Bienvenue dans cette édition hebdomadaire d'Impactfull Weekly, où nous analysons les signaux faibles et forts à travers les classes d'actifs, en connectant les points des dynamiques qui se déploient sur les marchés mondiaux.

Les entreprises sud-coréennes ont constamment été valorisées avec une décote significative par rapport à leurs homologues japonaises ou taïwanaises : 1,19 fois leur valeur comptable contre 1,59x pour le Japon et 3,08x pour Taïwan. C’est ce qu’on appelle le "Korea Discount", un phénomène qui plombe les marchés sud-coréens depuis des décennies.

Une comparaison révélatrice : bien que l’économie taïwanaise soit 2,3 fois plus petite que celle de la Corée du Sud, son marché boursier est valorisé 34% plus haut en valeur absolue. Là où Taïwan boxe 3,2 fois au-dessus de son poids économique, grâce à TSMC, la Corée du Sud se négocie avec une décote de 10% par rapport à la taille de son économie.

Les risques perçus en matière de gouvernance et le contrôle omniprésent exercé sur l’économie par les célèbres chaebols coréens — conglomérats familiaux — combinés à leur influence politique, ont historiquement refroidi les investisseurs minoritaires (comme l’ont illustré la fusion Samsung C&T–Cheil Industries et l’affaire Elliott Associates), réduisant ainsi le dynamisme du capital et les flux d’investissements par rapport aux voisins régionaux.

(source: South China Morning Post)

Cette semaine, nous nous penchons sur les réformes des marchés financiers et des politiques de gouvernance du nouveau gouvernement sud-coréen, dirigé par Lee Jae Myung, qui a prêté serment il y a seulement deux mois, en juin, et sur la manière dont il vise à rendre les marchés coréens plus compétitifs en introduisant diverses mesures, notamment le programme de valorisation des entreprises (Corporate Value-Up Programme).

Les deux tiers des entreprises du KOSPI se négociant en dessous de leur valeur comptable et le S&P 500 ayant progressé de 200 % au cours de la dernière décennie, contre seulement 60 % pour le KOSPI, les opportunités qui s'offrent à nous sont extraordinaires.

Partie 1 : Réformes en profondeur

Le "Corporate Value-Up Programme"

Lancé en février 2024, avant l’élection de Lee Jae-myung, ce programme représente l’approche coréenne, axée sur le marché, pour éliminer sa décote structurelle. Inspiré de la transformation japonaise en matière de gouvernance d’entreprise, il repose sur trois piliers :

aider les entreprises à élaborer des plans d’amélioration de la valeur,

faciliter l’évaluation par les investisseurs,

mettre en place des systèmes de soutien dédiés.

Mais l’adhésion reste timide : de 0,7% des sociétés participantes en août 2024, on est passé à seulement 5,6% un an plus tard. À titre de comparaison, le Japon avait atteint un taux de participation de 28% dès la première année. Glass Lewis explique cela par la culture juridique coréenne : les entreprises sont peu familières avec la divulgation volontaire, préférant des obligations claires à des exigences individualisées.

Les entreprises participantes bénéficient pourtant d’avantages concrets : incitations fiscales (budget de subventions multiplié par quatre, de 38,5 à 153,8 M$), accélération des approbations réglementaires, réduction des obligations d’audit. Les sociétés ayant publié des plans précis ont vu leur cours de Bourse grimper de 2 à 3% immédiatement — signe que le marché récompense même des améliorations marginales de gouvernance.

Révision de la loi sur la promotion de l’investissement étranger (FIPA)

Les amendements d’août 2024 à la FIPA visent à attirer davantage de capitaux tout en protégeant les actifs stratégiques. Les procédures d’investissement ont été rationalisées, mais un filtrage renforcé a été instauré pour les "technologies nationales stratégiques de pointe" — réponse explicite aux tensions technologiques sino-américaines.

