Les réformes de la gouvernance des marchés financiers japonais ont atteint un point d'inflexion sans précédent en 2024-2025, avec plus de 18 000 milliards de yens de rachats d'actions records, plus de 80% de conformité aux obligations d'information de la Bourse de Tokyo et des transformations structurelles des entreprises qui remodèlent fondamentalement l'un des plus grands marchés boursiers du monde.

Avec 94 radiations en 2024, le nombre le plus élevé depuis 2013, et des entreprises passant de la thésaurisation de liquidités à un retour actif sur investissement, le Japon est passé d'une réputation de "piège de valeur" à celle de deuxième marché mondial pour l'investissement activiste.

Malgré les transitions politiques, notamment la démission du Premier ministre Ishiba en septembre 2025, la dynamique institutionnelle s'est accélérée grâce à l'intégration réglementaire, à la validation des investisseurs mondiaux et à l'amélioration mesurable des performances des entreprises.

Cette semaine, nous nous penchons sur la résilience et les performances des bourses japonaises : le Nikkei et le TOPIX, portés par une décennie de modernisation et d'internationalisation visant à transformer les marchés boursiers japonais, autrefois accumulateurs de liquidités, en multibaggers.

Cette transformation est soulignée par l'investissement de Warren Buffett dans les cinq plus grandes sociétés de négoce du Japon, alimenté par la croissance des dividendes la plus rapide parmi les grandes économies en 2024, qui est en bonne voie de dépasser les 130 milliards de dollars de dividendes d'ici la fin de l'exercice 2025-2026, malgré des vents contraires sur le plan macroéconomique.

Réformes structurelles : une décennie de préparation

L'architecture de la transformation des entreprises japonaises, qui génère aujourd'hui un ROE exceptionnel, ne s'est pas construite du jour au lendemain. Il s'agit d'une offensive soigneusement orchestrée depuis une décennie contre des inefficacités profondément enracinées, qui ferait saliver n'importe quel investisseur activiste à l'idée d'un changement de style de gestion.

Introduction du code de gouvernance (2014)

La première initiative moderne du Japon a débuté avec l'adoption par l'Agence des services financiers du Code de bonne gouvernance, qui a défini des attentes fondées sur des principes pour les propriétaires et les gestionnaires d'actifs afin qu'ils surveillent, s'engagent et votent activement dans l'intérêt à long terme des bénéficiaires.

Ce code exigeait des politiques de vote claires, la gestion des conflits d'intérêts et est progressivement passé d'une divulgation publique globale à une divulgation publique au niveau de l'ordre du jour, faisant pencher la balance du pouvoir en faveur des fiduciaires et loin de l'accommodation passive de la direction.

Le leadership des propriétaires d'actifs (notamment les fonds de pension publics) a catalysé l'adoption de ce code tout au long de la chaîne d'investissement.

La divulgation des votes au niveau de l'ordre du jour a créé une responsabilité en matière de réputation et une comparabilité entre les gestionnaires.

Les lignes directrices en matière d'engagement collectif ont permis de clarifier les cas dans lesquels un dialogue entre plusieurs investisseurs est approprié sans risque de collusion.

Ainsi, en 2025, 98,8 % des entreprises du Prime Market comptent désormais au moins un tiers d'administrateurs indépendants, contre un chiffre surprenant de 6,4 % en 2014.

Source : Bourse de Tokyo

Gouvernance d'entreprise (2015)

Le code de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Tokyo a introduit un régime de conformité ou d'explication qui, dans la pratique, fixe des exigences minimales en matière d'indépendance du conseil d'administration, de divulgation et de qualité de la surveillance. Les premières exigences portaient sur la présence d'au moins deux administrateurs indépendants, un contrôle interne et des risques solides, ainsi que des politiques explicites en matière de participations croisées (examen annuel des justifications, vote contre les participations qui ne satisfont pas aux critères stratégiques/financiers).

Les révisions de 2018 et 2021 ont considérablement relevé la barre en imposant un tiers de membres indépendants au conseil d'administration, la divulgation en anglais, des matrices explicites des compétences des administrateurs, des cadres de nomination et de rémunération plus stricts, ainsi que des rapports sur le climat et la durabilité alignés sur les normes mondiales. Bien que présenté comme un système de "conformité ou explication", le contexte de cotation a rendu ces exigences plus strictes effectivement obligatoires pour les candidats au segment "Prime".

