Le détroit d'Ormuz achemine toujours environ 20% du pétrole et du gaz mondial, et les perturbations d'avril ont ouvert un déficit d'approvisionnement de 11,1 millions de barils par jour. Les grands prestataires de services américains, les fabricants de tubes et de matériaux, ainsi que les acteurs spécialisés se retrouvent désormais au coeur de la valorisation de la sécurité énergétique… qui sont les gagnants et les perdants ?

L'actualité se focalise aujourd'hui sur la hausse des prix de l'énergie due au conflit iranien. Mais si l'on prend un peu de recul pour observer le secteur pétrolier et gazier au-delà de sa simple étiquette de "matière première", une image plus nette se dessine : celle de la sécurité énergétique et du contrôle des infrastructures qui la sous-tendent.

D'un côté, les géants américains du gaz naturel opérant dans le bassin permien et les producteurs d'Amérique latine augmentent leur production à un rythme record. Le bloc Stabroek d'ExxonMobil au Guyana est passé de zéro à près d'un million de barils par jour en trois ans, comme nous l'avons évoqué précédemment.

L'Amérique latine a souffert d'un sous-investissement structurel pendant des décennies. Cela signifie que le potentiel de croissance de la production est énorme, tout comme l'opportunité pour quiconque aide à bâtir l'infrastructure nécessaire à son développement.

De l'autre côté, la hausse des prix de l'énergie crée un effet de ciseau dans des économies comme la Corée du Sud et le Japon : les consommateurs sont pris en étau entre l'augmentation des coûts domestiques et l'effondrement des dépenses touristiques étrangères qui soutenaient l'économie.

Cette semaine, nous analysons les gagnants de second rang du boom des dépenses d'investissement (Capex) dans le pétrole et le gaz. Les entreprises américaines et latinos-américaines qui servent les majors de l'énergie, qui fabriquent les tubes et les matériaux pour transporter le brut et le gaz naturel, ainsi que les fabricants d'équipements spécialisés : ce sont les "pioches et les pelles" d'une transformation infrastructurelle qui s'opère loin du détroit d'Ormuz. Nous examinons également qui pâtit de la répercussion des coûts énergétiques sur la demande de consommation en Asie.

Partie 1 : Le basculement vers l'Ouest

Les gagnants de ce cycle se situent à deux niveaux. Premièrement, les producteurs qui fournissent de l'énergie en dehors de la zone de conflit du Golfe. Deuxièmement, et c'est le plus important, les entreprises qui vendent les équipements et les services dont ces producteurs ont besoin pour extraire le pétrole et le gaz et les acheminer vers les terminaux d'exportation.

Les producteurs de pétrole et de gaz en Amérique latine

(source : Bain & Co)

Dans un précédent article, nous expliquions pourquoi les investisseurs ne détenaient pas assez d'actions d'Amérique latine et dans celui-ci, nous montrions comment les perturbations à Ormuz valident la thèse de la diversification vers des sources d'énergie hors Golfe. Dans les deux scénarios évoqués (changement de régime ou blocus prolongé), les mêmes valeurs sortiraient gagnantes.

Depuis lors, les chiffres n'ont fait que se renforcer.

La production de pétrole du Brésil a dépassé les 4 millions de barils par jour fin 2025. Petrobras détient 12,1 milliards de barils de réserves prouvées, soit les barils offshore au coût le plus bas de la planète, exception faite du Guyana.

La production non conventionnelle de l'Argentine à Vaca Muerta a atteint 550 000 barils par jour en septembre 2025, soit une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Les entreprises locales ont levé plus de 4 milliards de dollars de financement pour soutenir le développement du bassin.

Le Guyana est passé d'une production nulle à près d'un million de barils par jour en trois ans via le bloc Stabroek d'ExxonMobil. Il s'agit de la montée en puissance la plus rapide de l'histoire pour un nouveau bassin de brut offshore.

Les producteurs (Vista Energy, Petrobras, YPF) fournissent les molécules qui justifient une hausse systématique à long terme, mais le potentiel asymétrique réside plutôt dans les fournisseurs de services et d'équipements.

(source : Bain & Co)

Acheter les fabricants de pelles pendant la ruée vers l'or

Dans chaque boom des ressources de l'histoire, les entreprises qui ont gagné de l'argent de la manière la plus régulière sur le long terme n'étaient pas les exploitants miniers, mais ceux qui leur vendaient l'équipement. Par exemple, lors de la ruée vers l'or en Californie, Levi Strauss et les marchands de pioches, de pelles et de denim ont bâti des fortunes durables, tandis que la plupart des mineurs ont fait faillite en une génération.

La même logique s'applique ici.

(source : AFPM)

L'Amérique latine a été structurellement sous-investie pendant des décennies. Les pipelines, les stations de compression, les tiges de forage, les équipements sous-marins : rien n'est encore en place. Chaque baril produit par la région pour remplacer l'offre volatile du Golfe nécessite de nouvelles infrastructures, et les entreprises qui les vendent sont les bénéficiaires directs de ce cycle.

