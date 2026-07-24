Une turbine à gaz commandée aujourd'hui auprès de Siemens ou GE Vernova ne sera livrée qu'en 2029, et si vous souhaitez la raccorder au réseau électrique régional, l'attente sera encore plus longue. Mais le déploiement de l'IA ne peut pas attendre 3 ou 4 ans de plus, c'est pourquoi la seule solution actuelle est l'autoconsommation : produisez votre propre énergie.

Cette semaine, Meta a annoncé que son centre de données en Louisiane atteindrait 5 gigawatts, portant l'investissement au-delà de 50 milliards de dollars. Cinq jours plus tôt, le groupe annonçait un campus en Alberta où il financera sa propre centrale électrique, dans une province qui autorise désormais la construction de générateurs privés pour contourner les limites du réseau. La question est la suivante : qui profitera de la situation lorsque tous les autres acteurs suivront le mouvement ?

Aujourd'hui, nous analysons l'épicentre du boom des dépenses d'investissement (capex) dans les centres de données IA aux États-Unis. Nous verrons pourquoi le raccordement classique d'un nouveau centre de données impose désormais une attente de 3 à 5 ans, comment les plus gros acheteurs de puissance de calcul, des "hyperscalers" comme Meta aux "neoclouds" comme Nebius (propriétaires spécialisés louant de la capacité GPU), "grillent la priorité" en générant de l'énergie sur site, et qui encaisse les bénéfices pour l'équipement permettant ce contournement.

La chaîne d'approvisionnement des centres de données IA aujourd'hui

En 2025, les hyperscalers ont cessé de considérer les centres de données comme une ligne de coûts pour les traiter comme le capex nécessaire à leur produit. Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle ont dépensé ensemble 448 milliards de dollars en investissements cette année-là.

Pour 2026, les cinq plus grands prévoient entre 690 et 725 milliards de dollars à eux seuls, soit une hausse de 77 % en un an : Amazon dépense près de 200 milliards, Alphabet vise 185 milliards, Meta monte à 135 milliards, Microsoft investit 120 milliards et Oracle dépasse les 60 milliards. Nous ne sommes plus en 2024, où les liquidités excédentaires servaient à construire un peu de puissance de calcul supplémentaire.

Ces chiffres peuvent paraître vertigineux, mais cette croissance du capex provient en partie de l'augmentation de 200 à 500 % des prix des puces mémoire à large bande passante (HBM) fabriquées par des sociétés comme Micron, SK Hynix et Samsung.

Au total, il s'agit de l'un des déploiements de capitaux coordonnés les plus massifs de l'histoire moderne.

Ce qui rend la suite étrange : la véritable pénurie se situe dans les goulets d'étranglement à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement physique.

Chaque étape physique entre la production d'électricité et un processeur graphique (GPU) opérationnel affiche désormais des délais de livraison plus longs qu'au moment de la signature des contrats.



La file d'attente s'est allongée à tous les niveaux, simultanément.

Parcourons la chaîne, goulet par goulet : ce que fait chaque segment, le temps qu'il faut désormais, et qui a déjà profité de cette attente.



En 2023, le goulet d'étranglement était l'encapsulation avancée. TSMC ne parvenait pas à monter les GPU sur un substrat unique aux côtés de leurs piles de mémoire assez rapidement, et la capacité de production Chip on Wafer on Substrate (CoWoS) est devenue l'indicateur le plus surveillé par les analystes du secteur des semi-conducteurs.

Depuis, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a sorti son carnet de chèques et a commencé à investir dans de nouvelles usines de puces à Taïwan, au Japon et aux États-Unis. TSMC a dépensé 29,8 milliards de dollars en capex en 2024, puis 40,9 milliards en 2025. En 2026, le groupe vise 56 milliards de dollars de dépenses totales.

(kwfpm : milliers de wafers par mois)

C'est le premier exemple montrant que, malgré le doublement de son capex en trois ans, TSMC n'a toujours pas réussi à résorber les goulots d'étranglement qui se répercutent en cascade.

En octobre dernier, le PDG de TSMC, C.C. Wei, a admis devant le marché qu'ils ne pouvaient pas produire suffisamment de wafers en 3nm, ni encapsuler suffisamment ceux qu'ils produisent.

Raccordements au réseau

Le raccordement des centres de données au réseau est le seul nœud de cette chaîne qui ne dépend pas d'une usine : il n'y a rien à construire, rien à acheter, seulement une file d'attente qui ne semble pas près de se résorber.

L'attente médiane entre la demande de raccordement et l'exploitation commerciale a dépassé les cinq ans pour les projets mis en service en 2025, selon le Lawrence Berkeley National Laboratory. Et ce délai ne fait que s'allonger malgré une légère baisse de 10 % de la file d'attente de production d'énergie l'an dernier, à environ 2 060 gigawatts.