Les politiques de participation croisée ont évolué, passant de modèles standardisés à des tests quantifiés et à des cessions en cas d'échec des rendements ou de la stratégie.

Les rapports alignés sur le climat et les normes anglaises en matière de relations avec les investisseurs ont ouvert le marché aux capitaux et à la surveillance mondiaux.

Restructuration du marché TSE (2022)

La réorganisation d'avril 2022, qui est passée de quatre segments à Prime, Standard et Growth, a introduit des normes mondiales : des seuils quantitatifs (capitalisation boursière négociable, liquidité, rentabilité) et des attentes qualitatives (gouvernance, divulgation, climat/ESG) à l'identité du marché local.

Le segment Prime a été explicitement positionné pour les grandes capitalisations pouvant faire l'objet d'investissements internationaux, avec une divulgation en anglais et une plus grande indépendance comme conditions préalables. Les segments Standard et Growth ont fixé des attentes calibrées pour les émetteurs de moyenne capitalisation et à fort potentiel.

Cette stratification a immédiatement créé une pression par les pairs et une migration visible, certaines entreprises se retirant volontairement, tandis que d'autres ont lancé des programmes pluriannuels d'amélioration de leurs relations investisseurs et de leur gouvernance afin de rester éligibles.

Elle a également affiné l'univers d'investissement pour les mandats mondiaux passifs et actifs, augmentant ainsi le coût d'opportunité de la complaisance. La divulgation en anglais et les rapports de type TCFD ont également accéléré la couverture et la propriété internationales.

Source : Bourse de Tokyo

Demande relative au coût du capital (2023)

En mars 2023, la bourse est passée de la forme à la fonction : sa demande de "gestion consciente du coût du capital et du cours de l'action" a invité les entreprises, en particulier celles dont le cours est inférieur à la valeur comptable, à divulguer leur WACC, leur efficacité du capital (ROE/ROIC) et leurs plans concrets avec des calendriers pour porter leurs rendements au-dessus du coût du capital.

Les suivis ultérieurs ont rendu publiques les réponses, les divulgations et les plans, transformant la transparence en un tableau de bord compétitif et positif.

Les conséquences opérationnelles ont été rapides : autorisations record de rachats et d'augmentations de dividendes, accélération du dénouement des participations croisées à faible rendement, taux de rendement minimaux plus clairs pour les fusions-acquisitions et les cessions, et cadres d'allocation du capital plus précis en anglais.

À la fin de 2024, la plupart des entreprises de premier ordre avaient élaboré des plans d'action mesurables, et les conseils d'administration ont de plus en plus lié l'évaluation des dirigeants à des indicateurs d'efficacité du capital.

Révision du TOPIX et M. Ishiba

La refonte du TOPIX a aligné l'indice de référence sur l'investissabilité et la liquidité, et non plus sur l'étendue historique.

La première étape (mise en œuvre progressivement à partir de 2022 et achevée début 2025) a réduit la pondération des entreprises dont le flottant négociable était insuffisant, obligeant les émetteurs à augmenter leur flottant, à améliorer leur liquidité ou à risquer la marginalisation.

La deuxième phase (qui débutera en 2026 et s'achèvera en 2028) vise à concentrer davantage les composants de l'indice en fonction de critères de liquidité, faisant passer l'indice d'environ 2 200 noms à un noyau beaucoup plus restreint d'environ 1 200 noms.

Pour les entreprises, le message est clair : augmenter le flottant réel, simplifier les structures de capital et impliquer les investisseurs, sous peine de perdre les flux passifs et la couverture.

La réforme a coïncidé avec un nombre record de retraits de la cote, de restructurations entre sociétés mères et filiales et d'opérations sur le capital motivées par les indices.

Sur le plan politique, le ton ferme du marché et le ralliement des actions autour de la démission du Premier ministre Ishiba en 2025 ont souligné que la dynamique de réforme institutionnelle désormais ancrée dans la bourse, l'autorité de régulation et la base d'investisseurs protège les actions contre les changements politiques internes défavorables.

Retraits de la cote, rachats d'actions et investissements activistes

Japan Inc. a finalement pris conscience que des entraves vieilles de plusieurs décennies l'empêchaient de connaître la véritable croissance qu'elle pourrait connaître en démêlant toutes les participations croisées et la gestion passive des conseils d'administration. Cela a donné lieu à quelques mesures classiques qui ont façonné la dynamique actuelle.

