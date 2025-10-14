Bienvenue dans le Thread de la Semaine, où nous passons en revue les signaux forts et faibles à travers les classes d'actifs, afin de relier les points et mettre en perspective ce que nous observons sur les marchés mondiaux.

L'or a augmenté de 50% depuis le début de l'année et a officiellement franchi le seuil des 4 000 dollars l'once, dans un contexte de dédollarisation rapide de l'ordre mondial. Cette remontée extraordinaire devrait à la fois nous impressionner et nous inquiéter quant à ce que nous réserve l'avenir proche.

Nous assistons actuellement en temps réel à la transformation de l'or, qui passe du statut de matière première à celui d'actif principal utilisé pour garantir les devises dans le commerce mondial. Ce réalignement est le premier depuis la mise en place du système de Bretton Woods, qui a marqué le début de la monnaie fiduciaire.

Cette semaine, nous approfondissons cette transformation qui a débuté il y a un an, alors que les économies mondiales commencent à s'interroger sur leur dépendance excessive au dollar américain en tant que monnaie standard mondiale et sur les conséquences de cette situation pour les mines d'or et les sociétés minières à travers les continents.

Les banques centrales ont accumulé plus de 1 300 tonnes d'or rien qu'en 2025, et cette tendance ne fait que s'accélérer malgré des prix records. Ce changement structurel crée des opportunités prometteuses dans l'ensemble du secteur minier aurifère pour tirer parti de cette transition monétaire unique en son genre.

Dédollarisation impulsée par les économies émergentes et établies

Économies établies :

Le facteur le plus important derrière la renaissance de l'or réside dans la frénésie d'achats sans précédent des banques centrales, qui a fondamentalement modifié la composition des réserves mondiales. Les banques centrales ont acheté un volume record de 1 240 tonnes en 2024, et les projections pour 2025 atteignent plus de 1 300 tonnes.

Cette accumulation soutenue représente la quatrième année consécutive d'achats supérieurs à 1 000 tonnes, marquant la diversification la plus agressive des réserves depuis les années 1970.La Banque nationale de Pologne est en tête des achats pour 2025, ayant récemment augmenté son objectif d'allocation en or tout en réaffirmant son engagement à long terme en faveur des réserves de métaux précieux.

Les achats d'or effectués par la Chine pendant dix mois consécutifs jusqu'en août 2025, malgré des prix élevés, démontrent son engagement sans faille en faveur de la diversification monétaire. Le fait que Pékin utilise la Bourse de l'or de Shanghai pour proposer des services de conservation aux banques centrales étrangères remet directement en cause la domination historique de Londres, tout en transformant l'or d'un actif de réserve passif en un outil actif de diplomatie monétaire.

Ce comportement d'achat transcende la sensibilité aux prix, 76% des banques centrales s'attendant à une augmentation des réserves mondiales d'or au cours des cinq prochaines années et 25% prévoyant d'augmenter leurs propres avoirs dans les douze mois. La nature stratégique de ces achats reflète des préoccupations structurelles plus profondes concernant la dépendance au dollar et l'évolution du système monétaire.

Économies émergentes :

La part du dollar dans les réserves mondiales est passée de plus de 70% en 2000 à environ 58% en 2025, tandis que la part de l'or est passée de 8% à près de 15%. Cette tendance s'est considérablement accélérée après le gel des actifs de la banque centrale russe en 2022, qui a démontré la vulnérabilité des réserves traditionnelles face aux sanctions géopolitiques. Les pays d'Asie du Sud-Est et les membres du BRICS ont officialisé des mécanismes de règlement des transactions en monnaie locale, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des transactions libellées en dollars.

La banque centrale du Kazakhstan s'est imposée comme le plus gros acheteur en août, tandis que la Banque de réserve de l'Inde, malgré une réduction de la fréquence de ses achats à trois mois sur huit en 2025, contre des ajouts mensuels quasi constants en 2024, maintient la part de l'or à 13,6% de ses réserves de change, contre 9,3% un an auparavant.

Au cours du premier trimestre 2025, les banques centrales ont acheté plus de 244 tonnes métriques, dépassant largement les moyennes trimestrielles historiques. Cette demande soutenue constitue un plancher structurel pour les prix de l'or, tandis que les principaux émetteurs de stablecoins détiennent désormais plus de bons du Trésor américain que des pays comme la Corée du Sud, l'Allemagne et l'Arabie saoudite, fragmentant encore davantage les arrangements monétaires traditionnels.

Tensions géopolitiques et ordre mondial de Trump :

La mise en œuvre par le président Trump de droits de douane importants sur les importations a exacerbé les tensions commerciales mondiales tout en renforçant les inquiétudes des investisseurs quant à la stabilité monétaire. La plus forte baisse annuelle du dollar depuis 1973, avec une chute de plus de 12% en 2025, a fondamentalement modifié les calculs d'investissement dans l'or.

