La plupart des investisseurs restent focalisés sur une question : l'inflation est-elle temporaire ou structurelle ? Pourtant, derrière les chiffres, une corrélation majeure apparaît clairement.

En 2026, l'inflation alimentaire n'est plus seulement un problème pour les consommateurs : elle pourrait révéler l'une des grandes inefficiences de marché du moment. Ce graphique a de quoi inquiéter.

Ce graphique est inquiétant.

Dans cette édition du Thread de la Semaine, nous décortiquons les mécanismes de transmission entre le pétrole brut et les matières premières agricoles. Nous analysons pourquoi la rotation vers les actifs tangibles demeure incomplète et comment positionner un portefeuille diversifié face à cette vague séculaire.

Nous distinguons également les valeurs de croissance structurelle des "pièges à valeur" (value traps), en soulignant pourquoi Corteva, Bunge et ADM sont les véritables moteurs d'alpha de ce cycle, tandis que des acteurs comme Wilmar, Tyson Foods et Golden Agri marquent le pas.

L'alimentation est de l'énergie transformée

Depuis vingt ans, l'essence et les céréales s'échangent presque en tandem. Le marché au sens large traite l'énergie et l'agriculture comme des complexes totalement distincts. Ils ne le sont pas.

Ce décalage prend de trois à neuf mois, un retard mécanique que nous avons observé en 2008, 2011 et 2022. Le cycle de 2026 est déjà enclenché. L'indice FAO des prix alimentaires a progressé pendant trois mois consécutifs, le bœuf américain affiche une hausse de 12% sur un an, et l'IPC global d'avril vient de s'accélérer à 3,8%.

La réponse de Jerome Powell ? La Fed ne projette qu'une seule baisse de taux cette année et prévoit d'ignorer le choc énergétique, ressortant exactement le même scénario du "transitoire" qui a engendré une inflation à 8% il y a trois ans. Vous vous en souvenez ?

La réalité est que l'inflation se maintient au-dessus de l'objectif de 2% de la plupart des banques centrales depuis cinq ans. Les tarifs douaniers ont déjà relevé les coûts de base de 0,5%. L'énergie pousse ce plancher vers le haut, et l'alimentation est la prochaine sur la liste.

Cette transmission des prix n'est pas psychologique, elle s'opère via deux canaux structurels distincts :

Le Diesel : Les tracteurs en consomment. Les moissonneuses-batteuses aussi. Chaque camion qui transporte des grains de la ferme au silo, puis au transformateur et enfin au détaillant, en brûle. Le transport réfrigéré pour les produits frais, les produits laitiers et la viande ajoute des coûts opérationnels supplémentaires. Les surcharges de carburant intégrées aux contrats de fret commercial sont répercutées sur les fabricants de produits alimentaires en aval avec un décalage de quelques semaines à quelques mois. Il ne peut y avoir de nourriture bon marché avec des molécules de transport onéreuses.

L'arbitrage des biocarburants : Lorsque le brut s'échange confortablement au-dessus d'un certain seuil, l'éthanol et le biodiesel deviennent hautement compétitifs de manière autonome. Cette attraction réglementaire et économique draine le maïs, le soja, l'huile de palme et de colza directement vers le complexe énergétique, ce qui tend le bilan mondial des grains fourragers et comprime les marges sur les protéines en aval.

Les implications sont claires. La rotation des valeurs de croissance sensibles aux taux vers les matières premières a commencé.

Pourtant, elle reste fondamentalement incomplète car la prochaine étape de l'inflation alimentaire n'est pas encore intégrée dans les multiples de valorisation des actions.

Achetez les opérateurs intermédiaires, pas les agriculteurs

Pour capturer cet effet de couverture structurelle sans se noyer dans la cyclicité toxique des variations de prix des commodités, il faut détenir l'infrastructure, la technologie et l'échelle. On ne peut pas se contenter de miser au hasard sur des noms génériques de l'agro-industrie.

La logique est mécanique. Dans un monde défini par des chaînes d'approvisionnement violemment fragmentées, le véritable pouvoir de fixation des prix est consolidé entre les mains de ceux qui détiennent les points de passage stratégiques du transport, du négoce et de la distribution.

Si vous voulez comprendre à quel point l'approvisionnement alimentaire mondial est réellement fragile, regardez les données.

Il n'existe qu'un seul pays sur Terre capable de se nourrir de manière indépendante à travers les sept groupes alimentaires fondamentaux (viande, produits laitiers, poisson, céréales, légumineuses, fruits et légumes). Ce pays est le Guyana.

La Chine arrive en deuxième position, de manière surprenante, ne péchant que par sa production laitière qui ne couvre que 30% de ses besoins domestiques. Pendant ce temps, les titans incontestés de l'agriculture mondiale, des nations disposant de réserves foncières massives comme le Brésil, l'Argentine, la Russie et l'Australie, dépendent encore des importations étrangères pour satisfaire au moins deux de ces sept catégories alimentaires de base.

Lorsque des continents entiers ne peuvent se nourrir sans logistique transfrontalière, les entreprises qui exploitent ces réseaux mondiaux ne se contentent pas de transporter de la nourriture, elles contrôlent la sécurité nationale.

Quelles entreprises pour jouer cet environnement volatil ?

Ces trois sociétés détiennent l'infrastructure, les brevets ou les filets de sécurité juridiques qui leur permettent de générer des profits, quel que soit le chaos mondial. Elles ne se contentent pas de réagir au marché, avec leurs pairs non cotés Cargill et Louis Dreyfus, elles le contrôlent.

