Bienvenue dans le Thread de la Semaine, où nous passons en revue les signaux forts et faibles à travers les classes d'actifs, afin de relier les points et mettre en perspective ce que nous observons sur les marchés mondiaux.

Sam Altman a récemment écrit dans son blog qu'il souhaitait qu'OpenAI produise 1 GW de puissance de calcul par semaine. À titre de comparaison, tous les centres de données du monde ont aujourd'hui une consommation électrique maximale d'environ 55 GW.

(source : Michael Cembalest, J.P. Morgan)

L'objectif de Sam Altman : ajouter chaque année autant de puissance de centre de données que l'ensemble du monde en ligne aujourd'hui. L'engagement initial de Stargate de 15 GW répartis sur dix sites n'est que la phase 1.

De telles déclarations nous obligent à réexaminer les aspects économiques : qui paie, qui construit et qui en tire profit ? Cette semaine, nous retraçons le parcours d'OpenAI vers l'AGI et une valorisation d'un billion de dollars, et nous nous penchons sur la carte des semi-conducteurs Taïwan-Corée-Japon-Chine à travers le prisme des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et des retards de la demande.

Le plan d'OpenAI pour rejoindre le club des entreprises valorisées à mille milliards de dollars

OpenAI a débuté comme un laboratoire de recherche fondé par Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Andrej Karpathy et d'autres.

Il s'agit désormais d'une "mini-scale" évaluée à 500 milliards de dollars, essentiellement une plateforme d'IA verticalement intégrée de taille inférieure à celle des hyperscales (comme GAFAM), qui s'étend au-delà de ChatGPT pour inclure des infrastructures et des applications.

En janvier, OpenAI a annoncé le projet Stargate, une initiative soutenue par SoftBank, Oracle et d'autres partenaires visant à construire des centres de données IA de pointe à travers les États-Unis. Le projet vise à atteindre 500 MdsUSD sur quatre ans, avec une phase initiale de 100 MdsUSD ancrée dans un grand campus au Texas. La construction vise à atteindre une capacité IA d'au moins 10 GW, ce qui équivaut approximativement à la consommation électrique de 8 millions de foyers américains.

Le marché reconnaît qu'un fournisseur de LLM pur a peu de chances de franchir la barre du trillion de dollars. La justification consistant à lever des sommes toujours plus importantes pour les investir dans des GPU tiers s'affaiblit.

La réponse d'OpenAI est de devenir l'hyperscaler de l'ère de l'IA en se verticalisant autour de l'infrastructure, des appareils natifs de l'IA et des applications.

La concurrence reste intense. Google a consolidé ses efforts sous Gemini, alimenté par de grandes flottes internes de TPU (Tensor Processing Units), et la dynamique est visible dans des produits tels que 2.5 Flash (" Nano Banana "), qui a atteint le sommet de l'App Store.

(source : vellum.ai)

Projet Stargate

Les alliances de Stargate dans la chaîne d'approvisionnement ressemblent à la couverture du magazine Fortune, compte tenu du nombre de milliardaires qui se sont alignés pour investir.

Masayoshi Son, de SoftBank, en est le président, SoftBank fournit une grande partie du capital, OpenAI définit l'orientation opérationnelle et Oracle contribue à l'exécution du cloud et du centre de données.

Le consortium affirme avoir accéléré son objectif pour atteindre une capacité d'environ 7 GW d'ici 2025, ce qui implique un investissement d'environ 400 MdsUSD. Il a récemment annoncé la création de sites supplémentaires dans l'Ohio et au Texas, et affiche désormais une ambition qui pourrait dépasser l'engagement de 500 MdsUSD précédemment annoncé.

Parmi les principaux partenaires technologiques figurent Nvidia pour les accélérateurs, Oracle pour son expertise en matière de cloud et de centres de données, Arm pour les processeurs et la propriété intellectuelle, et Microsoft en tant que soutien de longue date. OpenAI diversifie ses activités : il continuera à se développer sur Microsoft Azure tout en s'associant à Oracle pour construire des superclusters dédiés dans le cadre de Stargate.

Lors de sa dernière conférence téléphonique, Oracle a souligné une augmentation des contrats d'infrastructure IA de plusieurs MdsUSD et une forte augmentation du carnet de commandes. Le message est clair. Les hyperscalers se précipitent pour répondre à la demande en IA, et Stargate est conçu pour garantir l'approvisionnement à grande échelle.