Pendant ce temps, une seconde file d'attente explose : l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l'organisme qui gère le réseau électrique du Texas, a déclaré au Sénat texan en avril qu'il suivait environ 410 gigawatts de charges importantes en attente de raccordement, dont 87 % pour des centres de données, contre 233 gigawatts en décembre 2025.

Le record de demande de pointe au Texas est de 86 gigawatts. On demande à l'État cinq fois la capacité totale de son réseau. Même en tenant compte des hyperscalers qui déposent le même projet dans trois États à la fois (une pratique que le Texas vient de légiférer pour démasquer), le compte n'y est pas : ERCOT a raccordé environ 23 gigawatts de nouvelle production entre 2024 et 2025, face à un carnet de demandes de 410.

(source : Lawrence Berkeley National Laboratory, juin 2026)

En clair : vous ne pouvez pas acheter une place dans cette file, car personne n'est payé pour attendre. La seule façon d'en profiter était de posséder un site de production d'énergie avant l'arrivée de la demande. C'est pourquoi les producteurs d'électricité disposant de parcs nucléaires et de gaz existants - Constellation, Vistra et Talen - ont été les premières actions de cette thématique à voir leur valorisation s'envoler (Constellation +122 %, Vistra +315 %, Talen +534 % depuis janvier 2024).

C'est aussi pourquoi Microsoft a payé d'avance pour vingt ans de production de Three Mile Island avant même que le réacteur ne redémarre.

Nous vous avions présenté Constellation et Vistra dans un précédent article ; le marché a depuis totalement intégré ces perspectives, et cette opportunité est passée.

Dès lors, une question se pose : si l'entrée principale prend cinq ans et que ses propriétaires ont déjà été récompensés, que fait un acheteur disposant de 50 milliards de dollars et d'aucune patience ?

Le Texas a répondu à cette question dans sa réglementation. ERCOT gère désormais un programme formel appelé BYOG : "Bring Your Own Generation" (Apportez votre propre production).







Lignes de transmission

Si vous pensiez que le délai de raccordement de votre centre de données au réseau était lent, attendez de découvrir combien de temps il faut pour construire les câbles qui transportent toute cette énergie produite.

Les services publics américains ont dépensé un record de 204 milliards de dollars pour le réseau en 2024, leur quatorzième année record consécutive, et prévoient 239 milliards pour 2026, soit un bond de 17 %, dans le cadre d'un plan d'investissement quinquennal qui atteint désormais 1 400 milliards de dollars.

Environ 90 % des dépenses de transmission ces dernières années ont servi à remplacer et à renforcer l'existant plutôt qu'à ajouter de nouveaux kilomètres de capacité de livraison.

Un projet de transmission prend dix à douze ans pour aboutir, l'essentiel du temps étant consacré au choix du site et à l'obtention des permis aux États-Unis, les permis fédéraux prenant à eux seuls quatre ans en moyenne et pouvant aller jusqu'à douze.

(source : California Independent System Operator)

À titre de comparaison, la Chine a investi environ 40 milliards de dollars dans la transmission haute tension pour la seule année 2023 et comptait 38 lignes ultra-haute tension opérationnelles en 2024.

Personne ne peut détenir un permis de ligne de transmission, le marché a donc récompensé les alternatives les plus proches : les équipes de chantier et les câbles.

Quanta et MasTec, les entrepreneurs qui modernisent les lignes, ont vu leurs cours s'ajuster tôt et fortement (Quanta +225 %, MasTec +408 % depuis janvier 2024), et les fabricants de câbles et de conducteurs, Prysmian et Nexans, affichent des carnets de commandes sur plusieurs années (Prysmian a un carnet de commandes de 9 milliards d'euros au premier trimestre 2026 pour une capitalisation boursière de 40 milliards d'euros).

Turbines à gaz

Seules trois entreprises au monde fabriquent des turbines à gaz de grande puissance à grande échelle : GE Vernova, Siemens Energy et Mitsubishi Heavy Industries.

Toutes trois sont désormais en rupture de stock sur un horizon qu'aucun autre marché industriel ne peut supporter. GE Vernova a terminé 2025 avec un carnet de commandes de 80 gigawatts s'étendant jusqu'en 2029, a enregistré 18 gigawatts pour le seul quatrième trimestre, a atteint 100 gigawatts (réservations de créneaux incluses) en mars, et son PDG s'attend à ce que la production soit vendue jusqu'en 2030 d'ici la fin de l'année.

Siemens Energy a fait état d'un carnet de commandes record de 146 milliards d'euros pour le groupe en février, son meilleur trimestre historique pour les commandes de turbines, et a indiqué aux investisseurs il y a deux semaines que son carnet était plein jusqu'à l'exercice 2028, les créneaux 2029 et 2030 se remplissant rapidement. Mitsubishi est également complet jusqu'en 2028.