Nous les divisons en trois catégories.

Les grands services : "les facilitateurs"

Halliburton (HAL) et SLB sont les deux entreprises qui répondent présentes dès qu'un bassin doit être développé ou réhabilité. Nous les avions brièvement évoquées dans un article sur le Venezuela comme les "réparateurs" nécessaires pour reconstruire les infrastructures rouillées de la PDVSA.

Cette logique s'applique désormais à l'ensemble de l'Amérique latine.

(source : Mercer Capital)

Le chiffre d'affaires de Halliburton en Amérique latine s'est élevé à 1,07 milliard de dollars au T4 2025, soit une hausse de 7% en séquentiel. La croissance dans la région a été portée par la construction de puits, les services de diagraphie et la vente d'outils de complétion. Les revenus internationaux contribuent désormais à plus de 60% du total de Halliburton, contre une domination de l'Amérique du Nord lors des cycles précédents.

Les opérations de SLB en Amérique latine ont montré que leurs activités au Brésil étaient l'un des principaux moteurs de croissance, parallèlement à l'augmentation de l'activité offshore au Guyana et à la vigueur de la fracturation hydraulique en Argentine. Cela contraste avec une réduction significative de l'activité terrestre, pesant sur les ventes au Mexique.

Le modèle de contrat collaboratif de l'entreprise (où SLB partage les gains d'efficacité générés pour les producteurs) est particulièrement adapté au développement non conventionnel de la région, où la réduction du coût par baril fait la différence entre une activité d'exportation viable et un actif bloqué.

Considérez ces entreprises comme les entrepreneurs généraux que vous embauchez avant tout le reste. Aucun puits ne peut être foré, achevé ou raccordé sans leur intervention.

Tubes et matériaux : l'ossature physique

Tenaris et Vallourec sont les deux entreprises qui dominent le marché de l'OCTG (Oil Country Tubular Goods, les tubes en acier utilisés pour le forage et la complétion des puits). Si vous forez un puits à Vaca Muerta, le tube provient presque certainement de l'une de ces deux sociétés.

(source : Vallourec)

Tenaris a investi plus de 240 millions de dollars dans les services à Vaca Muerta depuis 2020. Elle est désormais le troisième fournisseur de services de fracturation hydraulique sur le marché argentin et construit un nouveau centre de services à Vista Alegre. L'entreprise prévoit que ses revenus offshore au premier semestre 2026 dépasseront ceux du second semestre 2025 et table sur 50 millions de dollars de revenus au Venezuela en 2026.

Vallourec, le spécialiste français des tubes premium, occupe la même position structurelle. Tenaris et Vallourec forment un quasi-duopole pour les tubes de forage et de cuvelage de haute technicité sur les marchés en eaux profondes d'Amérique latine. Chaque puits foré dans le pré-salifère brésilien ou à Vaca Muerta nécessite leurs produits. Toute croissance des volumes chez les acteurs de l'amont se traduit directement par une croissance du chiffre d'affaires pour ces deux noms.

Technologie spécialisée : compression de gaz, vannes, offshore flottant, etc.

Les entreprises de services sont des entrepreneurs généraux. Les fabricants de tubes fournissent le squelette, mais il existe une couche d'équipements spécialisés sans lesquels le pétrole et le gaz ne peuvent physiquement pas passer du sous-sol au pétrolier.

Nous allons évoquer quatre types d'entreprises dans cette catégorie, qui vendent toutes actuellement dans le cadre d'un déploiement en Amérique latine qui ne fait que commencer.

Compression de gaz :

Le gaz naturel a besoin de compresseurs pour être mis sous pression afin de parcourir des centaines de kilomètres. En clair, sans compresseur, pas d'exportation de gaz possible.

Archrock (AROC) est le plus grand fournisseur indépendant aux États-Unis, exploitant plus de 5 300 unités avec un taux d'utilisation de 95% depuis 11 trimestres consécutifs. Le vent porteur structurel ici est que la capacité d'exportation de GNL américain devrait augmenter de 14 milliards de pieds cubes par jour d'ici 2030.

Vannes :

Les vannes sont les feux de signalisation d'un système énergétique. Chaque jonction de pipeline, chaque tête de puits, chaque usine de traitement a besoin de vannes fiables pour contrôler ou interrompre le flux.

Pour situer le contexte, une seule plateforme pétrolière et gazière en eaux profondes en contient des milliers, chacune étant conçue pour des pressions et des conditions chimiques spécifiques. Les deux plus grandes entreprises du secteur sont Emerson Electric (EMR) et FlowServe (FLS). Toutes deux génèrent plus de 40% de leur chiffre d'affaires grâce à la maintenance, un flux de revenus récurrents.