Rachat record de 18 000 milliards de yen (2024)

Les 18 040 MdsJPY annoncés en 2024 représentent près du double des 9 570 MdsJPY de 2023, avec la participation de 1 079 entreprises. Le programme de 1 200 MdsJPY de Toyota n'est qu'un exemple parmi d'autres de la libération des actions issues du démantèlement des réseaux de participations croisées.

L'engagement de 1 000 MdsJPY de Mitsubishi, le triplement de celui de MUFJ à 300 MdsJPY et les 500 MdsJPY promis chacun par les géants industriels Shin-Etsu Chemical et Fanuc représentent un changement radical dans les modèles d'exploitation de la Bourse de Tokyo et une transformation permanente de sa structure financière.

À la mi-juin de cette année, les autorisations de rachat ont atteint environ 80 milliards de dollars depuis le début de l'année, avec près de 800 entreprises annonçant des programmes et les poids lourds susmentionnés intensifiant leurs efforts, soulignant ainsi la dynamique généralisée.

Source : BofA Global Research

Retrait de la cote : les privatisations et les rachats par les cadres prouvent la priorité donnée à l'efficacité (2024)

Les 94 retraits de la cote en 2024 ont marqué la toute première baisse du nombre total d'entreprises cotées à la Bourse de Tokyo. La valeur des rachats par les cadres a quintuplé pour atteindre 1 470 MdsJPY dans le cadre de 18 transactions, avec en tête le rachat record de Taisho Pharmaceutical pour 708,6 MdsJPY. Les entreprises préfèrent la propriété privée à la surveillance du marché public lorsqu'elles ne peuvent pas satisfaire aux normes de gouvernance renforcées, ce qui fait de ce choix entre privé et public une décision rationnelle.

Le rapport de Bain & Company sur le capital-investissement au Japon confirme que la valeur des transactions de capital-investissement s'est maintenue au-dessus de 3 000 MdsJPY pour la quatrième année consécutive en 2024, le Japon devenant le plus grand marché de capital-investissement de la région Asie-Pacifique. Le nombre d'investisseurs actifs a augmenté de 14% pour atteindre plus de 380, la concurrence favorisant l'excellence.

Source : Rapport 2025 de Bain & Co sur le capital-investissement en Asie-Pacifique

Le paradis des investisseurs activistes

La position "de plusieurs dizaines de MdsJPY" d'Elliott Management dans Sumitomo Corp et la demande de rachat de 1 000 MdsJPY de Mitsui Fudosan illustrent comment les réformes de gouvernance ont créé un terrain de chasse pour les prédateurs sophistiqués. Le Japon est désormais le deuxième marché activiste au monde après les États-Unis, avec 108 campagnes en 2024, soit une augmentation de 74% par rapport à 2018.

L'expansion systématique de Warren Buffett jusqu'à atteindre une participation proche du maximum de 10% dans les cinq principales sociétés commerciales confirme la thèse de la transformation. Ses positions de 23,5 milliards de dollars, avec 9,7 milliards de dollars de gains latents (rendement de 70 %), démontrent la confiance du capital patient dans la création de valeur structurelle.

Source : Perspectives semestrielles 2025 de JP Morgan

Risques, opportunités et perspectives

Bien que les mesures générales visant à démêler les participations croisées, à attirer les investisseurs par des rachats massifs et à renforcer l'efficacité du marché boursier dans son ensemble en privatisant les entreprises peu performantes et en adoptant des normes d'efficacité mondiales aient porté leurs fruits, il reste encore certains risques structurels et opportunités à prendre en compte.

Risques liés au taux de change et aux droits de douane :

La sensibilité de l'USD/JPY reste un sujet délicat, 40% des bénéfices des entreprises étant générés à l'étranger, même si son impact est passé de 10% à 5% par mouvement de 10% de la devise, ce qui est plus gérable. Les données de Bloomberg montrent que 38% des entreprises du TOPIX 500 se négocient toujours en dessous de leur valeur comptable en septembre 2024, contre 32% en mars, ce qui suggère une certaine lassitude à l'égard des réformes dans certains secteurs.

L'incertitude politique qui suit la démission de M. Ishiba soulève de nombreuses questions quant à sa succession, mais la résilience du marché démontre jusqu'à présent l'ancrage institutionnel des réformes.

Sans surprise, l'environnement macroéconomique mondial, en particulier les politiques tarifaires américaines et les tensions avec la Chine, pourrait freiner l'économie japonaise, qui dépend fortement des exportations.

