurs pays du Moyen-Orient, Adani investit 3 MdsUSD pour porter sa capacité portuaire mondiale de 600 à 800 millions de tonnes métriques. La stratégie est claire : contrôler les nœuds critiques des routes commerciales mondiales, en particulier le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe qui propose des alternatives à l'itinéraire traditionnel du canal de Suez.

(TSR : rendement total pour les actionnaires) (source : rapport BCG Value Creators Report 2025)

La transition vers les énergies nouvelles ajoute une dimension supplémentaire. Les projets d'hydrogène vert d'Adani, ses installations d'énergie renouvelable sur plusieurs continents et la transformation prévue de Mumbai grâce à la modernisation des infrastructures (modernisation de l'aéroport pour 1 MUSD) représentent des paris sur l'architecture économique future plutôt que sur la demande actuelle. Ce modèle d'investissement prospectif, rendu possible par les flux de trésorerie du marché intérieur et des marchés financiers de plus en plus sophistiqués, permet aux entreprises indiennes de façonner les marchés mondiaux.

Si l'on examine l'un des plus grands acteurs indiens, l'évolution de Reliance, qui est passé du statut de perturbateur du secteur des télécommunications à celui de fournisseur d'infrastructures d'IA, suit un scénario similaire. Les 213 millions d'abonnés 5G de Jio et son partenariat avec Nvidia pour construire des centres de données IA d'une capacité de plusieurs gigawatts dans le Gujarat représentent des investissements dans les infrastructures qui créent un effet d'entraînement sur la croissance de la consommation. Avec 490 millions d'utilisateurs consommant 30 Go par mois et 8% du trafic mobile mondial transitant par les réseaux Jio, Reliance a jeté les bases de services IA qui pourraient s'étendre bien au-delà des frontières indiennes.

De plus, avec le lancement par OpenAI de ChatGPT Go, au prix de 399 roupies par mois, soit 4,60 dollars, spécialement pour les utilisateurs indiens, Reliance Jio dispose très certainement d'un vecteur de croissance supplémentaire.

(source : Stanford AI Index 2025)

Cette stratégie d'expansion mondiale dépasse largement le cadre des entreprises familiales. Mazagon Dock Shipbuilders, une entité détenue majoritairement par l'État et traditionnellement dépendante des contrats de la marine indienne, a acquis 51% du chantier naval Colombo Dockyard au Sri Lanka pour 52 MUSD.

L'entreprise a déjà commencé la construction de navires commerciaux pour la société danoise Navi Merchants et a décroché des contrats de sécurité basés sur l'IA, diversifiant ainsi son modèle de revenus dépendant du gouvernement.

Avec des plans d'expansion d'une valeur de 580 MUSD visant à doubler sa capacité de construction navale d'ici 2029, Mazagon incarne l'ambition des entreprises indiennes du secteur de la défense de se disputer les contrats navals mondiaux, en tirant parti de leurs avantages en termes de coûts et de leurs capacités d'exécution éprouvées.

Les entreprises familiales : de leaders locaux à leaders mondiaux

La transformation d'entreprises familiales en entreprises mondiales gérées de manière professionnelle représente peut-être le changement le plus significatif dans la gouvernance d'entreprise en Inde. L'éducation a donc joué un rôle important dans la formation de ces futurs dirigeants.

Les héritiers et dirigeants de la prochaine génération des entreprises familiales indiennes sont souvent formés dans le cadre de stages et d'études supérieures dans les universités de l'Ivy League aux États-Unis, du Russell Group au Royaume-Uni et des Grandes Écoles en France, qui complètent leurs études de premier cycle dans les universités indiennes et les préparent à des fonctions internationales dans la gouvernance des conglomérats.

(source : McKinsey & Co)

Groupe Tata :

Tout en conservant le contrôle familial par le biais de fiducies, le groupe a systématiquement développé ses capacités mondiales grâce à des partenariats et des acquisitions. En septembre 2024, Tata Motors et sa filiale JLR ont annoncé leur intention de fabriquer des véhicules électriques en Inde pour l'exportation mondiale à partir de leur usine de Sanand, dans l'État du Gujarat.