Cette faiblesse résulte du décalage entre l'expansion budgétaire agressive et la vigueur traditionnelle du dollar, créant des vents contraires structurels qui rendent l'or de plus en plus attrayant en tant que principale alternative aux réserves libellées en dollars.

L'instabilité géopolitique continue de stimuler la demande d'or en tant que valeur refuge, les tensions actuelles favorisant le maintien de prix élevés à court et moyen terme. La combinaison de la volatilité induite par les droits de douane et de l'incertitude monétaire a créé un environnement dans lequel le rôle traditionnel de l'or en tant que couverture contre le risque systémique est devenu plus précieux que jamais.

4 000 dollars l'once et au-delà : analyse des facteurs déterminants du prix de l'or

La trajectoire de l'or au second semestre 2025 dépend d'un équilibre critique. La consommation en volume est confrontée à des difficultés, les acheteurs de bijoux sensibles aux prix en Inde et en Chine reportant leurs achats ou optant pour des options à plus faible teneur en carats, tandis que la demande industrielle affiche une croissance marginale.

Cependant, les banques centrales poursuivent leur accumulation stratégique malgré les prix élevés, la Pologne, la Chine et les pays d'Asie centrale considérant les niveaux actuels comme acceptables pour leurs objectifs monétaires à long terme.

La demande d'investissement au détail, en particulier de la part des acheteurs chinois qui se sont résolument tournés vers les lingots et les pièces plutôt que vers les bijoux, constitue un autre pilier insensible aux prix.

La question fondamentale pour les perspectives de l'or jusqu'en 2026 est de savoir si les achats stratégiques des banques centrales et la demande d'investissement pourront maintenir les prix au-dessus de 4 000 dollars lorsque les modes de consommation traditionnels s'adapteront au nouvel environnement de prix.

Les banques centrales concilient économie et realpolitik :

Europe de l'Est et Asie centrale

Les pays d'Europe de l'Est affichent les modèles d'accumulation d'or les plus agressifs, principalement en raison de leur proximité avec le conflit russo-ukrainien.

La Pologne reste le plus gros acheteur en 2025 avec 67 tonnes depuis le début de l'année, après avoir augmenté son objectif d'allocation de 20% à 30% des réserves en septembre 2025.

La République tchèque vise à doubler ses réserves d'or pour atteindre 100 tonnes en trois ans, tout en maintenant 30 mois consécutifs d'achats jusqu'en août 2025.

La décision de la Serbie de transférer ses réserves d'or de la Suisse à Belgrade à la suite du gel des avoirs russes témoigne des préoccupations plus générales de l'Europe concernant les accords de conservation occidentaux.

Les pays d'Asie centrale, quant à eux, ont des motivations différentes, centrées sur la monétisation des exportations d'énergie.

Le Fonds pétrolier national d'Azerbaïdjan (SOFAZ) a augmenté la part de l'or dans son portefeuille de 14,8% à 28,8% et a indiqué qu'il pourrait poursuivre ses achats en fonction des conditions du marché.

Le Kazakhstan est en tête des achats mondiaux en août 2025 avec 8 tonnes pour le sixième mois consécutif, ce qui porte ses avoirs totaux à 316 tonnes.

La Turquie a ajouté 19,5 tonnes au cours du premier semestre 2025, maintenant une accumulation mensuelle constante malgré des prix élevés.

La stratégie de la Chine en matière d'or reflète sa volonté d'être à l'avant-garde de la dédollarisation, avec plus de 2 300 tonnes d'or accumulées à ce jour.

Le développement parallèle par Pékin des services de conservation de la Bourse de l'or de Shanghai pour les banques centrales étrangères et la promotion des mécanismes de négociation yuan-or démontrent encore davantage cette infrastructure institutionnelle pour un ordre mondial post-dollar.

La production d'or a augmenté de 49,2% en glissement annuel entre janvier et juillet 2025 pour atteindre 1 863 tonnes, et les exportations d'or ont été multipliées par 2,4 pour atteindre 178,7 millions de dollars.

D'autre part, la Banque centrale indienne a réduit ses achats d'or de 92% en glissement annuel, pour atteindre seulement 3,8 tonnes entre janvier et août 2025. L'or représente désormais 13,6% des réserves, principalement en raison de l'appréciation des prix plutôt que d'une accumulation continue.

La réduction des achats d'or par l'Inde coïncide avec un accès accru à l'énergie à prix réduit provenant de Russie et d'Iran, ce qui a libéré des ressources budgétaires pour les achats d'or en 2024 et au début de cette année.

Ce comportement reflète la position délicate de l'Inde en tant qu'importateur net d'énergie qui ne peut se permettre une diversification illimitée de ses réserves tout en conservant son accès au dollar pour les importations essentielles.