Les engagements d’investissement étranger ont atteint 34,5 milliards de dollars en 2024 (+5,7% sur un an), avec un bond de 46,5% pour les semi-conducteurs. Le secteur manufacturier a progressé de 21,6%, celui des matériaux/composants/équipements de 52,7%. Un médiateur pour les investissements étrangers a été nommé pour pallier des années d’opacité réglementaire.

Indice Korea Value-Up

Lancé le 24 septembre 2024, cet indice est devenu le nouvel indicateur vedette du marché coréen. Il regroupe 100 sociétés (67 KOSPI, 33 KOSDAQ) sélectionnées sur la base de leur rentabilité, rendement actionnarial, ratio cours/valeur comptable et ROE.

Les secteurs technologique et industriel dominent l’indice (respectivement 24 et 20 entreprises). Parmi les poids lourds : Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motors, Kia. Dès la première semaine, l’indice a progressé de 3%, contre 0,69% pour le KOSPI, avec une envolée de 5,77% pour le secteur des matériaux.

L’indice agit à la fois comme incitation et comme sanction : l’inclusion attire les flux passifs, l’exclusion met en lumière les lacunes de gouvernance.

(source: Korea Value-Up Index, TradingView)

Loi commerciale votée

Adoptée le 30 juillet 2025 par l’Assemblée nationale, cette loi représente la réforme de gouvernance la plus ambitieuse depuis la crise asiatique de 1997.

La nouveauté centrale : les administrateurs ont désormais des obligations fiduciaires envers les actionnaires, et non plus seulement envers l’entreprise — une révolution dans un pays où les minoritaires ont longtemps été ignorés.

La règle des 3% limitant le pouvoir de vote des actionnaires majoritaires dans la nomination des auditeurs est désormais universelle. Le vote cumulatif devient obligatoire pour les entreprises dont l’actif dépasse 2 000 milliards de KRW. Enfin, les assemblées générales électroniques seront obligatoires à partir de janvier 2027, levant les barrières logistiques à la participation minoritaire (aujourd’hui <5%).

Partie 2 : Chaebols, résistances et rééquilibrage

Les quatre géants — Samsung Electronics, Hyundai, SK, LG Electronics — pèsent environ 60% du PIB sud-coréen, via des structures croisées de participation complexes.

La première version de la loi commerciale, votée en mars 2025, avait été rejetée par le président par intérim, signe de l’influence persistante des chaebols. Seule la pression populaire et le mandat de Lee Jae-myung ont permis de la faire adopter. Le verrouillage est profond : en cinq ans, aucune opposition d’administrateurs indépendants au sein des chaebols. Plus de 50% des entreprises cumulent les fonctions de PDG et président du conseil, et 70% des administrateurs externes viennent du secteur public, non du privé.

Mais les choses bougent : Align Partners a placé deux administrateurs chez JB Financial Group, première victoire des minoritaires en Corée. Flashlight Capital a obtenu des sièges au conseil de KT&G. La détention étrangère du KOSPI atteint 33,52%, encore loin des 50–70% des marchés développés.

Autre frein structurel : l’impôt sur les successions atteint 60%, incitant les familles fondatrices à maintenir des valorisations artificiellement basses pour éviter une fiscalité insoutenable lors de la transmission.

L’objectif affiché de Lee Jae-myung : un KOSPI à 5 000 points d’ici 2027 — soit un gain de 56% par rapport au niveau actuel (septembre 2025).

(source: hankyung.com)

Cette infographie montre le défi que doit relever la Corée du Sud, qui est la principale économie où la croissance de la productivité diminue le plus rapidement, ainsi que le déclin du financement de l'innovation coréenne par le biais d'investissements en capital-risque (VC) et en capital-risque (CVC).

En outre, elle compare également le fait que si les revenus de Samsung ont suivi ceux du Mag7 en moyenne, les valorisations sont loin d'être équivalentes avec une différence de près de 10 fois en l'espace de 20 ans (Samsung passant de 1,0T à 2,4T, Big Tech passant de 780B$ à 25,16T$).