Tata Steel s'est positionné comme "leader asiatique de l'acier en matière d'avancées numériques" grâce à l'adoption complète de l'industrie 4.0 depuis 2016, à la mise en œuvre de jumeaux numériques pour les processus critiques et à l'intégration étendue de l'IA dans toutes ses opérations.

Parallèlement, les partenariats croissants de Tata Advanced Systems témoignent d'un transfert de technologie à grande échelle : fabrication d'avions de transport pour Airbus, production de fuselages pour Boeing et fourniture exclusive d'empennages pour Lockheed Martin, avec des accords de coopération encore élargis en septembre 2024.

Ces capacités représentent des compétences sophistiquées en matière de fabrication aérospatiale qui n'existaient pratiquement pas en Inde il y a dix ans.

(source : McKinsey & Co)

Groupe Aditya Birla :

Le parcours du groupe Aditya Birla propose un modèle axé sur la croissance externe.

La transformation d'UltraTech Cement en troisième producteur mondial de ciment hors Chine, sous la direction du président de quatrième génération Kumar Mangalam Birla, avec une capacité de 192,26 millions de tonnes, a nécessité des acquisitions systématiques, notamment India Cements (participation initiale de 227 MUSD portée à 55,49% d'ici décembre 2024), des usines de Jaiprakash Associates (651 MUSD) et l'acquisition de Kesoram Industries, qui ajoute 26,3 millions de tonnes de capacité.

L'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité de 1,56 MdUSD pour atteindre 212,2 MTPA d'ici l'exercice 2027, en plus de son entrée dans la fabrication de fils et de câbles, annoncée en février 2025 pour un montant de 217 MUSD.

Groupe ArcelorMittal :

Le plus impressionnant est peut-être la coentreprise d'ArcelorMittal avec Nippon Steel en Inde, qui montre comment les activités indiennes peuvent devenir des centres d'excellence mondiaux.

L'usine de Hazira, dans l'État du Gujarat, qui produit actuellement 9 millions de tonnes par an, est en cours d'agrandissement pour devenir la plus grande aciérie au monde sur un seul site, avec une capacité de 24 millions de tonnes d'ici 2029.

Cette transformation offre à ArcelorMittal, dont la famille Mittal conserve 39,81% du capital, une expertise mondiale et des capacités d'exécution en Inde grâce à une expansion progressive qui atteindra 15 millions de tonnes d'ici 2026, avant l'achèvement de la phase finale trois ans plus tard, soutenue par un projet d'énergie renouvelable de 1,17 MdUSD générant 975 MW grâce à des systèmes solaires, éoliens et hydroélectriques.

L'inspiration de l'Inde : les chaebols 2.0 ?

La manière dont les entreprises familiales indiennes se développent et opèrent désormais à l'échelle mondiale rappelle les années 1980, lorsque les "chaebols" sud-coréens (conglomérats familiaux très diversifiés) ont eu un accès croissant aux technologies étrangères (moteurs Mitsubishi dans les premiers modèles Hyundai, etc.), accélérant leur croissance et les amenant à miser de plus en plus sur les technologies de pointe dans les semi-conducteurs, l'industrie lourde, l'automobile, etc. dans les années 90 par des entreprises telles que LG et Samsung.

Les parallèles avec l'évolution des chaebols coréens constituent une analogie intéressante. Les conglomérats coréens ont atteint une envergure mondiale grâce au soutien du gouvernement, à la protection des marchés intérieurs et à une expansion internationale agressive. La capacité de construction de Samsung C&T, qui s'élève à 365 MdsUSD, soit près du double de son concurrent le plus proche, et les 15,5 MdsUSD de contrats de construction remportés par des entreprises coréennes au Moyen-Orient en 2024 démontrent le potentiel de ce modèle.

Cependant, les conglomérats indiens suivent une voie différente en tirant parti des institutions démocratiques, de la transparence des marchés financiers et de la dynamique concurrentielle.

Les entreprises indiennes sont confrontées à une concurrence réelle tant au niveau national qu'international, ce qui les oblige à viser l'excellence opérationnelle plutôt que de compter sur la protection du gouvernement : Reliance est en concurrence avec les opérateurs télécoms mondiaux, Tata Steel et ArcelorMittal avec les producteurs chinois, et UltraTech avec les géants internationaux du ciment.