Les délais de livraison des grandes turbines sont passés de deux ou trois ans vers 2022 à environ cinq ans aujourd'hui, et les fabricants conseillent désormais aux clients de prévoir des échéances de sept à huit ans.

Le prix de l'impatience s'inscrit en temps réel dans les contrats : les coûts d'investissement pour les turbines ont presque triplé en deux ans, les frais de réservation sont devenus la norme, les commandes signées ce semestre sont facturées 10 à 20 points de plus par kilowatt qu'il y a deux trimestres. Un dirigeant de Siemens a résumé la situation en quelques mots : la vitesse "est actuellement plus critique que l'efficacité".

(source : Wood Mackenzie)

Voici ce qui différencie ce nœud des deux précédents : l'usine existe, mais ses propriétaires refusent d'accélérer brutalement.

Ces trois entreprises ont été échaudées par tous les booms de turbines de mémoire d'homme : la surcapacité du début des années 2000, puis 2008, puis l'effondrement de 2018 qui a contribué au démantèlement de GE. Les cicatrices sont visibles dans les plans d'expansion.

GE Vernova augmente sa production d'environ 48 turbines par an à 20 gigawatts annualisés d'ici mi-2026 et 24 d'ici 2028, dans ses usines existantes, face à un carnet qui dépasse déjà les 100.

(source : Communiqué de presse GE Vernova, avec 128 turbines en service en mai 2026)

L'usine phare de pales et d'aubes de Siemens Energy en Floride est passée d'environ 200 employés à 450 en deux ans.

La production du secteur est estimée à 20 ou 25 % en dessous de la demande des acheteurs, et les capacités réellement nouvelles issues des annonces actuelles ne verront le jour qu'après 2030.

Cette discipline visant à maintenir une rareté délibérée de la production porte ses fruits : GE Vernova (+657 % depuis son introduction en bourse en avril 2024), Siemens Energy (+1 190 % depuis janvier 2024), Mitsubishi (+342 % depuis janvier 2024).

L'offre est tendue et les actions sont valorisées au prix fort. C'est précisément pourquoi les acheteurs qui ne peuvent pas attendre se tournent vers des options de second ou troisième choix : unités aérodérivatives, moteurs à pistons et même la remise en service de moteurs d'avion retirés pour assurer une alimentation de transition.

Et même l'acheteur disposant d'un créneau de turbine confirmé ne possède encore rien d'utilisable, car la machine produit de l'électricité à une tension inadaptée, et les transformateurs qui règlent ce problème ont leur propre file d'attente : 128 semaines et plus.

Transformateurs

Chaque électron change de tension au moins trois fois entre la centrale électrique et la baie informatique, et le transformateur est la machine qui opère cette conversion. Les grandes unités sont fabriquées sur mesure : il n'y a pas de marché au comptant, pas d'entrepôt, pas de stock dans lequel puiser.



Il existe un carnet de commandes, et c'est un autre nœud de cette chaîne où le temps d'attente s'allonge visiblement.

Les transformateurs de puissance affichaient en moyenne 128 semaines de délai de livraison dans l'étude de Wood Mackenzie de mi-2025. Les unités élévatrices de tension, qui relient les nouvelles centrales au réseau, sont passées de 143 semaines en moyenne en 2024 à plus de 160 semaines au premier trimestre de cette année (soit plus de trois ans), PwC estimant même certains délais à quatre ans pour les grosses commandes.

(source : Wood Mackenzie)

Notez la forme de la pénurie : les unités de distribution standard se sont améliorées (8 à 16 semaines), tandis que le haut de gamme se détériore. Cela signifie que la rareté s'est concentrée exactement là où les producteurs d'énergie et les centres de données s'approvisionnent.

La raison pour laquelle l'Amérique ne peut pas simplement construire de nouvelles usines est qu'elle n'en fabrique pratiquement plus. Environ 80 % des grands transformateurs de puissance sont importés. Une seule usine domestique produit l'acier électrique à grains orientés spécialisé au cœur de chaque unité, Cleveland-Cliffs à Butler, en Pennsylvanie, et elle a ses propres limites de capacité. Quant au bobinage, c'est un travail artisanal qui nécessite des années de formation.

(source : Power Mag)

Les droits de douane sont ici à double tranchant : ils protègent l'unique aciérie mais allongent la file d'attente des importations. Wood Mackenzie a prévenu que la politique commerciale pourrait annuler les modestes améliorations de délais déjà réalisées.

L'argent est donc allé vers les pays qui possédaient encore des usines quand l'Amérique en a eu besoin : les coréens HD Hyundai Electric (+782 % depuis janvier 2024) et Hyosung Heavy Industries (+1 546 % depuis janvier 2024) sont devenus les maîtres des prix de la pénurie américaine, avec des marges opérationnelles passées de 6,3 % en 2022 à près de 25 % au premier trimestre 2026.