Un réseau complexe de reconnaissances de dette

Pour financer ses ambitions à l'échelle planétaire, OpenAI a trouvé des moyens intéressants de financer sa croissance.

Contourner les investisseurs en capital-risque et s'adresser directement à la source s'avère très efficace : des entreprises disposant d'une trésorerie importante, telles que Nvidia, qui a besoin d'un fer de lance pour que les entreprises continuent d'acheter des puces, et Oracle, qui a besoin de revenir dans l'univers technologique, constituent la combinaison idéale.

Cela nous rappelle les reconnaissances de dette, ces reconnaissances informelles de dette envers quelqu'un. Cela est particulièrement intéressant car OpenAI ne dispose pas elle-même du bilan nécessaire pour payer toutes les cartes graphiques qu'elle finira par utiliser. C'est également une raison pour laquelle ces mesures sont logiques... sur le papier.

Nvidia aurait accepté d'investir jusqu'à 100 MdsUSD dans OpenAI et de louer des GPU Blackwell. Ce montage financier inhabituel a soulevé des questions antitrust, car OpenAI pourrait simplement utiliser les capitaux de Nvidia pour acheter davantage de puces Nvidia.

Bien qu'il soit le plus gros client de Nvidia, il vise à réduire le risque lié à un fournisseur unique. Il aurait conclu un contrat de co-conception de 10 MdsUSD avec Broadcom, qui sera fabriqué par TSMC, visant à produire des puces sur mesure en 2025-2026 qui pourraient réduire le coût par charge de travail.

Comme le dit M. Altman, " tout commence par le calcul ". OpenAI met tout en œuvre, des capitaux propres et des préachats aux contrats de location et aux capitaux des fournisseurs, pour s’assurer la ressource essentielle de l’ère de l’IA : la puissance de calcul.

(source : Deloitte TMT Research)

Energie et coûts

Avec Colossus de xAI, Stargate d'OpenAI et les nouveaux campus d'Alibaba, les coûts et les besoins énergétiques ont explosé.

Selon les estimations du secteur, les investissements mondiaux nécessaires dans les centres de données devraient atteindre près de 7 000 MdsUSD d'ici 2030 pour répondre à la demande en matière d'IA. Le plan d'OpenAI prévoit au moins 15 GW de nouvelle capacité, soit l'équivalent d'une douzaine de centres de données de premier plan.

(source : rapport Lazard LCOE+ de juin 2025)

Le "blob des centres de données" que nous avons vu en couverture est particulièrement gourmand. Dix gigawatts, par exemple, représentent environ 8% de la charge actuelle du réseau des centres de données américains. McKinsey prévoit que la puissance de calcul devra peut-être tripler d'ici 2030, avec environ 70% de la charge liée à la formation et à l'inférence de l'IA. Un seul site d'IA haut de gamme peut coûter entre 10 et 25 MdsUSD et prendre plus de cinq ans à construire.

OpenAI et ses bailleurs de fonds souhaitent réduire ce délai en déployant des capitaux dès maintenant. Même un engagement de 500 MdsUSD pourrait ne constituer qu'un acompte si la taille des modèles et leur utilisation augmentent de manière significative dans les cas d'utilisation grand public et industrielle.

Ces installations poussent la puissance et le refroidissement à leurs limites. Les sites hyperscale actuels fonctionnent entre 50 et 200 MW. Les feuilles de route de l'IA envisagent désormais des campus de plus de 1 GW. Les services publics ressentiront la pression. Les fournisseurs de cloud recherchent des mises à niveau importantes du réseau et une production sur site, en concurrence avec la demande croissante de recharge des véhicules électriques pour le même approvisionnement en électricité.

(source : Bain & Co Technology Report 2025)

La course géopolitique vers le sommet

L'essor de l'IA amplifie les tensions au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, les pays se disputant le contrôle du " nouveau pétrole " : les puces avancées et la capacité à les produire. Cette évolution peut être comprise à travers les quatre acteurs majeurs de l'Asie du Sud-Est : la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan.

Ces quatre acteurs actifs poursuivent chacun la résilience de leur chaîne d'approvisionnement à travers leur propre prisme politique, malgré des dépendances transfrontalières bien établies.

