Les banques d'investissement sont en passe d'atteindre 4 000 milliards de dollars de valeur de transactions, avec des primes records à verser après trois années éprouvantes, alors que les marchés commencent à connaître des fissures.

Goldman Sachs a conseillé sur 1 000 MdsUSD de transactions cette année jusqu'à septembre 2025. C'est plus que le PIB de l'Australie. Morgan Stanley a enregistré une croissance de 60% des revenus de conseil au T3. Les frais d'investissement bancaire de JPMorgan ont bondi de 42%.

Et les primes à Wall Street ? Elles augmentent de 12,5% après trois années difficiles, se dirigeant vers 50 MdsUSD au total.

Le marché des fusions et acquisitions s'est effondré à 2,5 trillions USD en 2023 (le plus bas depuis 2013) lorsque la hausse des taux et l'offensive réglementaire ont tué la confiance des transactions. Mais cette année se dirige déjà vers 2,7 trillions, avec une hausse de 19% des megadeals et une flambée des transactions technologiques de 170%.

C'était l'année des megadeals : Union Pacific achète Norfolk Southern pour 88,3 MdsUSD pour former la plus grande entreprise ferroviaire des États-Unis, Google rachète Wiz pour 32 MdsUSD en espèces pour rattraper le train de la cybersécurité, ou Palo Alto Networks prenant le contrôle de CyberArk pour 25 MdsUSD afin de renforcer leur offre de gestion d'identité.

À mi-parcours de la reprise, nous sommes déjà en route pour atteindre l'année la plus élevée de transactions enregistrée depuis le pic de 2021 à 5,9 trillions de dollars.

Les cycles historiques prennent 3 à 4 ans du creux au nouveau sommet, positionnant 2026-2027 comme des années potentiellement explosives. Goldman se négocie autour de 9,0x EV/EBITDA malgré des marges opérationnelles supérieures à 30%, Morgan Stanley affiche une prime de 12x alimentée par son moteur de gestion de patrimoine, et des boutiques spécialisées comme PJT Partners ont enregistré une croissance de 92% de l'EBITDA ajusté sur une hausse de 37% des revenus au T3 2025.

Le S&P 500 se négocie autour de 15-17x EV/EBITDA. Les banques d'investissement se négocient entre 8-10x EV/EBITDA. Cela représente une décote de 44% pour les entreprises liées à une reprise en début de cycle dans la deuxième plus grande source de frais à Wall Street.

Mais le calendrier compte.

Dans cette édition du Thread de la Semaine, nous décryptons pourquoi 2025 marque le point d'inflexion des revenus des banques d'investissement, quelles sociétés sont positionnées pour profiter de la hausse et ce qui pourrait dérailler le cycle avant son pic.

Comment les banques d'investissement gagnent réellement de l'argent avec les fusions-acquisitions

La plupart des gens pensent que les banques d'investissement servent uniquement à donner des conseils pour orchestrer une transaction. Elles le font, mais l'économie sous-jacente est plus intéressante encore.

Les banques d'investissement perçoivent des frais en pourcentage de la valeur de l'opération. Historiquement, cela représentait 1-2% de la taille de la transaction. Une opération de 10 MdsUSD rapportait au conseil 100 à 200 millions. Mais les megadeals ont comprimé cette structure.Goldman aurait gagné 92 millions de dollars en conseillant sur l'acquisition de Kellanova par Mars pour 35,9 milliards. C'est un taux de frais de 0,26%, bien en dessous des normes historiques, car lorsque vous conseillez sur des dizaines de milliards, les clients négocient durement.

(source : J.P. Morgan Mid-Year Outlook 2025)

Les transactions de milieu de marché (50-500 MUSD) restent à 2-4% de frais. Les transactions de plus de 100 MUSD se facturent généralement entre 1-2,5%. Seuls 30% des cabinets de conseil ont augmenté leurs frais en 2024, contre 38% en 2023, malgré la hausse des coûts. Cela montre que la compression des frais est structurelle et permanente.

Alors, comment les banques font-elles tourner l'affaire ? Le volume et l'effet de levier.

Goldman a conseillé sur 1 trillion de transactions annoncées, pas seulement sur une seule opération de 50 milliards. Quand le nombre de transactions passe de 45 000 par an (projection 2025) à 60 000-70 000 (pics historiques), et lorsque la taille moyenne des transactions progresse vers les sommets de 2021, les pools de frais totaux s'étendent considérablement même si les taux par transaction diminuent.