1. Bunge (BG) — La forteresse ultime de la supply chain

Bunge est l'intermédiaire mondial par excellence. L'entreprise achète des récoltes en Amérique du Sud, les expédie par voie maritime, puis les transforme. Grâce au rachat de son principal rival (Viterra), Bunge détient désormais les véritables points de passage du transport alimentaire mondial. Dans un monde chaotique où les routes maritimes sont perturbées, les prix du fret fluctuent. Bunge prospère grâce à cette volatilité car son réseau massif lui permet de détourner les cargaisons plus rapidement que quiconque. L'entreprise vient de relever ses objectifs de profit car son moteur tourne à plein régime.

2. Corteva (CTVA) — Le bailleur de la technologie agricole

Corteva vend des semences génétiquement modifiées, brevetées et à forte valeur technologique, qui protègent les cultures contre les insectes et les mauvaises herbes. Historiquement, l'entreprise devait payer d'autres acteurs pour accéder à certaines technologies. Aujourd'hui, grâce à sa position dominante dans les semences de soja Enlist, le rapport de force s'est inversé : ce sont désormais les concurrents qui doivent payer Corteva. L'entreprise est ainsi passée du statut de locataire versant un loyer à celui de propriétaire encaissant les chèques. Elle convertit près de 90% de son résultat opérationnel en cash et prévoit bientôt de se scinder afin d'isoler l'activité semences et de libérer de la valeur.

3. Archer-Daniels-Midland (ADM) — La vache à lait subventionnée

ADM transforme les récoltes en produits alimentaires, en alimentation animale et en biocarburants, notamment l'éthanol. Les investisseurs ont récemment sanctionné le titre en raison d'une enquête comptable interne complexe, désormais résolue. Par ailleurs, le gouvernement américain vient de finaliser de nouvelles règles qui soutiennent légalement une forte demande de biocarburants pour les deux prochaines années. ADM bénéficie ainsi d'une forme de garantie réglementaire sur ses marges dans les carburants jusqu'en 2027. L'entreprise a récemment généré un flux de trésorerie massif de 4,79 milliards de dollars, tandis que ses résultats ont montré un redressement spectaculaire il y a tout juste deux semaines.

Quelles entreprises éviter ?

Peu importent les efforts de leurs équipes de direction, ces sociétés sont affectées par des traitements comptables qui, selon nous, ne reflètent pas toujours la dynamique réelle de l'entreprise. D'autres contraintes incluent une biologie animale défavorable et des cycles de croissance végétale lents.

Wilmar International - L'illusion comptable

Wilmar peut sembler séduisante sur le papier, car ses derniers bénéfices publiés ont fortement progressé. Mais cette hausse reflète en grande partie un gain comptable exceptionnel lié au reclassement d'un investissement au bilan. Dans le même temps, son cœur de métier, le raffinage des huiles de cuisson, reste sous pression, tandis que l'entreprise porte une dette importante d'environ 20 milliards de dollars. Wilmar a également réduit son dividende, signe que la génération de trésorerie sous-jacente demeure contrainte.

Tyson Foods - Piégé par la pénurie de bœuf

Tyson Foods transforme du poulet, du porc et du bœuf. Si ses usines de poulet se portent bien, son segment bœuf est en grande difficulté. Après plusieurs années de sécheresses sévères, le cheptel bovin américain est tombé à des niveaux historiquement bas. Or, la biologie ne s'accélère pas : il faut des années pour qu'un troupeau se reconstitue. Tyson se retrouve donc contraint d'acheter un bétail rare et très coûteux simplement pour maintenir ses usines en activité, ce qui pourrait entraîner jusqu'à 500 millions de dollars de pertes cette année seulement.

Golden Agri-Resources (GAR) - Le poids des vieux arbres

GAR produit de l'huile de palme en Indonésie. L'entreprise dispose d'un bilan solide, mais ses plantations vieillissent : certains arbres deviennent moins productifs et donnent moins de fruits. Résultat, les récoltes ont reculé de 11%. Pour y remédier, GAR doit remplacer progressivement les vieux palmiers par de nouveaux. C'est là que la contrainte biologique entre en jeu : un palmier nouvellement planté met généralement trois à quatre ans avant de produire des fruits. Une partie du moteur de profit à forte marge pourrait donc rester sous pression pendant plusieurs années, et il faudra du temps avant de retrouver un véritable momentum.

Le pari asymétrique ultime

L'agro-industrie est structurellement sous-évaluée car les gérants de fonds généralistes perçoivent l'ensemble du secteur à travers un prisme cyclique hérité du passé, géré par des agriculteurs.

Mieux vaut s'intéresser à la puissance de l'infrastructure et de la distribution, aux biotechnologies semencières exclusives et aux moteurs d'arbitrage énergétique.

Si vous souhaitez vous couvrir contre un cadre macroéconomique où l'inflation reste structurellement plus élevée au cours des 24 prochains mois, n'achetez pas les entreprises qui luttent contre la biologie (Tyson, Golden Agri) ou celles qui peuvent afficher des surprises comptables (Wilmar). Achetez les générateurs de capital structurels qui contrôlent l'origine, la génétique et la transformation de l'offre alimentaire mondiale.

Pour ceux qui préfèrent un accès direct aux matières premières, l'Invesco DB Agriculture Fund (DBA) offre une exposition liquide aux principaux contrats de commodités agricoles cotés aux États-Unis sous forme d'ETF.

Restez investi, avec prudence.