Plus de 2 milliards de dollars de nouvelles capacités de fabrication ont été annoncés, avec des installations de Hitachi Energy et Siemens Energy prévues pour 2028. Mais les usines de transformateurs prennent des années à sortir de terre, l'acier et les bobineurs ne se multiplient pas sur simple communiqué de presse. Les carnets de commandes coréens étant pleins, les commandes se reportent désormais vers les fabricants de second rang à Taïwan et en Inde.

Pendant ce temps, la sortie du transformateur alimente directement un mur de disjoncteurs qui a sa propre file d'attente, laquelle vient de doubler : 77 semaines en 2023, 125 semaines fin d'année dernière.

Appareillages de commutation et disjoncteurs

Les appareillages de commutation (switchgears) sont le système immunitaire du centre de données : ce mur de disjoncteurs, de barres omnibus et de panneaux achemine l'énergie là où elle est nécessaire et, en cas de défaillance, isole la partie défectueuse avant qu'elle ne paralyse tout le centre. C'est en réalité assez proche du tableau électrique de votre maison, sauf qu'un campus hyperscale nécessite des milliers de positions électriques, conçues sur mesure pour des courants de défaut qui feraient fondre votre installation domestique.

Le matériel spécifique commandé par un centre de données subit un retard de 1 à 1,5 an, contre 20 à 30 semaines il y a quelques années. Les tableaux de distribution qui étaient livrés en 8-12 semaines affichent désormais 28-48 semaines. Les tableaux de disjoncteurs de puissance dépassent la barre des 1,5 an, et les disjoncteurs haute tension sont passés d'un peu moins de 1,5 an en 2023 à près de 2,5 ans aujourd'hui. Certains composants critiques demandent 18 à 36 mois, et les commentaires du marché considèrent la catégorie comme virtuellement vendue jusqu'en 2028.

Chaque fabricant de ce matériel enregistre des commandes plus vite qu'il ne peut construire : la division électrification de GE Vernova, qui abrite l'activité switchgear, reçoit des commandes à un rythme deux fois et demi supérieur à ses expéditions.

(source : Vawn, Electrical Equipment Lead Time Index, juin 2026)

L'unité réseau de Hitachi Energy, le plus grand fabricant de cet équipement avec ses transformateurs, affiche un ratio commandes/facturation (book-to-bill) de 2,3x sur un carnet de 58 milliards de dollars. Eaton est à 1,2x et Powell Industries, le plus grand acteur pur américain dans les appareillages sur mesure, est à 1,7x, incluant une seule commande de centre de données pour des switchgears et des abris électriques d'une valeur de plus de 400 millions de dollars, soit un quart de son carnet de commandes.

Un ratio book-to-bill supérieur à un signifie que la file d'attente s'allonge chaque trimestre par définition, et les fabricants servent en priorité les allocations hyperscale, laissant les autres se battre pour les créneaux d'usine restants.

Pour ne rien arranger, la base manufacturière américaine d'appareillages de commutation a diminué d'environ 10 % depuis 2020, et les tarifs douaniers de Washington sur les métaux ont renchéri chaque barre omnibus : le cuivre et l'acier à l'intérieur de ces équipements supportent désormais des taxes de 50 % au titre de la section 232. Le CSIS estime que cela ajoute 48 millions de dollars à la facture électrique d'une seule installation de 1 milliard de dollars, et 130 milliards de dollars sur l'ensemble du déploiement de l'IA, avant que les usines relocalisées n'arrivent, ce qui ne se produira pas en volume avant 2027 au plus tôt.

Le marché a remarqué ce nœud dans la chaîne d'approvisionnement et a identifié ceux qui vendent cette rareté : ABB (+120 % depuis janvier 2024), Eaton (+70 % depuis janvier 2024), Schneider Electric (+51,6 % depuis janvier 2024).

Comment construire un centre de données à partir de zéro ?

Supposons que nous vous donnions 50 milliards de dollars pour construire un nouveau centre de données à l'échelle du gigawatt à partir de zéro, avec un contrat de vente à un laboratoire d'IA majeur. C'est exactement ce que le président de TSMC, C.C. Wei, dit que cela coûte habituellement à ses clients.

Les puces Nvidia de génération Vera Rubin coûtant elles-mêmes environ 20 à 30 milliards de dollars pour une échelle de 1 gigawatt, considérons également que Jensen Huang vous a donné sa bénédiction personnelle et vous fait passer en tête de file.

(photo des baies Nvidia Vera Rubin, source : Sonya Huang, Sequoia)

Mais avec 50 milliards de dollars en banque, vous regardez ce que nous venons d'évoquer : le raccordement au réseau prend cinq ans, la ligne de transmission dix ans, la grande turbine est pour 2030, sans même parler des transformateurs et des disjoncteurs.

Comment concrétiser notre centre de données ? Voici la recette.