Taïwan reste le joyau de l'écosystème mondial des semi-conducteurs, ce qui constitue à la fois sa force principale et sa plus grande vulnérabilité.

TSMC, le fleuron de l'île, détient aujourd'hui environ 64% du marché des fonderies et environ 92% de la capacité inférieure à 10 nm, la production de semi-conducteurs de Taïwan atteignant 165 MdsUSD en 2024, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente. Cette concentration sous-tend le " bouclier de silicium ", l'idée selon laquelle une capacité technique de pointe au niveau mondial peut avoir un effet dissuasif sur les conflits ; selon les estimations, une crise totale à Taïwan pourrait faire perdre entre 2 700 et 10 000 MdsUSD à la production mondiale.

D'un côté, la domination de TSMC approvisionne l'Occident et maintient la Chine à distance ; de l'autre, la Chine continue d'importer de Taïwan tout en accélérant son développement national. À titre de couverture géopolitique, TSMC diversifie sa production en investissant environ 40 MdsUSD dans de nouvelles usines en Arizona et au Japon, mais la majorité de la capacité de pointe de 2 nm restera à Taïwan.

La fabrication EUV à grand volume n'est pas facile à transposer : la base dense de fournisseurs et les viviers de talents concentrés autour de Hsinchu et Tainan, deux villes de la côte ouest de Taïwan, confèrent des avantages durables en termes de coûts et d'exécution, renforçant le pouvoir de fixation des prix de TSMC et faisant de l'entreprise un acteur quasi politique à part entière.

Chine

(source : commentaires de l'ITIF au département américain du Commerce, 2025)

La Chine représente aujourd'hui environ 29% du marché mondial des semi-conducteurs et détient un monopole en amont sur le gallium raffiné. Au cours de la dernière décennie, elle a utilisé cette base pour s'intégrer verticalement dans la conception, la fabrication et les matériaux, se positionnant ainsi pour contester le leadership mondial dans le domaine des semi-conducteurs inférieurs à 5 nm.

Points chauds depuis 2020, axés sur l'accès aux outils et aux puces de pointe :

2020 : la première administration Trump a interdit à la Chine l'accès aux systèmes EUV d'ASML et a inscrit SMIC sur une liste noire commerciale.

2022 : l'administration Biden a renforcé les contrôles sur les processeurs avancés, limitant les exportations de Nvidia et AMD et élargissant les restrictions sur les composants.

Août 2025 : la deuxième administration Trump a révoqué les dérogations qui permettaient à SK Hynix, Samsung, Intel et TSMC d'importer des équipements américains de fabrication de puces en Chine.

Réponse récente de la Chine : Pékin a demandé aux principales plateformes de suspendre leurs achats de produits Nvidia et a accéléré le développement d'alternatives nationales.

Malgré la pression croissante, la résilience de l'industrie manufacturière chinoise est évidente. SMIC a livré des puces de classe 7 nm et le 910C de Huawei est désormais produit en série.

Le volant d'inertie est de plus en plus piloté par les logiciels : Huawei et Alibaba développent des cadres et des chaînes d'outils d'IA nationaux afin de réduire leur dépendance à l'égard du CUDA de Nvidia, en les associant à des accélérateurs personnalisés fabriqués localement.

Corée du Sud

La Corée du Sud se trouve au milieu du bras de fer technologique entre les États-Unis et la Chine. Ses champions, Samsung Electronics et SK Hynix, sont leaders mondiaux dans le domaine de la mémoire et restent importants dans le domaine de la logique. La stratégie de Séoul consiste à investir massivement et à naviguer prudemment dans la géopolitique, dans le but de rester en tête tout en maintenant l'ouverture des marchés.

Évolutions clés depuis 2023 :

Mars 2023 : le gouvernement présente un plan de 230 MdsUSD sur 20 ans pour la création d'un méga-pôle de semi-conducteurs près de Séoul.

Octobre 2023 : renouvellement des dérogations accordées à SK Hynix et Samsung pour expédier des équipements de fabrication de puces américains vers la Chine, afin de soutenir les principales usines de fabrication de mémoires NAND et DRAM à Xi'an et Wuxi.

Août 2025 : les dérogations sont révoquées dans un contexte d'escalade des contrôles entre les États-Unis et la Chine, ce qui restreint les flux d'équipements vers la Chine.