Le programme « Corporate Value-up » lancé en Corée en février 2024 pour lutter contre le « Korea discount » reflète les défis que les entreprises indiennes évitent grâce à une meilleure gouvernance dès leur création. La participation étrangère dans les principaux chaebols coréens (Samsung Electronics 73%, Hyundai Motors 50%) est le résultat de décennies d'isolationnisme. Les entreprises indiennes accèdent aux marchés financiers mondiaux beaucoup plus tôt dans leur évolution.

Introductions en bourse au premier semestre 2025 pour l'Inde (source : EY Global IPO Report H12025)

L'accent mis sur les infrastructures constitue une autre distinction. Alors que les chaebols coréens se sont diversifiés dans différents secteurs, les champions indiens se construisent un leadership spécifique à leur domaine à l'échelle mondiale.

La croissance de 95% du chiffre d'affaires de Dixon Technologies au premier trimestre de l'exercice 2025-2026, tirée par la fabrication de produits électroniques pour des marques mondiales, notamment des fournisseurs d'Apple, démontre comment l'expertise en matière de production peut créer des avantages concurrentiels durables.

Le projet de l'entreprise de quadrupler son chiffre d'affaires pour atteindre 5,5 MdsUSD en cinq ans grâce à la fabrication de téléphones mobiles montre comment les entreprises indiennes peuvent créer de la valeur dans les chaînes d'approvisionnement mondiales sans posséder de marques.

Risques et opportunités géopolitiques

Les conglomérats indiens tracent leur propre voie, distincte de celle des chaebols coréens, des entreprises chinoises et même des keiretsu japonais, dans un contexte géopolitique qui propose des opportunités extraordinaires mais aussi son lot de défis.

La stratégie "China Plus One" a fait de l'Inde le principal bénéficiaire de la diversification des chaînes d'approvisionnement. L'Inde fournit désormais 44% des importations américaines de smartphones (contre 13 % l'année dernière), et Apple vise à produire 25% de tous ses iPhone en Inde d'ici 2030. Cependant, les exportations vietnamiennes de produits électroniques, qui s'élèvent à 97 MdsUSD, dépassent toujours celles de l'Inde (76 MdsUSD), et les fabricants indiens restent dépendants des composants chinois.

Toutefois, Tata Electronics démontre les ambitions technologiques de l'Inde avec son usine de semi-conducteurs de 11 MdsUSD à Dholera, développée en collaboration avec la société taïwanaise PSMC. Cette usine produira 50 000 plaquettes par mois d'ici 2026, avec un soutien gouvernemental de 70%, ce qui permettra à l'Inde de se positionner dans la chaîne d'approvisionnement critique des semi-conducteurs et de créer 100 000 emplois qualifiés.

Le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC) pourrait réduire les coûts logistiques de 30% et les temps de transport de 40% par rapport aux routes du canal de Suez. Les pays participants représentent un PIB de 47 000 MdsUSD. Adani Ports, par exemple, prévoit déjà de s'étendre dans ce corridor afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement indiennes.

Réussir dans ce domaine signifierait réduire la dépendance à la technologie chinoise, desservir les marchés occidentaux, construire des infrastructures au Moyen-Orient malgré les tensions régionales et concurrencer les fabricants asiatiques bien établis.

Entreprises à surveiller

Dixon Technologies (NSE : DIXON) - Le challenger de la fabrication électronique

Dixon représente le pilier industriel de l'ambition électronique de l'Inde. L'évolution de l'entreprise, qui est passée du statut de fabricant de téléviseurs à celui de géant de l'électronique diversifié produisant pour Xiaomi, Samsung et, par l'intermédiaire de ses filiales, pour les fournisseurs d'Apple, la place en position idéale pour la stratégie "China Plus One".

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 95 % en glissement annuel pour atteindre 1,25 MdUSD au premier trimestre de l'exercice 2026 et des plans visant à porter sa capacité de production de téléphones mobiles à 45 millions d'unités d'ici 2026, Dixon propose une exposition pure à la révolution de la fabrication électronique en Inde.