C'est ce qu'on appelle un business à turnover élevé : marges fines, rotation élevée des stocks accélérée par la rapidité d'exécution, tout comme les supermarchés. Tesco ne fait pas beaucoup de marge sur le lait, mais lorsque des millions de clients achètent du lait chaque semaine, de toutes petites marges sur de grands volumes créent d'énormes profits.

Les banques d'investissement opèrent de la même façon :

Avec des marges de 0,5-1,5% sur 2-3 trillions de dollars de volume d'opérations, générant entre 10 et 45 MdsUSD de frais totaux pour l'ensemble du secteur.

Le second centre de profit devient la vente croisée. Chaque transaction de M&A crée de nouveaux millionnaires et milliardaires; ils ont besoin de quelqu'un qui gère leur trésorerie et leur fait confiance. Les premiers employés qui monétisent leurs actions, les fondateurs qui liquident? tout cela nécessite une planification de succession, des services d'investissement et de répartition de liquidités.

Selon Bloomberg, les 4,75 milliards de revenus tirés des conseils en M&A ne représentent que 9% des revenus totaux de Goldman prévus pour 2025.

Une fois qu'ils conseillent sur une opération, ils proposent le financement (souscriptions de dette, augmentations de capitaux, prêts relais), des dérivés pour couvrir les risques de monnaie ou de taux d'intérêt, des services de trading ainsi que des services en aval pour les nouveaux millionnaires en gestion de patrimoine et d'actifs. Une simple acquisition de 10 MdsUSD peut générer 30 MUSD de frais de conseil, mais 50 à 100 MUSD supplémentaires de revenus annexes à travers la plateforme de la banque.

Morgan Stanley illustre parfaitement l'exemple ci-dessus. Son activité de gestion de patrimoine génère à elle seule 8,23 MdsUSD par trimestre à 30,3% de marges, apportant une stabilité lorsque le flux d'affaires varie.

Les boutiques adoptent une approche différente. PJT Partners et Evercore se concentrent exclusivement sur le conseil, évitant l'intensité en capital du prêt ou du trading. Ils sont les restaurants étoilés Michelin du M&A : des opérations plus petites, des prix plus élevés, des marges supérieures.

Trois moteurs sous-jacents à cette reprise

Le gel réglementaire s'est émietté

Lina Khan, la présidente de la Federal Trade Commission (FTC), est devenue l'une des figures les plus en vue du mouvement moderne anti-monopole.

Mais l'administration Trump l'a remplacée à la FTC et Jonathan Kanter au DOJ Antitrust, avec Andrew Ferguson et Gail Slater début 2025, tous deux connus pour une approche plus conciliante et favorable aux affaires, ce qui augure d'un environnement réglementaire plus souple.

Pour comprendre le changement, imaginez le processus d'examen des fusions et acquisitions comme le contrôle aérien. Sous Khan et Kanter, chaque passager devait passer par un contrôle renforcé, quel que soit le niveau de risque, créant des files d'attente et des retards fréquents. Sous Ferguson et Slater, c'est plus comme un pré-contrôle automatisé : les transactions à haut risque restent retenues pour une inspection complète, mais les opérations routinières passent rapidement et avec beaucoup moins de friction.

La 'dry powder' du private equity de 2,9 trillions de dollars nécessite d'être déployée

Le private equity détient 2,9 trillions de dollars de capital engagé qui doit être déployé. Les investisseurs limités deviennent impatients. Ils ont financé d'énormes engagements depuis 2021 en attendant un déploiement vers des actifs à haut rendement.

Mais le gel 2022-2023 a fait chuter l'activité de rachat. Les transactions LBO (Leverage Buy Out) soutenues par le private equity au premier semestre 2025 ont atteint 150,35 MdsUSD à l'échelle mondiale, soit 70% du total de 2024, mais ce n'est pas suffisant pour écouler l'arriéré.

Le crédit privé fournit désormais entre 77 et 83% du financement des LBO (contre 20% avant 2021), créant tout un écosystème financier parallèle. Mais cela ne réduit pas le travail de conseil. Cela le multiplie, car au lieu d'un seul prêt syndiqué, vous négociez avec trois à cinq fonds de crédit privé, chacun recherchant des conditions, des covenants et des packs de sûreté différents.

Le coût du capital est en baisse alors que les rendements restent élevés

L'assouplissement de la Réserve fédérale a livré 50 points de base de baisse en 2025, avec 75 points de base supplémentaires projetés pour 2026. Cela compte énormément pour l'économie des acquisitions, mais pas de la manière dont la plupart des gens l'imaginent.