Partie 3 : Risques géopolitiques et réalignement stratégique

Suspension des exemptions américaines

La révocation, le 30 août 2025, du statut d'utilisateur final validé (VEU) pour Samsung et SK Hynix crée des défis opérationnels immédiats. L'usine de Samsung à Xi'an produit 35 % de la mémoire flash NAND mondiale, tandis que l'usine de SK Hynix à Wuxi représente 40 % de sa production de DRAM. Toutes deux ont reçu un délai de 120 jours pour obtenir de nouvelles licences d'équipement, et les actions ont chuté de 2 à 4 % à l'annonce de cette décision.

Pourtant, les analystes du secteur voient des opportunités dans cette crise. Bernstein Research note que l'impact est gérable : les entreprises non chinoises n'ont dépensé que 2 milliards de dollars en équipements chinois en 2024, soit moins de 2 % des ventes de l'industrie. Toutefois, ces usines produisent 10 % de la production mondiale de mémoire et 15 % des puces de stockage, ce qui crée des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement qui profitent aux concurrents positionnés en dehors de la Chine.

La divergence est déjà visible dans les résultats : Le bénéfice d'exploitation de Samsung pour le deuxième trimestre 2025 a chuté de 56 % en glissement annuel en raison des restrictions à l'exportation, tandis que SK Hynix a enregistré un bénéfice d'exploitation record de 9 200 milliards de KRW grâce à la demande de HBM axée sur l'intelligence artificielle et à sa nouvelle usine dans l'Indiana. Cette répartition révèle que les entreprises qui s'alignent sur la politique américaine et diversifient leur production (comme SK Hynix) sont toujours ciblées, tandis que celles qui dépendent de leurs activités en Chine (comme Samsung) sont confrontées à d'autres vents contraires structurels.

L'environnement tarifaire plus large accélère ce réalignement géographique. L'usine texane de Samsung, d'une valeur de 17 milliards de dollars, et l'usine d'Indiana de SK Hynix, d'une valeur de 15 milliards de dollars, constituent des réponses directes aux 52 milliards de dollars de subventions prévues par la loi américaine CHIPS, combinées à des droits de douane potentiels de 60 % sur les semi-conducteurs fabriqués en Chine, ce qui pousse les chaebols coréens à reconstruire leurs réseaux de production mondiaux autour des États-Unis plutôt que sur leurs bases de production asiatiques historiques.

(source: Goldman Sachs)

Menace chinoise sur l’automobile : l’effet "Chesla"

Face à la domination coût-technologie des marques chinoises et à l’avance de Tesla, les constructeurs coréens sont en difficulté. BYD a dépassé Tesla en 2024 avec 4,27 millions de véhicules vendus contre 1,79 million pour l’Américain.

Les parts de marché coréennes dans l’électrique restent faibles (6,1% contre 46–50% en Chine). L’État tente de réagir : 448 M$ pour les bornes, alliances Hyundai-Kia avec les producteurs de batteries (LG, SK On, Samsung SDI).

Mais sans réforme de gouvernance pour accélérer les décisions, les marques coréennes risquent d’être balayées dans la consolidation mondiale de l’automobile électrique.

(source: Goldman Sachs)

Réouverture à la vente à découvert

En janvier 2025, la Corée du Sud a levé l'interdiction de vente à découvert qui la frappait depuis 15 mois, éliminant ainsi le dernier obstacle majeur à une reclassification en tant que marché développé au sein de l'indice MSCI. Cette interdiction faisait suite à des scandales de vente à découvert impliquant des banques internationales, dont BNP Paribas et HSBC, et faisait de la Corée un cas isolé parmi les marchés cherchant à obtenir le statut de marché développé.