Production offshore flottante :

Dans les champs pré-salifères du Brésil, l'eau est trop profonde pour des plateformes fixes, atteignant parfois 2 000 mètres. Les opérateurs utilisent des FPSO (unités flottantes de production, de stockage et de déchargement), véritables usines flottantes.

SBM Offshore (SBMO.AS) les construit et les exploite, tandis que TechnipFMC (FTI) fabrique les équipements sous-marins qui les relient aux puits.

Prospection et tests sismiques :

Avant de forer, il faut savoir où le faire. Les sociétés sismiques comme TGS utilisent des ondes sonores pour cartographier les formations rocheuses souterraines. Elles constituent le tout premier maillon de la chaîne d'investissement.

En résumé, les acteurs "ennuyeux" de l'infrastructure affichent des résultats records grâce à cette demande en Amérique latine. Cette vague de dépenses d'investissement est sans précédent depuis le choc pétrolier des années 70.

Partie 2 : Les perdants ne sont pas ceux que vous croyez

Le carburant aviation

Pour comprendre qui pâtit réellement des perturbations dans le détroit d'Ormuz, alors que les discussions entre les États-Unis et l'Iran piétinent, il faut suivre le kérosène.

Au cours des deux derniers mois, les prix du carburant aviation ont presque doublé. Les données de l'IATA montrent que le kérosène a atteint 197 dollars le baril durant la semaine du 20 mars, contre moins de 100 dollars deux mois plus tôt.

(source : Exponential View, Azeem Azhar)

Il faut savoir que pour les compagnies aériennes, le carburant représente généralement 20 à 25% des coûts d'exploitation. Dans ce secteur aux marges notoirement faibles, si ce poste grimpe à 45%, comme c'est le cas actuellement pour certains transporteurs, il devient impossible de maintenir les liaisons long-courriers.

En Asie, les compagnies réduisent leurs capacités à une vitesse inédite depuis la pandémie. La plupart des transporteurs à bas prix ont commencé à limiter leurs dessertes.

Moins de vols signifie moins de touristes, et donc moins de dépenses dans les villes qui en dépendent. C'est là que l'effet domino frappe le luxe et la consommation discrétionnaire.

L'industrie du luxe tire la sonnette d'alarme

La semaine dernière, les trois plus grandes sociétés de luxe au monde ont publié leurs résultats du T1. Le tableau dépeint est l'indicateur avancé le plus clair d'un problème de demande globale dans les économies importatrices nettes d'énergie.

Le chiffre d'affaires de LVMH a reculé de 6%, et sa division mode et maroquinerie, qui génère près de 80% du résultat opérationnel du groupe, a baissé de 2%. Cette tendance est visible dans tout le Moyen-Orient et en Asie.

Kering a fait état d'une baisse de 6% de son chiffre d'affaires, malgré le plan de restructuration de Luca De Meo. Cela n'a pas suffi à contrer les vagues macroéconomiques. Les ventes au détail ont chuté de 3% au Japon, 4% en Asie-Pacifique et 11% au Moyen-Orient.

Même Hermès, la marque la plus résiliente, a crû beaucoup plus lentement que prévu. La division Asie-Pacifique n'a progressé que de 2,2%, contre 8% au T4 2025.

Cela signifie que la demande dans les économies importatrices d'énergie (notamment Séoul et Tokyo) est frappée de deux côtés : moins de touristes à cause du prix du kérosène, et une consommation locale affaiblie par la pression des prix de l'énergie sur les budgets des ménages.

(source : Wood Mackenzie)

Les effets complets sur les réservations touristiques et la confiance des consommateurs ne se sont pas encore totalement répercutés sur les bénéfices du second semestre 2026. C'est à ce moment-là que les réels dommages seront visibles.

Valeurs à suivre

(notre liste des 15 gagnants et perdants du boom des Capex énergétiques aux USA et en Amérique latine)

Lien vers l'artifact

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Notre avis

(source : Chappatte)

Nous pensons que le marché appréhende la perturbation du détroit d'Ormuz comme un simple événement sur le prix des matières premières, alors qu'il s'agit selon nous d'un événement de réallocation des dépenses d'investissement. Cette distinction sera cruciale pour tirer profit de la situation.

Les prix du pétrole finiront par se normaliser, mais les infrastructures construites pour soutenir l'offre des Amériques ne seront pas démantelées lorsque le cours du Brent refluera.

Les pipelines, les stations de compression et les terminaux d'exportation sont des actifs prévus pour 20 ou 30 ans. Les entreprises qui vendent ces équipements s'inscrivent dans un changement structurel des sources d'approvisionnement mondiales, un mouvement déjà amorcé avant le conflit iranien.

En revanche, du côté des perdants, on retrouve tout ce qui dérive de la hausse des prix de l'énergie. Quand Hermès ralentit en Asie et que son titre chute de 13% en une séance, le marché envoie un message : le pouvoir d'achat dans les pays importateurs d'énergie s'effrite plus vite que ne le pensent les analystes.

Restez investis, avec prudence.