Étape zéro : Sécuriser le gaz

Vous n'avez aucun accès à l'électricité du réseau mais vous avez déjà sécurisé des terrains dans l'ouest du Texas, où le prix du gaz naturel est négatif plus de la moitié de l'année grâce au bassin permien.

Le gaz de ces puits de pétrole continue de jaillir, que quelqu'un en veuille ou non, alors saisissez-le tant qu'il reste sous les 3 dollars par million de British Thermal Units (MMBtu).

Un centre de données à l'échelle du gigawatt nécessiterait entre 70 et 80 millions de MMBtu par an. Dans le pire des cas, cela coûterait environ 250 millions de dollars par an si le Waha (le hub gazier du bassin permien) reste à un prix de 3 $/MMBtu.

À titre indicatif, il est actuellement juste en dessous de 3 dollars, avec une tendance à la baisse car l'augmentation de capacité prévue à l'automne devrait soulager la pression.







Étape un : Acheter un générateur

Vous examinez les différentes options de production d'énergie et vous devez lancer votre centre de données le plus vite possible. Les turbines à gaz sont hors course car leurs délais de livraison se situent entre fin 2028 et 2030.

Même les gros moteurs à pistons que vous visiez ont maintenant un délai d'attente de 18 à 24 mois, ce qui les rend inutiles à court terme. Vous décidez donc d'adopter la stratégie du Monarch Compute Campus : commander 2 gigawatts de groupes électrogènes (gensets) auprès des acteurs capables de livrer le plus rapidement. Monarch a commandé chez Caterpillar (+208 % depuis janvier 2024), mais d'autres excellentes options existent : Wärtsilä (+130 % depuis janvier 2024) sur le haut de gamme, Generac (+83 % depuis janvier 2024) comme nouvel entrant, Cummins (+177 % depuis janvier 2024) et Weichai Power (+88 % depuis janvier 2024).

(source : Cummins)

Comme souvent dans les marchés de pénurie, vous devez commander le double de la quantité pour obtenir ce que vous vouliez initialement. Cette commande vous coûtera entre 1 700 et 2 000 $/kW, selon SemiAnalysis, soit environ 2,5 à 4 milliards de dollars selon le choix du générateur.







Étape deux : Construire votre propre sous-station

Rappelez-vous : nous disions plus haut que le transformateur moyen et les autres équipements prendraient 2 à 3 ans pour être livrés. Il s'avère que vous devez construire les vôtres si vous voulez aller plus vite. Les entreprises de transformateurs coréennes comme HD Hyundai ont déjà rempli leurs carnets pour les trois prochaines années, le surplus se reporte donc sur d'autres zones comme Taïwan et l'Inde.

Regardez du côté de Chung-Hsin Electric (+36 % depuis janvier 2024), Shihlin Electric (+78 % depuis janvier 2024), Iljin Electric (+444 % depuis janvier 2024) et Indo Tech Transformers (+414 % depuis janvier 2024) pour vos commandes. N'oubliez pas que vous devez payer pour passer en tête de file à chaque fois, et cela a un prix.

(source : Great Scott!, Youtube)

Aujourd'hui, ce prix est estimé entre 800 millions et 1 milliard de dollars pour l'électronique de puissance achetée chez Chung-Hsin, Iljin ou Indo Tech, car le carnet de Shihlin est déjà plein pour les 2 prochaines années.

Voici quelques-unes des pièces nécessaires : transformateurs de puissance EHV (le type 345kV, conçu pour le Texas/ERCOT), transformateurs supplémentaires pour la redondance, appareillages de commutation isolés au gaz (la spécialité de Chung-Hsin), des disjoncteurs moyenne tension de Schneider Electric (+55 % depuis janvier 2024), les conduits d'Atkore (-51 % depuis janvier 2024), et l'enceinte pour protéger toute cette électronique de puissance fournie par nVent (+185 % depuis janvier 2024).

Normalement, tout cela devrait coûter moins d'un milliard de dollars, avec une marge de manœuvre pour accélérer les délais.

Étape trois : Convertir l'énergie au niveau des puces Nvidia

Une baie de puces Nvidia consommait 10 à 15 kW il y a cinq ans, contre près de 200 kW par baie aujourd'hui. La feuille de route de Nvidia (puces Vera Rubin et au-delà) suggère que vous aurez besoin d'équipements encore plus spécialisés pour l'alimentation : redresseurs, onduleurs (UPS), étagères d'alimentation de baie, connecteurs, etc.

La solution de facilité a déjà vu ses prix s'envoler, Vertiv (+557 % depuis janvier 2024) affichant un ratio book-to-bill de près de 3x lors de sa dernière conférence de résultats. Quand les carnets de Vertiv sont pleins, la demande se reporte sur d'autres acteurs comme Lite-On (+80 % depuis janvier 2024), Advanced Energy (+201 % depuis janvier 2024) et Fuji Electric (+106 % depuis janvier 2024) pour la conversion de puissance, et Amphenol (+234 % depuis janvier 2024) pour tous les connecteurs vers les puces.