Selon les estimations de Goldman Sachs, l'inclusion des marchés développés dans le MSCI entraînerait des flux indiciels passifs supplémentaires de 24 à 44 milliards de dollars, soit l'équivalent de 2,5 % de la capitalisation boursière totale de l'indice KOSPI. Ce changement ouvre l'accès à 18 000 milliards de dollars de fonds indiciels des marchés développés, contre 2 800 milliards de dollars pour l'univers des marchés émergents que la Corée occupe actuellement. La Bourse de Corée signale que les volumes quotidiens de ventes à découvert ont déjà atteint 8,2 % de la valeur totale des échanges depuis le rétablissement de l'interdiction, ce qui se rapproche de la moyenne japonaise de 12 % et dépasse largement les niveaux de 3 % enregistrés avant l'interdiction.

Les investisseurs de détail internationaux profitent largement de ces changements. Interactive Brokers, Charles Schwab et Fidelity ont tous annoncé un accès élargi aux actions coréennes à la suite de la normalisation des ventes à découvert. Les coûts d'emprunt pour les actions coréennes sont passés de 8-12 % par an à 2-3 %, ce qui correspond aux normes des marchés développés.

L'Association coréenne des investissements financiers prévoit que la participation des particuliers étrangers pourrait tripler, passant de 4,2 milliards de dollars actuellement à 12-15 milliards de dollars d'ici 18 mois, car des plateformes comme eToro et Trading 212 ajoutent des actions coréennes à leur offre sans commission. Ce qui était autrefois un marché institutionnel devient un territoire accessible aux particuliers.

Chaebol & résistance des entreprises

Huit organisations patronales locales, dont la Fédération des industries coréennes et la Chambre de commerce de Corée, se sont unies dans l’opposition, avertissant d’un "frein aux investissements à long terme" et de mécanismes de protection des administrateurs insuffisants. Leurs inquiétudes ne sont pas totalement infondées – la Corée ne dispose pas de règles codifiées sur le jugement commercial, exposant potentiellement les administrateurs à des poursuites pénales pour des décisions de bonne foi ayant mal tourné.

Cette résistance révèle le paradoxe des réformes : ceux qui ont le plus à perdre détiennent les leviers du changement. Pourtant, la projection de McKinsey selon laquelle la Corée pourrait atteindre un PIB par habitant de 70 000 $ d'ici 2040 et devenir la 7e économie mondiale grâce à des réformes structurelles exerce une pression politique pour continuer.

(source: hankyung.com)

Leçons du Japon

Les réformes coréennes s’inspirent largement de la transformation de la gouvernance d’entreprise du Japon, amorcée il y a plus de dix ans avec le code de gouvernance de la Bourse de Tokyo. Le Japon a mis dix ans à montrer des améliorations durables grâce à une approche volontaire et pilotée par les entreprises. L’approche coréenne, dictée par la crise et rendue obligatoire, pourrait accélérer considérablement cette chronologie.

L’analyse de JP Morgan note que la Corée est "en position d’aller plus vite que le Japon sur les réformes de gouvernance d’entreprise", grâce à un engagement gouvernemental plus fort et à la nécessité créée par la crise. Le contraste est frappant : alors que les réformes japonaises ont évolué progressivement, le mandat législatif coréen garantit le changement, indépendamment de l’enthousiasme des entreprises. Les investisseurs étrangers sont déjà à l’offensive avec 3 milliards de dollars injectés dans les actions coréennes entre mai et juin 2025.

Entreprises à surveiller

LG Chem (KRX: 051910) – Domination dans les matériaux pour batteries

Premier fournisseur mondial de matériaux pour batteries de véhicules électriques, LG Chem fait le lien entre les réformes de gouvernance coréennes et la mégatendance des VE. Son chiffre d’affaires 2024 a atteint 35,58 Mds$, dont 17,4 Mds$ pour sa filiale LG Energy Solution. L’entreprise fournit des matériaux critiques à des leaders mondiaux comme CATL, Panasonic et les fournisseurs de Tesla.