Facteurs structurels favorables :

Extension du NISA en janvier 2024 : en autorisant des investissements exonérés d'impôt jusqu'à 2,4 millions de yens par an, cette mesure a mobilisé les 7 700 MdsJPY de liquidités détenues par les ménages japonais. Près de la moitié des investissements NISA au premier trimestre 2024 ont été consacrés à des actions japonaises. Avec un flux annuel de 5 000 MdsJPY aux taux actuels, les ménages japonais qui détiennent 50% de leurs actifs financiers en espèces, contre 13% aux États-Unis, représentent une opportunité de réallocation générationnelle.

J.P. Morgan prévoit une amélioration du ROE de 300 points de base d'ici 2025, pour atteindre 12% et s'aligner ainsi sur les normes des marchés développés. Avec 60% des entreprises japonaises affichant toujours un ROE inférieur à 10%, le potentiel de hausse reste important. Le pourcentage d'entreprises cotées sur le TSE Prime dont le cours est inférieur à la valeur comptable est passé de 52% à 46% en 2024, ce qui représente une amélioration, mais 46% reste un potentiel de valorisation considérable.

Validation institutionnelle: en 2025, cette validation est visible dans les règles, les indices et les salles. JPX est passé du principe à la pratique en publiant des orientations axées sur les investisseurs concernant les cotations des sociétés mères et filiales et en définissant des mesures de suivi concrètes pour renforcer la transparence et l'indépendance. La FSA a officialisé le "Programme d'action pour la réforme de la gouvernance d'entreprise 2025" afin de maintenir la pression sur l'efficacité du capital et la responsabilité.

Les normes mondiales et les règles locales ont convergé lorsque FTSE Russell et JPX ont annoncé une collaboration visant à améliorer les indices FTSE Blossom Japan ESG avec les informations sur les composants du TOPIX issues du rééquilibrage de 2025, intégrant la gouvernance et la durabilité dans l'architecture des indices utilisés par les allocataires internationaux, ce qui montre que le "changement culturel" vers une gouvernance moderne est désormais un processus investissable.

Les sociétés buy-side ont décrit 2025 comme l'année de la mise en œuvre, avec des analyses reliant les leviers de gouvernance aux résultats financiers, notamment des rachats records, des retraits de la cote et un flottant plus élevé, et avec des normes TOPIX plus strictes qui devraient favoriser une plus grande simplification. Les marchés ont fait écho à cette tendance, soulignant qu'une décennie de réformes a "suscité" l'intérêt des investisseurs étrangers, qu'ils soient activistes ou non.

Entreprises à surveiller

Furukawa Electric (TSE : 5801) - Reconstruction de la valeur des matériaux et des infrastructures

Furukawa a augmenté son dividende de fin d'exercice 2024 à 120 yens par action (révisé en février 2025), signalant ainsi une politique de distribution liée à la performance. Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2025 s'est élevé à 1 200 MdsJPY, et celui du premier trimestre de l'exercice 2026 a atteint le chiffre impressionnant de 293,7 MdsJPY, soulignant l'amélioration de l'efficacité du capital et la reprise des marges.

L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice d'environ 15,7, avec une capitalisation boursière de 613 MdsJPY, ce qui laisse une marge de réévaluation à mesure que les communications à marge élevée (optique pour centres de données) et les matériaux fonctionnels prennent de l'ampleur.

La direction prévoit un bénéfice d'exploitation d'environ 53 MdsJPY et un bénéfice attribuable d'environ 36 MdsJPY pour l'exercice 2025, reflétant l'augmentation des ventes de produits liés aux centres de données et les gains de productivité.

Les opérations de portefeuille, qu'il s'agisse d'acquisitions complémentaires ciblées (HAKUSAN), de l'appel d'offres pour Furukawa Battery ou des transferts d'actions prévus, créent à la fois une optionnalité matérielle à court terme et des perspectives de valeur plus claires, le groupe simplifiant et se repositionnant autour de secteurs verticaux en croissance.

Namura Shipbuilding (TSE : 7014) - Redressement et bénéficiaire de la géopolitique

Namura a annoncé un chiffre d'affaires net de 159,2 MdsJPY, un bénéfice d'exploitation de 29,5 MdsJPY et un bénéfice attribuable de 26,2 MdsJPY pour l'exercice 2025, marquant ainsi une reprise décisive après les pertes antérieures et affichant une dynamique claire en matière de bénéfices.