Tout cela vous coûterait encore 1 à 2 milliards de dollars selon vos choix de fournisseurs et ce qu'il en coûte pour griller la priorité.

Étape quatre : Brancher les câbles

Un centre de données à l'échelle du gigawatt consomme des câbles haute tension par milliers de tonnes. Les fabricants de haute tension Prysmian (+220 % depuis janvier 2024), Nexans (+83 % depuis janvier 2024) et NKT (+107 % depuis janvier 2024) sont tous complets jusqu'en 2029 au plus tôt.

(source : LS Eco Energy)

Le seul autre espoir pour de tels câbles est LS Eco Energy (+110 % depuis janvier 2024), qui a récemment pénétré le marché américain et dispose déjà d'un carnet de commandes mondial de 7 000 milliards de KRW (environ 5 milliards de dollars).

Ces câbles de forte puissance sont estimés entre 1,5 et 3 milliards de dollars selon l'entreprise et les délais d'attente.

Étape cinq : Engager le plus grand constructeur disponible

Pendant que vous vous démenez pour commander toutes les pièces susmentionnées en parallèle et que vous tentez de passer devant tout le monde, la dernière pièce du puzzle reste la construction du centre de données lui-même.

Ne cherchez pas plus loin que Turner Construction, le plus grand entrepreneur des États-Unis, avec 29,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025 et un carnet de commandes qui a atteint près de 49 milliards de dollars en mai 2026. Plus d'un tiers de ces commandes proviennent de futurs centres de données, dont le campus de Meta dans l'Indiana (10 milliards de dollars), celui de CoreWeave en Pennsylvanie (6 milliards) et un autre site dans le Maryland construit en cinq mois.

(source : Meta Newsroom)

Cependant, vous ne pouvez pas acheter d'actions Turner directement, car elle appartient au groupe Hochtief (+363 % depuis janvier 2024), le géant allemand des services de construction.

Au bas mot, vous avez pulvérisé votre budget de 50 milliards de dollars, une telle entreprise de construction coûtant environ 15 milliards de dollars.









Comment jouer la thématique de l'autoconsommation ?

Réponse simple : n'achetez pas le centre de données comme un bloc unique. Achetez sa liste de courses. Chaque nouveau campus qui suit la stratégie de Meta commande les cinq mêmes choses dans l'ordre : production d'énergie, sous-station, conversion de puissance, câbles, et les équipes capables d'assembler le tout.

Nous avons trois niveaux de sélection de titres qui reflètent si l'action a déjà intégré son potentiel de marché, si elle est bien positionnée pour la croissance explosive à venir, et où elle se situe dans la hiérarchie des alternatives aux grands noms dont les cours ont grimpé de 200 % à 1 500 %.

Niveau 1 - Valeurs de fond de portefeuille :

Chung-Hsin Electric (EV/EBITA : 11,1x) détient le seul monopole certifié de Taïwan pour les appareillages de commutation isolés au gaz de 345 kilovolts, le matériel requis par le plan de réseau de 62 milliards de dollars de Taipower. Un carnet de commandes de 41,7 milliards de NT$, financé d'avance par les dépôts des clients, couvre la production jusqu'en 2029. Elle se négocie à près d'un tiers du multiple de Fortune Electric pour le même déploiement, un écart que le marché n'a pas encore comblé.

Shihlin Electric (EV/EBITA : 17x) fabrique les transformateurs de 161 kV et 345 kV nécessaires au plan de Taipower, avec un carnet de commandes jusqu'en 2028 et un ratio book-to-bill supérieur à 1,5x. Une alliance de 70 ans avec Mitsubishi lui donne accès à l'approvisionnement japonais. Elle se négocie à près de la moitié du multiple de Fortune Electric, un écart qui ne se réduira que si les exportations vers les États-Unis se concrétisent.

Prysmian (EV/EBITA : 17x) est l'un des rares fournisseurs capables de vendre aux hyperscalers à la fois la fibre optique et le câble de puissance robuste dont un centre de données a besoin, soutenu par un carnet de projets de 17 milliards d'euros et des marges de plus de 20 % dans les segments Transmission et Solutions Numériques. Les acquisitions d'Encore Wire et Channell lui ont offert une base manufacturière américaine avant l'érection des barrières douanières.

Cummins (EV/EBITA : 17,4x) profite d'une véritable divergence : les revenus des moteurs de camions de classe 8 ont chuté de 6 % au premier trimestre, tandis que Power Systems, porté par la demande de générateurs pour centres de données, a crû de 19 % avec une marge de 23,6 %. La direction a relevé ses prévisions annuelles grâce à cela, et le frein du secteur des camions est la raison pour laquelle l'action semble encore bon marché.