Les coentreprises avec Vivo et Imagine Marketing (boAt) pour la production localisée créent des avantages concurrentiels, tandis que les programmes gouvernementaux d'incitations liées à la production (+0,6-0,7% de marge) offrent une visibilité sur les bénéfices à plusieurs années.

Zomato/Eternal (NSE : ETERNAL) - L'application néo-consommateur tout-en-un

Zomato transcende la livraison de repas pour devenir la plateforme de consommation de l'Inde. L'activité de commerce rapide de Blinkit, évaluée entre 10,5 et 13 MdsUSD par Goldman Sachs, rivalise déjà avec les activités de livraison de repas en termes de valeur.

Avec une valeur brute des commandes en hausse de 134% pour atteindre 1,1 MdUSD au quatrième trimestre de l'exercice 2025 et une part de marché atteignant 45%, la société domine le marché indien du commerce rapide, estimé entre 6 et 7 MdsUSD et qui devrait atteindre 10 MdsUSD d'ici 2029. L'expansion prévue à 2 000 magasins sans vitrine d'ici décembre 2025 et l'entrée dans de nouvelles catégories, de l'électronique au crédit, créent de multiples vecteurs de croissance.

L'intégration dans l'indice Nifty 50 confirme la reconnaissance institutionnelle, tandis que le passage à des modèles basés sur les stocks suite à l'obtention du statut IOCC (Indian Owned & Controlled Company) permet une meilleure rentabilité unitaire.

UPL Limited (NSE : UPL) - Le transformateur mondial de produits agrochimiques

UPL incarne la transformation de la famille Shroff, qui est passée d'une entreprise chimique fondée à Mumbai en 1969 à l'un des cinq plus grands acteurs mondiaux de l'agrochimie, présent dans plus de 130 pays. L'acquisition historique d'Arysta LifeScience pour 4,2 MdsUSD lui a permis d'atteindre une envergure mondiale avec des sites de production sur les cinq continents.

Avec une performance boursière de +42,55% depuis le début de l'année et une capitalisation boursière de 6,9 MdsUSD, UPL a réduit sa dette nette de 1,0 MUSD tout en augmentant son EBITDA à 14,14% en glissement annuel. Les récentes acquisitions, notamment l'activité mancozèbe de Corteva et Wuhan Advanta Seeds, témoignent de la poursuite de son expansion mondiale.

La vision 2030, qui vise un chiffre d'affaires de 10 MdsUSD grâce à des acquisitions stratégiques, montre que la croissance externe est un vecteur clé, tandis que les technologies agricoles bénéficient de la sécurité alimentaire structurelle.

Conclusion

La maturation des marchés indiens représente plus qu'une opportunité cyclique. Il s'agit d'une transformation structurelle dans laquelle les entreprises familiales, qui possèdent une connaissance approfondie du marché, acquièrent le capital, la gouvernance et l'ambition nécessaires pour être compétitives à l'échelle mondiale.

Contrairement au modèle chaebol coréen d'expansion dirigée par le gouvernement ou à l'approche des entreprises publiques chinoises, les entreprises indiennes développent leurs capacités mondiales grâce aux mécanismes du marché.

Pour les investisseurs, cela crée une occasion unique d'investir aux côtés d'entreprises qui se trouvent à un tournant de leur parcours international. La combinaison de la croissance du marché intérieur, qui assure la stabilité des flux de trésorerie, de l'amélioration de la gouvernance d'entreprise, qui attire les capitaux internationaux, et des acquisitions stratégiques, qui accélèrent le renforcement des capacités, crée les conditions d'une surperformance durable.

Le cycle d'investissement dans les infrastructures, estimé à 1 400 MdsUSD pour la prochaine décennie, en constitue le fondement. Mais le véritable moteur est l'ambition. Lorsque Sudarshan Chemical vise à devenir l'un des trois premiers acteurs mondiaux du secteur des pigments, lorsque Mazagon Dock s'étend au-delà des contrats gouvernementaux, lorsque Adani construit des ports sur trois continents, ces entreprises propulsent les ambitions des entreprises indiennes à un niveau supérieur.

Continuez d'investir, mais avec prudence.