La société dispose désormais d'un important carnet de commandes de nouvelles constructions d'une valeur de 394,1 MdsJPY (+27 % en glissement annuel), ce qui lui assure une visibilité de production de plus de trois ans et un effet de levier sur les prix grâce à ses conceptions écologiques VLGC/GNL double usage et handy size.

La valorisation boursière est modeste par rapport à ses pairs, avec une capitalisation boursière de 210 MdsJPY et un ratio cours/bénéfice de 6,04, ce qui laisse une marge de réévaluation à mesure que le carnet de commandes se convertit. Il est essentiel de noter que la trésorerie et les placements à court terme (90,1 MdsJPY) dépassent la dette portant intérêt (18,2 MdsJPY), ce qui se traduit par une situation de trésorerie nette qui réduit considérablement le risque d'exécution/de refinancement.

La demande alimentée par les récents contrats de construction de navires de guerre australiens, l'intérêt des analystes (Goldman Sachs a initié une recommandation d'achat) et l'amélioration des prix des navires sont les principaux catalyseurs d'une nouvelle hausse.

GS Yuasa (TSE : 6674) - Solidité des bénéfices et effet de levier de la valorisation

GS Yuasa a réalisé un chiffre d'affaires net de 580,34 MdsJPY (+3,1% en glissement annuel), un bénéfice d'exploitation de 50,75 MdsJPY (+20,3%) et un bénéfice net d'environ 30,42 MdsJPY pour l'exercice 2025.

Les prévisions pour l'exercice 2026 tablent sur une hausse du chiffre d'affaires à 600,0 MdsJPY et une augmentation du résultat d'exploitation avant amortissement du goodwill à 52,0 MdsJPY, avec une marge bénéficiaire nette passant à 5,5%.

La valorisation est ici intéressante, compte tenu de la surévaluation des entreprises chinoises spécialisées dans les batteries : le ratio cours/bénéfice est de 7,86, le ratio cours/valeur comptable de 0,69 et le ratio valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de 0,51. Le ratio d'endettement est de 0,28, avec une dette totale de 110 à 115 MdsJPY contre 60 à 65 MdsJPY de trésorerie/placements à court terme, ce qui représente une dette nette modeste compte tenu de la solidité des bénéfices.

Les principaux catalyseurs sont la demande croissante de batteries pour véhicules électriques et industrielles, la capacité de l'entreprise à répercuter les hausses du coût des matières premières sur ses prix et la hausse des bénéfices des segments des batteries automobiles à l'étranger.

Petites entreprises dans lesquelles investir

Pour approfondir votre recherche sur les petites entreprises qui devraient bénéficier des réformes du marché institutionnel et des entreprises au Japon, créez votre propre filtre boursier comme nous l'avons fait :

Bonus : ETFScreener

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer l'adoption des stablecoins, veuillez créer votre propre filtre ETF comme nous l'avons fait :

Conclusion

La révolution de la gouvernance d'entreprise au Japon a atteint une vitesse d'échappement institutionnelle, grâce à sa capacité à dépasser les cycles politiques grâce à l'intégration réglementaire et à des améliorations mesurables des performances. Le mécanisme s'autoalimente désormais : la pression exercée par la Bourse de Tokyo entraîne des rachats et des radiations, ce qui améliore les rendements et attire les capitaux, ce qui valide de nouvelles réformes.

Toutefois, une pression trop forte pourrait s'apparenter à une pression excessive sur un tube de dentifrice et ne pas laisser suffisamment de marge pour réinvestir dans l'économie japonaise.

La fenêtre de positionnement reste ouverte, mais se referme rapidement. La deuxième phase de révision du TOPIX en octobre 2026 déclenchera une nouvelle vague de mesures obligatoires pour les entreprises, car 1 000 sociétés lutteront pour éviter d'être exclues de l'indice.

Les flux NISA s'accélèrent, les détentions croisées sont contractuellement engagées et les campagnes activistes s'étendent au-delà des mégacapitalisations pour s'intéresser aux opportunités du marché intermédiaire.

Le risque n'est pas que ces réformes soient inversées, mais que les marchés aient déjà intégré cette transformation dans leurs cours. Les actions japonaises se négociant toujours avec une décote de 32% par rapport aux valorisations américaines malgré la convergence des fondamentaux, il s'agit peut-être d'une caractéristique et non d'un bug. Le Japon ne va pas revenir aux excès de l'ère de la bulle spéculative. Il choisit de construire un capitalisme actionnarial durable avec une boucle de rétroaction solide.