Début septembre 2025 : les autorités américaines chargées de l'immigration auraient procédé à une descente dans les locaux de LG-Hyundai Energy, qui emploie plus de 400 Sud-Coréens et qui est liée aux besoins énergétiques de nouvelle génération des centres de données IA, ce qui a freiné l'appétit des Coréens pour de nouvelles dépenses d'investissement aux États-Unis.

La Corée reste le principal fournisseur de mémoire pour l'IA. Le tournant géopolitique favorise un alignement vers les " Fab 4 " (États-Unis, Taïwan, Japon, Corée) plutôt qu'une position équilibrée entre Washington et Pékin. À court terme, la demande en HBM devrait augmenter : SK Hynix prévoit une forte hausse des ventes de HBM après un trimestre record, et la qualification de Samsung par Nvidia pour le HBM3E 12-high soutient cette dynamique au moins jusqu'à la mi-2026.

Japon

Le Japon dominait le marché des semi-conducteurs dans les années 1980, puis a vu sa part de marché chuter à environ 10 % en 2024. Un sentiment d'urgence renouvelé sous-tend désormais les réformes des entreprises et des politiques visant à restaurer la compétitivité.

Principaux développements depuis 2022 :

2022 : le gouvernement a promulgué la loi sur la promotion de la sécurité économique (ESPA) afin de canaliser les investissements stratégiques vers des secteurs critiques, notamment les semi-conducteurs.

2022 : Les États-Unis et le Japon ont convenu de collaborer sur les technologies 2 nm et au-delà, ce qui a conduit à la création du Centre de technologie de pointe pour les semi-conducteurs (LSTC) et de plusieurs coentreprises.

2022 : Création et développement de coentreprises majeures : Rapidus (soutenue par Denso, Kioxia, MUFG, NEC, NTT et SoftBank) a signé un accord avec IBM sur la conception de 2 nm ; JASM (TSMC, Sony, Denso, Toyota) a intensifié sa collaboration en matière de fabrication. Le montant total des subventions a dépassé les 12 MdsUSD.

2024 : ouverture de l'usine TSMC de Kumamoto (JASM), avec des investissements combinés dépassant les 20 MdsUSD et des plans pour un deuxième site.

Avril 2025 : le renforcement des contrôles à l'exportation aux États-Unis et aux Pays-Bas a eu des retombées positives pour les leaders japonais dans les domaines des tests, du conditionnement, de l'inspection et de la métrologie (par exemple, Advantest).

Récemment : Kumamoto a annoncé des progrès dans la mise au point d'un prototype fonctionnel de 2 nm quelques mois après le début de la production en avril ; le deuxième site de Kumamoto connaît des retards.

Les signaux indiquent une reprise industrielle. Les réformes politiques et de gouvernance ont simplifié les structures des entreprises et encouragé la cession d'actifs non essentiels, tandis que les engagements en matière de fabrication de pointe ont ancré les dépenses d'investissement au Japon et chez ses alliés. Les effets de second ordre favorisent l'écosystème japonais des tests, du conditionnement, de l'inspection et de la métrologie.

Entreprises à surveiller

Micron (NASDAQ : MU) - Duopole de la mémoire HBM

Avec SK Hynix, les deux entreprises contrôlent environ 83 % du marché HBM. Micron se distingue par sa capacité à naviguer dans les eaux géopolitiques tout en développant des cycles de produits de pointe aux États-Unis, au Japon et à Taïwan.

Micron a enregistré un chiffre d'affaires record de 11,32 MdsUSD (+46 % en glissement annuel) au quatrième trimestre de l'exercice 2025, avec un BPA non conforme aux PCGR de 3,03 dollars, et prévoit pour le premier trimestre de l'exercice 2026 un chiffre d'affaires de 12,5 MdsUSD avec une marge brute d'environ 51,5 %. Le chiffre d'affaires annualisé de HBM est d'environ 8 MdsUSD (4e trimestre HBM ≈ 2 MdsUSD), avec une capacité pour 2026 pratiquement épuisée ; HBM3E est en volume et des échantillons HBM4 sont disponibles auprès de plusieurs clients.