Niveau 2 - Rareté réelle, prix réels :

Il faut détenir ces titres en raison de leurs positions dominantes, bien que leurs cours commencent à intégrer pleinement les perspectives.

Amphenol (EV/EBITA : 22,9x) fabrique les interconnexions en cuivre haute vitesse et les fonds de panier câblant les baies de GPU IA, moteur d'un bond de 94 % sur un an dans le segment IT Datacom et d'un carnet de commandes record de 5,4 milliards de dollars. La croissance organique de 21 % est quatre fois supérieure à celle de TE Connectivity, bien que l'aérospatiale, l'automobile et l'industrie représentent encore la majorité des ventes du groupe.

nVent Electric (EV/EBITA : 27,3x) est plus qu'un simple fabricant d'enceintes : son unité Systems Protection (72 % du chiffre d'affaires, +50 % de croissance organique) propose du refroidissement liquide direct sur puce concurrençant Vertiv, et un accès aux switchgears via l'acquisition d'Avail pour 975 millions de dollars. Les prévisions annuelles viennent d'être relevées à 21-23 % de croissance organique, toujours sous le multiple de 40x de Vertiv.

Generac (EV/EBITA : 23,8x) n'attend plus une commande unique d'hyperscaler : les acquisitions d'Enercon et Allmand ont apporté des enceintes de générateurs de classe mégawatt et des appareillages de commutation, soutenant un carnet de commandes confirmé de 700 millions de dollars dans les centres de données. Le résidentiel, encore 52 % des ventes, ne croît que de 1 %, limitant le chiffre d'affaires global.

Hochtief (EV/EBITA : 21x) possède Turner, l'entrepreneur du campus de Meta dans l'Indiana, au sein d'un carnet de commandes de 82,7 milliards de dollars (72,5 milliards d'euros), en hausse de 18 % sur un an, les centres de données représentant plus d'un cinquième des nouvelles commandes. Les marges structurelles tournent autour de 4 %, compensées par une conversion de trésorerie de 93 %. En hausse de 160 % sur un an, elle se négocie avec une prime par rapport à ses pairs.

Fujikura (EV/EBITA : 33,1x) est avant tout un nom de la fibre optique : ses technologies Spider Web Ribbon et Wrapping Tube Cable offrent une densité de fibre extrême pour les hyperscalers, concurrençant directement Corning et Prysmian. Les prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2026 viennent d'être relevées de 47 % à 1,9 milliard de dollars (310 milliards de yens). Le câblage automobile, son unité à plus faible marge, pèse encore sur le mix.

Voici ensuite des choix bien valorisés, mais auxquels il manque un déclencheur pour vraiment décoller.

Nexans (EV/EBITA : 11x) fournit les câbles sous-marins et terrestres haute tension nécessaires aux projets de réseau et d'interconnexion en Europe, avec un carnet de commandes de transmission de 7,9 milliards d'euros et un récent pivot vers l'électrification pure après la cession de son unité de câblage automobile. Elle se négocie bien en dessous du multiple de Prysmian, bien que la croissance du groupe de seulement 0,1 % au premier trimestre pose une question sur la qualité.

Sumitomo Electric (EV/EBITA : 15,7x) se repositionne comme un acteur de la transmission HVDC (courant continu haute tension) : un contrat Amprion de 2,3 milliards de dollars (2 milliards d'euros) pour 530 km de câble 525 kV sans SF6 la place en concurrence directe avec Prysmian. Notée AA- avec une dette nette/EBITDA de 0,6x, bien que l'activité de câblage automobile représente encore environ la moitié des revenus du groupe.

Iljin Electric (EV/EBITA : 15,1x) est le seul fabricant coréen capable de coupler des transformateurs UHV avec des câbles de transmission, et 74 % de son carnet de 1,76 milliard de dollars provient de services publics américains et canadiens. Une activité historique de fils électriques (76 % des revenus, +2 % de croissance) dilue la marge globale et explique la décote par rapport au multiple de 39x de HD Hyundai.

Lite-On Technology (EV/EBITA : 18x) concurrence directement Delta Electronics sur le marché taïwanais des baies d'alimentation pour serveurs IA. Le bénéfice Cloud & AIoT a crû de 70 % au premier trimestre alors que les baies 800V refroidies par liquide approchent de la production de masse. Une usine américaine de 919 millions de dollars assure la proximité avec les hyperscalers, bien qu'une levée de fonds de 200 millions d'actions dilue les actionnaires de 8,8 %.

Niveau 3 - Paris audacieux :

Tasmea (EV/EBITA : 17,4x) vient d'internaliser les deux contraintes de cet article : la main-d'œuvre, via le rachat de WorkPac, et l'exposition aux centres de données, via l'accord Maxim Group de 178 millions de dollars (254 millions de dollars australiens) à 5,4x l'EBIT. L'EBIT pro-forma grimpe à 123 millions de dollars, les commandes électriques croissent de 18 %, et elle se négocie avec une décote par rapport à son pair Monadelphous malgré une croissance des bénéfices bien plus rapide.