Des taux plus bas changent tout le calcul de ce qui est raisonnable en matière d'accords.

Les bilans des entreprises disposent de 7,5 trillions de dollars en liquidités dans le monde. Il ne s'agit pas seulement de dormance. Les directeurs financiers calculent quotidiennement les taux de rendement requis. Lorsque leur coût moyen pondéré du capital passe de 8 % à 6,5% (comme cela s'est produit en 2025), des projets qui n'atteignaient pas le seuil six mois plus tôt deviennent subitement accréditifs.

Les mathématiques du private equity sont encore plus intéressantes. Un LBO typique utilise 60-70% de dette et 30-40% d'équité. Quand le coût de la dette chute de 150 points de base, cela équivaut à une réduction de 90-105 points de base du coût moyen du capital sur une structure composée de 60-70% de dette. Pour un fonds visant un IRR de 15%, c'est énorme. Cela signifie qu'ils peuvent payer des multiples plus élevés pour les cibles tout en maintenant les seuils de rendement, élargissant l'univers des affaires viables.

La renaissance des megadeals stimule la rentabilité

(source: Global M&A H2 2025 Outlook, Goldman Sachs)

2025 a enregistré 16 mégadossiers dépassant 10 MdsUSD, totalisant 333 MdsUSD jusqu'en septembre, contre 297 milliards l'année précédente à la même période. Cela représente une restructuration fondamentale du flux des opérations : bien que le nombre total de transactions puisse descendre en dessous de 45 000, les transactions supérieures à 1 milliard de dollars ont bondi de 19 % sur un an.

Cela est en partie dû au caractère inflationniste de l'industrie, les valeurs des transactions augmentant lorsque le prix des actions grimpe, car elles peuvent simplement répercuter les hausses de prix à leurs clients.

(source: S&P Global)

La technologie en tête avec l'IA et la cybersécurité générant plus de 100 MdUSD dans les dossiers de septembre

L'acquisition de Wiz par Google pour 32 MdsUSD en numéraire n'était pas seulement le plus gros dossier tech de l'année. Elle a montré que les acheteurs stratégiques déploient des capitaux de manière agressive pour capter les impératifs sécuritaires pilotés par l'IA. L'achat de CyberArk par Palo Alto Networks pour 25 MdUSD s'inscrivait dans le même scénario : consolider les plateformes de sécurité de premier plan avant que les concurrents ne puissent le faire.

Le schéma se retrouve dans les semi-conducteurs, l'infrastructure cloud et les logiciels d'entreprise. Quand vous êtes un hyperscaler comme Google ou Microsoft, vous achetez des capacités qui prendraient cinq ans à se construire en interne, tout en écartant en même temps des concurrents potentiels du marché.

L'énergie en concentration se poursuit avec des transactions de plus de 50 MdUSD

L'acquisition de Constellation Energy par Calpine pour 26,6 MdUSD et l'offre d'achat pour Santos (Australie) à hauteur de 23,9 MdUSD démontrent que l'énergie traditionnelle n'est pas morte. Elle se consolide. La thèse est simple : le nouveau forage est politiquement et écologiquement difficile, donc l'acquisition de production et d'infrastructures existantes est la voie de la croissance.

Concentration géographique à des niveaux record

(source: Mergemarket)

Inde :

Le marché boursier indien est devenu une machine à imprimer de l'argent en 2024-2025. Le pays a accueilli 214 IPO (initial public offerings) qui ont levé 11,2 MdUSD en 2024 seulement. C'est le double des 5,5 MdUSD levés en 2023.

La dynamique s'est accélérée en 2025 alors que les fonds mutuels domestiques et les investisseurs internationaux ciblaient le secteur technologique indien en plein essor, les services financiers à forte croissance et les entreprises manufacturières tirées par le déplacement de la chaîne d'approvisionnement " China plus one ". Derrière la frénésie des IPO se cachait une activité robuste de fusions et acquisitions : 50 MdUSD répartis sur 1 285 transactions au premier semestre 2025.

La qualité s'est nettement améliorée avec 10 affaires dépassant 1 MdUSD chacune, soit le double du rythme de 2024. La consolidation bancaire a stimulant l'action. Emirates NBD a payé 3 MdUSD pour 60% de RBL Bank, tandis que SMBC du Japon a investi 1,6 MdUSD pour 25% de Yes Bank.