Investissements physiques

Les investisseurs particuliers chinois ont vu leur demande d'investissement en lingots et en pièces augmenter de 24% en glissement annuel au premier semestre 2025, pour atteindre 264 tonnes, ce qui représente un peu plus de la moitié de la demande des consommateurs et dépasse brièvement celle des bijoux. L'activité sur les marchés à terme corrobore cette évolution : la part de SHFE dans les échanges mondiaux d'or cotés en bourse est passée à 31,3% en septembre 2025 (contre environ 26,9% en août), avec des volumes en hausse de 83% par rapport au mois précédent.

Ray Dalio affirme que nous sommes de retour dans les années 70. Lors du Forum économique de Greenwich, il a commenté le franchissement de la barre des 4 000 dollars par l'or :

Selon lui, la surabondance de la dette et les déficits budgétaires persistants érodent la fiabilité des obligations en tant que réserve de valeur, poussant les investisseurs vers des réserves plus neutres comme l'or. Il a recommandé aux investisseurs d'allouer " jusqu'à 15 % de leur portefeuille à l'or ", tout en comparant la situation économique actuelle à celle du début des années 1970, lorsque l'or s'était apprécié de 5,5 fois en quatre ans.

Bijoux et produits industriels

La part des bijoux est passée de 56% en 2017 à 40% cette année, tandis que les investissements en or des banques centrales sont passés d'environ 9% à 24% et les investissements des particuliers de 15 % à 29%. Le prix symbolique de 100 000 roupies pour 10 g en Inde a considérablement refroidi la demande et incité les acheteurs à se tourner vers des pièces plus légères en 14/18 carats. En Chine, les ventes de bijoux ont également connu une baisse de 26% au premier semestre 2025, pour atteindre 200 tonnes, avec une tendance similaire à la baisse.

Les industries sont restées relativement stables, représentant environ 6 à 8 % de la demande en or, avec des investissements dictés par la nécessité dans les semi-conducteurs, les équipements médicaux, les énergies renouvelables, la 5G, l'aérospatiale, etc. Elles restent relativement insensibles aux prix.

Conclusion : l'or est déjà cher, mais il continue de grimper.

L'or pourrait atteindre 6 000 à 7 000 dollars en raison d'une multitude de facteurs qui interagissent les uns avec les autres :

Offre structurelle> prix : les banques centrales et les acheteurs de lingots et de pièces ne sont pas sensibles au prix et continuent d'accumuler.

les banques centrales et les acheteurs de lingots et de pièces ne sont pas sensibles au prix et continuent d'accumuler. Dollar et déficits : la baisse de confiance dans les réserves et les déficits budgétaires persistants maintiennent la prime monétaire de l'or à un niveau élevé.

la baisse de confiance dans les réserves et les déficits budgétaires persistants maintiennent la prime monétaire de l'or à un niveau élevé. L'offre est lente : la croissance minière est limitée par les autorisations, la teneur, les dépenses d'investissement et les critères ESG ; la ferraille ne comble pas le déficit.

la croissance minière est limitée par les autorisations, la teneur, les dépenses d'investissement et les critères ESG ; la ferraille ne comble pas le déficit. Le positionnement n'est pas encore euphorique : la part des contrats à terme augmente, mais la détention d'ETF n'a pas encore atteint les sommets du cycle.

la part des contrats à terme augmente, mais la détention d'ETF n'a pas encore atteint les sommets du cycle. Les bijoux élastiques agissent comme un tampon : le recul actuel implique une demande refoulée en cas de consolidation.

Si le dollar continue de s'affaiblir et que les achats des banques centrales se poursuivent, le cours pourrait atteindre 6 000 à 7 000 dollars au cours des 12 prochains mois. Toutefois, si les rendements réels dépassent 2%, si la demande du secteur public marque une pause visible ou si l'on assiste à un resserrement désordonné de la liquidité, nous pourrions revenir à un scénario de base de 4 500 à 5 500 dollars.

Sociétés à surveiller





New Gold (TSX : NGD) - Bénéficiaires des sous-produits

New Gold est un levier exclusivement canadien sur une courbe de coûts à la baisse. Les prévisions pour 2025 tablent sur un coût moyen tout compris (AISC) de 1 025 à 1 125 dollars américains l'once (sous-produit), grâce à l'augmentation de la production souterraine de Rainy River et à l'ajout de tonnes à marge plus élevée dans la zone C de New Afton. La durée de vie du portefeuille minier est d'environ six ans ; le développement maintient le débit tandis que le décapage de Rainy River diminue. L'argument en faveur de l'investissement est un retour à un flux de trésorerie disponible autonome en 2025-2026, soutenu par une forte croissance du BPA et une baisse des coûts unitaires. Il convient de surveiller le débit trimestriel, la dilution et les coûts par rapport à la trajectoire prévue, ainsi que le séquençage de la zone C et les mètres souterrains de Rainy River. Les principaux risques sont l'exécution dans les deux mines souterraines, le comportement géotechnique à New Afton et la sensibilité du prix du cuivre sur les crédits de sous-produits.