L'exposition des centres de données a atteint des niveaux records au cours de l'exercice 2025 (selon la société, 56 % du chiffre d'affaires annuel). La société a décroché un financement d'environ 6,1 MdsUSD dans le cadre du CHIPS Act pour l'expansion de ses usines aux États-Unis, conservant ainsi son statut de seul fabricant américain de mémoires avancées. L'action se négocie à environ 127 dollars, plusieurs analystes ayant relevé leurs objectifs (certains à 180-200 dollars).

Wiwynn (TWSE : 6669) - ODM spécialisé dansl'IA

Wiwynn a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6,9 MdsUSD américains au deuxième trimestre 2025 (+184,9 % en glissement annuel), avec un BPA de 2,04 dollars américains et une marge d'exploitation d'environ 7,2 % ; le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 a atteint 12,3 MdsUSD américains (+166,1 % en glissement annuel), dépassant déjà celui de l'ensemble de l'année 2024.

La société est spécialisée dans les systèmes GB200 NVL72 à refroidissement liquide, qui se caractérisent par des prix de vente moyens élevés. Meta représente une part importante du chiffre d'affaires, parallèlement aux relations clés avec Microsoft, AWS et Google, ce qui positionne la société pour tirer parti de la complexité de l'assemblage des infrastructures d'IA.

SanDisk (Nasdaq : SNDK) - Échelleur de stockage NAND

Issue de Western Digital en février 2025, SanDisk est une société pure player spécialisée dans les SSD d'entreprise ultra-denses pour les données d'IA.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2025 s'est élevé à 1,90 milliard de dollars, avec un BPA non conforme aux PCGR de 0,29 dollar ; les prévisions pour le premier trimestre de l'exercice 2026 sont de 2,10 à 2,20 MdsUSD de chiffre d'affaires et de 0,70 à 0,90 dollar de BPA. Les acheteurs de services cloud ont contribué à la hausse du mix en 2025 (~13 %), les modèles côté vente indiquant ~20 % en 2026 à mesure que les qualifications en matière d'IA progressent.

La feuille de route UltraQLC prévoit l'introduction d'unités de test de 128 To dès maintenant et la commercialisation d'un SSD NVMe de 256 To au premier semestre 2026, dans le but de réduire le coût par To pour les ensembles de données d'IA à forte intensité de lecture. La direction souligne l'évolution favorable de l'offre et de la demande et la reprise des marges pour l'exercice 2026.

Petites entreprises dans lesquelles investir

Pour approfondir votre recherche sur les petites entreprises qui devraient bénéficier du développement des infrastructures d'IA, créez votre propre filtre boursier sur notre Stock Screener, comme nous l'avons fait :

Bonus : filtre ETF

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer le développement des infrastructures d'IA, veuillez créer votre propre filtre sur notre ETF Screener, comme nous l'avons fait :

Notre point de vue

L'IA est passée du code au béton. L'objectif de 1 GW par semaine fixé par Sam Altman annonce un développement qui se mesure en turbines, en transformateurs et en milliers de milliards. Les capitaux qui s'accumulent actuellement, de la vision de 500 MdsUSD de Stargate à la pile financée par les fournisseurs de 100 MdsUSD de Nvidia, constituent une tentative d'adapter le monde physique à la demande de l'IA.

Cette ambition traverse le corridor asiatique des semi-conducteurs. Les fonderies de TSMC, la capacité de mémoire de la Corée et les matériaux du Japon donnent le ton, tandis que la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine fixe les règles. Le " bouclier de silicium " de Taïwan est le plus grand point de défaillance du système mondial. Il n'y a pas de terrain neutre.

Pour les portefeuilles, le message est clair. La valeur durable réside chez les propriétaires des goulots d'étranglement. Il convient de privilégier les fournisseurs de HBM tels que Micron, les intégrateurs de serveurs à prix élevé tels que Wiwynn et les fabricants de stockage haute capacité tels que SanDisk. Il est recommandé d'éviter les opérateurs qui ont besoin d'une énergie bon marché, d'une politique permissive ou d'une utilisation héroïque juste pour amortir leurs dépenses d'investissement.

L'AGI est désormais une course aux ressources rares : calcul, énergie, conditionnement, mémoire, optique. Investissez dans les péages, évaluez les risques géopolitiques et énergétiques réels, et insistez sur la conversion en espèces et la visibilité des commandes.

Continuez à investir, avec prudence.