Chine :

Les marchés de capitaux chinois racontent une histoire plus sophistiquée que les simples chiffres de M&A ne le suggéraient. Hong Kong a repris la première place mondiale pour les introductions en bourse avec 67 entreprises ayant levé 23,4 MdUSD au cours des neuf premiers mois. Cela représente une hausse de 229 % par rapport à l'an dernier.

L'outil secret : les doubles cotations où des entreprises chinoises listent des actions à la fois à Hong Kong et sur les marchés continentaux, ce qui capture entre 50 et 72% des recettes totales. CATL (le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques) a levé HKUSD41 Md lors de la plus grande IPO mondiale de l'année. Les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont ajouté 95 IPOs totalisant 15,8 MdUSD jusqu'en septembre.

Par ailleurs, les M&A domestiques chinois ont augmenté de 45 % pour atteindre 170 MdUSD au premier semestre, dans le cadre de 29 mégas deals (transactions dépassant 1 MdUSD). Sept ciblent des semi-conducteurs, six la santé, cinq des entreprises industrielles. Pékin, en 2025, a mobilisé des capitaux à travers les marchés actions, les marchés de dette et la consolidation stratégique simultanément.

Japon :

Le Japon a vécu une explosion sans précédent des M&A propulsée par la pression sur la gouvernance d'entreprise et l'agressivité du private equity. La valeur des transactions a atteint 157 MdUSD jusqu'en août, soit plus que n'importe quelle année complète entre 2008 et 2023. Le premier semestre seul a livré 139,9 MdUSD, soit plus de 300% par rapport aux 45 MdUSD enregistrés en 2024.

Le point central : l'opération Going-private de Toyota Industries à 33 MdUSD, où la société mère rachète les actionnaires minoritaires. Les régulateurs ont exhorté chaque société cotée à améliorer son ratio prix/valeur comptable au-dessus de 1,0 ou à expliquer pourquoi les actionnaires devraient tolérer un cours inférieur à la valeur de leurs actifs.

Les entreprises ont réagi en rachetant des actions, en augmentant les dividendes, en vendant des divisions sous-performantes et en se privatisant entièrement. Les investisseurs activistes américains détenant 4,8 trillions de JPY (33 MdsUSD) en actions japonaises ont amplifié la pression. Les fonds de private equity ont saisi l'opportunité : 53,5 MdUSD déployés à travers 30 deals à ce jour contre seulement 19,9 MdUSD pour l'ensemble de 2024.

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner (et ce qu'il faut surveiller)

Bien que nous soyons fermement dans un marché d'acquisitions, les gains à venir dépendront d'une prolongation du cycle. Voici les points d'inflexion à surveiller :

Les taux d'intérêt restent plus élevés plus longtemps

Les marchés intègrent actuellement des réductions du taux Fed à hauteur de 3% d'ici fin 2026. Si l'inflation s'avère plus tenace et que les taux se stabilisent autour de 4-4,5%, tout le modèle des M&A est remis en question. Chaque tranche de 50 points de base de coût supplémentaire retire environ 150 MdUSD de cibles LBO viables du marché (des deals qui ne franchissent pas le seuil du private equity). Le capital-investissement génère 40 à 50% de la valeur des transactions grâce aux sorties et aux opérations d'add-on.

Equity market correction freezes CEO confidence

Quand le VIX (l'indice de peur du marché) grimpe durablement au-delà de 30, les activités de fusions et acquisitions chutent historiquement. En juin 2022, lorsque la Fed a relevé les taux agressivement, la valeur des transactions a chuté de 40% au deuxième semestre par rapport au premier. Les PDG n'autorisent pas des acquisitions à plusieurs milliards lorsque leur propre action chute de 2% par jour.

Choc géopolitique et épuisement des marchés de capitaux

L'escalade Chine-Japon, l'escalade Taiwan, l'expansion du conflit au Moyen-Orient ou une nouvelle tension bancaire européenne pourraient déclencher un sentiment de risk-off qui met fin à la négociation d'un jour à l'autre. L'expérience de 2022 a démontré à quelle vitesse les M&A s'évaporent: la valeur des transactions est passée de 1,400TUSD au premier trimestre 2022 à moins de 850MUSD au quatrième trimestre. Contrairement à des ralentissements progressifs, les chocs géopolitiques compressent les délais de décision à quelques jours, et non à des trimestres.