Objectif : 20 Mds$ de ventes de matériaux pour batteries d’ici 2030, soit 26 % de croissance annuelle composée (CAGR). Hausse des dividendes et scission réussie de LG Energy Solution – preuve d’une allocation du capital favorable aux actionnaires. L’action se négocie avec une forte décote par rapport à ses pairs, malgré sa position dominante.

KB Financial Group (KRX: 105560) – Bénéficiaire des réformes financières

Quatrième groupe financier de Corée, KB se négocie à seulement 0,7 fois la valeur comptable, malgré un ROE de 8,86 % en 2024 et des ratios de capital solides. Le groupe a annoncé des programmes agressifs de retour aux actionnaires, incluant rachats d’actions et maintien d’un taux de distribution compétitif.

Dans le cadre des réformes de gouvernance, les valeurs financières sont souvent les premières à se revaloriser, en raison de leur sensibilité aux flux étrangers et à la perception de gouvernance. KB offre une exposition directe à cette dynamique, à des valorisations déjà très pessimistes.

Doosan Enerbility (KRX: 034020) – Pari sur la révolution des SMR

Leader coréen de l’équipement nucléaire, Doosan Enerbility est devenu le gagnant surprise de 2025, avec une capitalisation dépassant 28 Mds$ grâce à l’accélération des commandes de petits réacteurs modulaires (SMR). L’entreprise a enregistré 4,8 Mds$ de commandes en 2024, dépassant les objectifs, et prévoit 7,24 Mds$ en 2025, dont 3,3 Mds$ dans le nucléaire.

NH Investment & Securities prévoit 2,2 Mds$ de ventes de SMR d’ici 2030 (26 % du CA total), portées par NuScale Power et X-energy. Doosan a investi 104 M$ dans NuScale et mis en place la première ligne de production dédiée aux SMR au monde. Avec la renaissance nucléaire et la demande croissante des Big Tech pour de l’électricité bas-carbone stable, Doosan offre un levier sur une tendance structurelle à des prix raisonnables

Petites capitalisations à surveiller

Pour aller plus loin dans l’univers des petites entreprises qui profiteront des réformes institutionnelles et de gouvernance en Corée, créez votre propre StockScreener comme nous l’avons fait.

Bonus : ETFScreener

Pour explorer les ETF permettant d’indexer l’adoption des stablecoins, créez votre propre ETF Screener comme nous.

Notre avis / Conclusion

La révolution de la gouvernance d’entreprise en Corée du Sud sur 2024-2025 représente la dernière grande opportunité d’arbitrage dans un grand marché actions. Avec 69 % des entreprises du KOSPI se négociant en dessous de leur valeur comptable (contre seulement 6 % dans le S&P 500) et des réformes gagnant un élan irréversible, le contexte rappelle la transformation réussie du Japon – mais avec une exécution potentiellement plus rapide.

La convergence entre réformes de gouvernance obligatoires, initiatives volontaires du marché, et mutations sectorielles (semi-conducteurs, véhicules électriques, nucléaire) multiplie les voies de création de valeur. Bien que la participation volontaire reste faible (5,6 %), les amendements du Code de commerce garantissent un changement, même sans volonté des entreprises.

Pour les investisseurs globaux, le rapport risque/rendement est très attractif. La détention étrangère reste à 33,52 %, laissant encore beaucoup de marge pour des afflux. En cas d'inclusion réussie dans les indices MSCI « marchés développés », cela pourrait déclencher entre 24 et 44 Mds$ d’allocations passives.

Quand deux tiers d’un marché entier se négocient sous leur valeur de liquidation tout en mettant en œuvre des réformes à la japonaise, mais à la vitesse coréenne, l’opportunité mérite une attention sérieuse.

On se retrouve la semaine prochaine pour décortiquer la nouvelle vague de réformes japonaises, qui vise à relancer la compétitivité et l’innovation dans les hautes technologies.

Restez investis, prudemment.