Endeavour Mining (TSX : EDV) - Afrique de l'Ouest Durée et croissance

Endeavour est un opérateur ouest-africain avec une durée visible et des hausses à court terme. Les prévisions pour 2025 impliquent un AISC de 1 150 à 1 350 dollars US/once sur une base stable, soutenu par la rampe de Lafigué et l'expansion de Sabodala-Massawa BIOX. La profondeur du portefeuille est un atout : environ 10,5 ans de durée de vie des réserves d'exploitation et environ 15,6 ans en incluant les projets. Le plan prévoit des dépenses d'investissement disciplinées, une réduction progressive des goulots d'étranglement et une optimisation des sites plutôt qu'une augmentation purement axée sur les prix. Il convient de surveiller le respect du calendrier de Lafigué, les performances de récupération de BIOX et le rythme du fonds de roulement à mesure que les constructions s'achèvent. Les principaux risques sont l'exposition souveraine et sécuritaire, la sensibilité au diesel et aux taux de change, ainsi que les cadres fiscaux. La gouvernance, l'accent mis sur les coûts et les antécédents en matière de livraison restent aujourd'hui les contrepoids.

Alamos Gold (TSX : AGI) - Durabilité de niveau 1 avec des projets organiques

Alamos est un producteur canadien qui bénéficie d'une longue durée de vie et d'une croissance autofinancée. Les prévisions pour 2025 indiquent un AISC d'environ 1 400 à 1 450 dollars US l'once, qui s'améliorera à mesure que la phase 3 d'Island Gold progressera, tandis que Young-Davidson maintiendra une production stable. La durée est un facteur de différenciation : une durée de vie moyenne de près de deux décennies pour les actifs canadiens, avec Lynn Lake qui prolonge le pipeline ; le Mexique ajoute une option supplémentaire. La thèse repose sur l'augmentation des teneurs et du débit à Island, la stabilité de la production à YD et une trajectoire d'investissement équilibrée se convertissant en flux de trésorerie disponible jusqu'en 2026. Suivez les étapes importantes de la phase 3, l'obtention des permis pour Lynn Lake et les mises à jour budgétaires. Les principaux risques sont l'inflation des coûts de construction au Canada, l'exécution des travaux souterrains et les changements fiscaux au Mexique.

Petites entreprises dans lesquelles investir

Pour approfondir votre analyse des petites entreprises qui devraient bénéficier du développement des infrastructures d'IA, créez votre propre filtre boursier comme nous l'avons fait :

Bonus : ETFScreener

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer le développement des infrastructures d'IA, créez votre propre ETF Screener comme nous l'avons fait :

Notre avis :

Les performances remarquables de l'or en 2025 représentent bien plus qu'une simple appréciation cyclique des matières premières. Nous assistons à l'émergence d'une architecture monétaire nouvelle, mais néanmoins ancienne, dans laquelle l'or reprend son rôle historique de réserve de valeur ultime et de moyen d'échange international. L'accumulation soutenue de plus de 1 300 tonnes par an par les banques centrales, malgré des prix records, annonce un changement structurel qui devrait persister pendant des années.

Alors que les grands producteurs sont confrontés à des défis opérationnels et à l'inflation des coûts, les sociétés minières de taille moyenne bien gérées, disposant d'actifs solides et d'équipes de direction rigoureuses, sont bien placées pour offrir des rendements exceptionnels à leurs actionnaires. Pour une exposition axée sur la valeur, New Gold affiche un PEG avantageux, prévoit un AISC faible et bénéficie d'une croissance visible, indépendante des prix, grâce à la mine souterraine de Rainy River et à la zone C de New Afton.

La convergence des tendances à la dédollarisation, des tensions géopolitiques et des investissements institutionnels crée de multiples facteurs favorables pour le secteur minier aurifère. L'évolution des prix dépend toujours de deux indicateurs : la demande du secteur officiel et les rendements réels. Si les achats des banques centrales se poursuivent et que le dollar continue de s'affaiblir, un prix de 6 000 à 7 000 dollars est plausible ; si les rendements réels augmentent et que la demande officielle marque une pause, notre scénario de base est une fourchette de 4 500 à 5 500 dollars.

Les investisseurs qui reconnaissent cette transformation structurelle et se positionnent dans des sociétés minières de haute qualité, dotées de solides indicateurs opérationnels et de valorisations attractives, devraient bénéficier de la transition de l'or, qui passe du statut de matière première à celui d'actif servant de garantie monétaire.

Restez investi, mais avec prudence.