Entreprises à surveiller

(Notre sélection des principales entreprises prêtes à bénéficier de la reprise des M&A )

Goldman Sachs (NYSE: GS) - Pure-play sur les deals mondiaux

Goldman est la façon la plus pure de profiter de la reprise des M&A. Les revenus du T3 2025 atteignaient environ 15,2 MdsUSD avec un bénéfice net de 4,1 milliards et un EV/EBITDA de 9,0x, tandis que les revenus nets cumulés depuis le début de l'année s'établissaient autour de 44,8 milliards et le bénéfice net à 12,6 milliards. Les actifs sous supervision atteignaient un record d'environ 3,5 trillions de dollars, alors que la firme s'oriente davantage vers les services de gestion de patrimoine et d'actifs basés sur les frais. Goldman est actuellement le conseiller M&A numéro un mondial par les honoraires et réalise environ 2,3 fois la valeur comptable tangible et environ 15 fois le bénéfice prévisionnel, ce qui reflète toujours un cycle normal plutôt qu'un boom.

Morgan Stanley (NYSE: MS) - Vitesse de l'essor patrimonial avec potentiel M&A

Morgan Stanley est une plateforme de qualité structurelle plus élevée où les frais de gestion de patrimoine financent le potentiel cyclique de la banque d'investissement. Les revenus nets du T3 2025 étaient d'environ 18,2 milliards avec un bénéfice net de 4,6 milliards, en forte hausse année après année. La gestion de patrimoine a généré un revenu record de 8,2 milliards, une marge pré-tax de 30,3% et 81 milliards de nouveaux actifs nets, renforçant la durabilité de son franchise de conseil. La firme demeure l'un des trois premiers conseillers M&A mondiaux et, à environ 3,4 fois la valeur comptable tangible, bénéficie d'un multiple premium qui se justifie si les honoraires des fusions et acquisitions se normalisent à un plancher plus élevé.

Nomura (TYO: 8604 / NYSE: NMR) - Leader japonais en gouvernance et M&A transfrontalier

Nomura est l'option la plus claire pour jouer le cycle de deals réformateur du Japon et l'activité transfrontalière. Le bénéfice net du 1er trimestre de l'exercice 2025 a augmenté de 52% en glissement annuel pour atteindre environ 10,46 trillions de yens, le premier trimestre le plus élevé depuis 2021, aidé par une forte activité de négociation et une reprise des revenus de banque d'investissement. Les frais de conseil ont bénéficié d'une vague de privatisations domestiques et d'activités de sponsors, propulsant Nomura à la 11e place des classements mondiaux M&A et premier pour les transactions liées au Japon. Parallèlement, ses activités de gestion de patrimoine et d'actifs gèrent désormais plus de 100 000 milliards de yens d'actifs clients, offrant une base de revenus stable.

Petites entreprises à surveiller

Pour creuser davantage les petites entreprises qui devraient bénéficier de la reprise des M&A, créez votre propre StockScreener comme nous l'avons fait :

Bonus : Screener ETF

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer cette reprise des M&A, créez votre propre ETF Screener comme nous l'avons fait :

Notre avis : les mieux adaptés ont survécu, mais le chemin reste long

La machine M&A redémarre. Mais nous sommes au milieu du cycle, pas à l'aube de l'euphorie.

Les franchises leaders génèrent déjà des marges opérationnelles supérieures à 30% tout en se négociant à environ 8-10x EV/EBITDA. Le S&P 500 se négocie à 15-17x pour des marges structurellement plus faibles. Cette décote d'environ 44% offre des opportunités, en particulier si les volumes de transactions progressent des niveaux actuels autour de 4TUSD vers +5-6TUSD au cours des prochaines années. Cela se présente comme une histoire de compounding sur 2-3 ans, et non comme un échange tactique rapide qui paie en quelques trimestres.

Les gagnants seront les plateformes qui émergent de la sécheresse plus fortes. Les grandes banques américaines qui combinent conseil, gestion de patrimoine et puissance de bilan sont les mieux placées pour monétiser la reprise. Les boutiques spécialisées offrent une levier opérationnel plus élevé sur les megadeals mais avec un risque de concentration. La construction sensée est un barbell: un ou deux champions américains vraiment diversifiés, complétés par une position plus petite dans une maison de conseil pure de haute qualité.

Cela reste une opportunité cyclique dans un régime actions américain haussier, non une croissance structurelle. Un assouplissement réglementaire, 2,9TUSD de poudre sèche en private equity et 7,5TUSD de liquidités d'entreprises soutiennent des pools de frais plus élevés à mesure que les coûts de financement baissent. Mais ce même cocktail peut s'inverser rapidement si la confiance des PDG se dégrade ou si les marchés actions se corrigent fortement.

La discipline de sortie comptera autant que le bon moment d'entrée.

Restez investis, prudemment.