GenusPlus (EV/EBITA : 18,9x) construit la transmission haute tension et le stockage par batterie subventionnés par le Capacity Investment Scheme australien, avec un carnet de commandes record de 1,68 milliard de dollars (2,4 milliards de dollars australiens). Le chiffre d'affaires du premier semestre a bondi de 61 % à 375 millions de dollars. Une trésorerie nette de 89 millions de dollars finance une acquisition de 280 millions de dollars (400 millions de dollars australiens) dans le secteur du gaz.

CBH Engineering (9,7x), Southern Cross Electrical (15,3x) et Monadelphous (14,5x) en Australie, ainsi que Bravida (15,8x) dans les pays nordiques, complètent la liste des entrepreneurs et constructeurs que nous suivons.

LS Eco Energy (EV/EBITA : 17,9x) s'appuie sur deux moteurs au Vietnam : un fournisseur dominant du réseau domestique et un hub de commerce de terres rares pour sa société mère LS Group. Un contrat de câbles de 135 millions de dollars à Singapour prouve sa compétitivité face aux rivaux régionaux. Elle se négocie bien en dessous du multiple de Taihan Cable, l'écart s'expliquant par l'exposition américaine de Taihan que LS Eco n'a pas encore.

Fuji Electric (EV/EBITA : 12,3x) vend des équipements de stabilisation de réseau et d'alimentation de centres de données via sa division Énergie, où les commandes en Asie ont bondi de 50 % sur un an avec une visibilité de cinq ans. Ce potentiel est réel mais contrebalancé : son unité de semi-conducteurs pour véhicules électriques devrait chuter de 45 % l'an prochain, d'où la faiblesse du cours.

Weichai Power (EV/EBITA : 10,7x) est le leader chinois des moteurs de camions lourds au gaz naturel. Le groupe livre désormais des groupes électrogènes de gros calibre pour centres de données, en hausse de 240 % sur un an, bien que partant d'une base modeste (environ 10 % des revenus). Le bénéfice de base du premier trimestre a augmenté de 20,3 % malgré la baisse des immatriculations de camions.

Advanced Energy Industries (EV/EBITA : 27,6x) est principalement un fournisseur d'alimentation pour équipements de semi-conducteurs (49 % des revenus, 45 % de marge), surfant sur le cycle des puces 2nm. Son activité d'alimentation de baies IA est réelle (26 % des revenus, +16 % de croissance), mais elle dilue en réalité les marges consolidées. Ses pairs cités sont MKS Instruments et XP Power.

Indo Tech Transformers (EV/EBITA : 42,9x) est un fabricant indien de transformateurs pur, sans dette, profitant d'un plan gouvernemental de 95 milliards de dollars pour le réseau. Sa croissance organique de 16 % dépasse celle de son rival Voltamp. La capacité doit atteindre 25 000 MVA d'ici 2029, financée entièrement par la demande domestique.

À l'intérieur de la baie, nous surveillons quelques noms du câblage : BizLink (22x), Lotes (16,7x) et Celestica (22,2x). Chaque baie passant de 15 à 200 kilowatts nécessite plus de cuivre et plus de connecteurs ; ces entreprises vendent les deux.





Notre avis

L'attente est le prix à payer. Quand le réseau ne peut pas vous raccorder, la valeur se déplace vers tout ce qui permet de contourner l'attente : moteurs, transformateurs de campus, appareillages de commutation, câbles et équipes d'installation. Nous préférons détenir les composants de ce contournement.

Cette stratégie suppose que le déploiement des centres de données se poursuive. Cependant, les carnets de commandes sont moins dépendants de l'IA qu'il n'y paraît. Environ 80 % des 100 GW sous contrat de GE Vernova concernent les services publics et l'industrie, pas les centres de données.

Même le goulet d'étranglement le plus critique de la chaîne n'est pas majoritairement constitué de commandes IA. C'est pourquoi cette analyse complète notre prévision de ralentissement de l'IA : une pause dans le capex ferait mal, mais elle ne viderait pas la file d'attente avant un bon moment.

Cette fenêtre d'opportunité a une date d'expiration. GE Vernova atteindra 24 GW de capacité annuelle de turbines d'ici 2028. Wood Mackenzie prévoit que le déficit de transformateurs se résorbera nettement d'ici 2030.

L'offre finit toujours par s'adapter, mais le temps nécessaire à cette adaptation constitue l'opportunité que beaucoup saisissent actuellement.

Cette thématique est valable au moins jusqu'en 2028. Mais dès que vous verrez un projet d'autoconsommation annulé ou retardé, ce sera le signal pour prendre vos bénéfices.

Restez investi, avec prudence.