Bienvenue dans le Thread de la Semaine, où nous passons en revue les signaux forts et faibles à travers les classes d'actifs, afin de relier les points et mettre en perspective ce que nous observons sur les marchés mondiaux.

Avec la sortie récente de ChatGPT Atlas, OpenAI a amené la guerre de l'IA aux portes de Mag7.

En introduisant Jobs, Certifications, Project Mercury, Fundamental Research, Sora, Codex, Agent Mode, Stripe & Shopify Integrations, AgentKit et maintenant Atlas, OpenAI aspire à devenir le guichet unique pour tous les cas d'utilisation commerciaux, techniques, scientifiques, économiques et grand public.

Bon nombre de leurs offres concurrencent désormais directement Microsoft (LinkedIn, GitHub), Google (Search, Gemini, YouTube/Veo, Chrome), Meta (Instagram) et des piles de flux de travail telles que Zapier/n8n... sans oublier une longue liste d'entreprises privées.

Cette semaine, nous nous penchons plus en détail sur l'effet de la double stratégie de destruction créatrice schumpétérienne d'OpenAI à l'égard des éditeurs de logiciels traditionnels et sur son potentiel à capter la majorité des moteurs de croissance économique dans ce supercycle de l'IA.

Juste après que Fidji Simo ait rejoint Vijaye Raji le mois dernier pour former le deuxième duo le plus important d'OpenAI après Sam Altman et Greg Brockman, nous assistons en temps réel à la concrétisation de la vision de cette équipe Applications à une échelle sans précédent.

1.0 La bulle de l'IA... peut-être pas encore

Avant de nous plonger dans le rôle d'OpenAI en tant que fer de lance de cette vague technologique de l'IA, revenons sur les quatre grandes vagues technologiques précédentes qui ont été disruptives envers la façon dont l'économie moderne s'est développée de 1995 à 2025.

(source : Visual Capitalist)

Du Web à l'IA, les fondements de la distribution

Le web a mis la demande économique en ligne. Avec près de 5,5 milliards de personnes désormais connectées à Internet, le marché potentiel pour toute technologie disruptive est tout simplement plus vaste que jamais.

Lorsque le mobile est apparu, il a rendu la connexion portable, permettant ainsi une communication instantanée et ouvrant la voie à une nouvelle évolution de la production économique. Aujourd'hui, la 5G compte près de 2,5 milliards d'abonnés dans le monde, ouvrant la voie à la 6G avec des médias et des agents riches.

Ensuite, avec le cloud public et l'avènement des services AWS, GCP et Azure actuels, les dépenses d'investissement ont été éliminées dans la plupart des entreprises, permettant ainsi le développement d'un nouveau niveau d'applications qui étaient auparavant trop coûteuses à exploiter. Selon Gartner, les dépenses liées au cloud public devraient dépasser les 720 MdsUSD d'ici la fin 2025 et continuer à augmenter.

Avant cette vague d'IA, le SaaS avait déjà considérablement comprimé et transformé numériquement des secteurs entiers, les publicités et les abonnements étant les principaux moteurs de revenus pour les entreprises B2B et B2C. Les dépenses publicitaires mondiales ont dépassé 1 000 MdsUSD en 2024 et devraient augmenter de près de 10% par an.

(source : Gartner)

Quels changements à l'horizon

(source : Substack de Fidji Simo)

Avec ChatGPT Atlas, le navigateur web d'OpenAI intégrant ChatGPT, et d'autres produits, ils ont conquis l'équivalent actuel de la barre de recherche Google : la page d'accueil d'Internet.

Ce faisant, ils ont pris une longueur d'avance sur la recherche et ont raccourci le cheminement entre la question et la réponse. Alors qu'auparavant, nous devions réfléchir, rechercher, comparer et agir manuellement, ChatGPT prédit essentiellement ce que nous souhaitons et nous fournit le résultat dans un format facile à comprendre.

Avec Instant Checkout, lancé pour Etsy, Shopify et d'autres boutiques en ligne, et optimisé par Stripe, il va encore plus loin en bouclant presque instantanément le cycle intention -> contenu -> achat.

En ce qui concerne les publicités et le contenu personnalisé, Sora 2 réduit le temps et le coût nécessaires pour obtenir des vidéos utilisables, accélérant ainsi encore davantage le processus qui consiste à voir un article et à l'acheter.

En matière de talents et d'entreprise, OpenAI souhaite modifier les rôles traditionnels autour des compétences natives en IA que les personnes acquièrent grâce à des certifications, postulent et utilisent dans le cadre de leur travail, alimentant ainsi le cercle vertueux qui accélère les résultats pour les entreprises et les utilisateurs finaux.

Dans l'ensemble, alors que les vagues technologiques précédentes privilégiaient l'utilisation et la visibilité pour monétiser, à l'ère de l'IA, nous nous dirigeons progressivement vers une économie basée sur les résultats, où la vitesse de génération des résultats, la saisie du contexte et la puissance de traitement détermineront les gagnants.

Comment interpréter l'impact économique de l'IA

L'indice économique d'Anthropic montre que l'utilisation est actuellement concentrée dans des zones géographiques et des secteurs spécifiques, où le contexte et les résultats ont été les plus faciles à modéliser, en plus de leur proximité avec des pôles technologiques établis.

Le GDPval d'OpenAI a évalué le travail réel effectué dans 9 secteurs et 44 professions et affirme que dans certains cas spécifiques, comme dans l'administration, le commerce de détail et le commerce de gros, le GPT5 se rapproche rapidement de la parité en termes de résultats générés.

(source : étude GDPval d'OpenAI, arxiv)

Comme lors des cycles technologiques précédents, l'adoption de l'IA est rapide, inégale et concentrée autour de ce qui est le plus lisible pour les grands modèles linguistiques et où il existe une grande quantité d'informations explicites et reproductibles qui peuvent être apprises par ces systèmes.

S'agit-il d'une bulle IA ou non ?

Cette adoption inégale souligne la dichotomie qui existe entre les hyperscalers et les acteurs de l'infrastructure IA, comme l'a récemment mentionné Coatue dans sa mise à jour sur les marchés publics : alors que les actions des infrastructures IA ont grimpé de 146% depuis le lancement de ChatGPT, 95% des organisations n'ont encore signalé aucun retour sur leurs investissements dans l'IA.

(source : Coatue Public Markets Update octobre 2025)

Néanmoins, les optimistes affirment que les 150 MdsUSD de revenus générés par l'IA connaissent une croissance rapide, alimentée par les flux de trésorerie d'exploitation des hyperscalers plutôt que par un effet de levier spéculatif, même si ces entreprises ont misé sur l'IA pour obtenir de meilleures marges à long terme.

(source : Coatue Public Markets Update Oct 2025)

Plutôt que d'attendre une adoption généralisée par le marché, OpenAI mise désormais sur la possibilité d'accélérer certains secteurs verticaux spécifiques où les acteurs en place, bien qu' solidement implantés, pourraient être vulnérables à une disruption rapide.

Applications OpenAI 2.0 : le vertical d'abord, l'horizontal ensuite

Fidji Simo s'est forgé une réputation en monétisant l'activité mobile de Facebook après son introduction en bourse et en guidant Instacart à travers la plus longue période de sécheresse des introductions en bourse dans le secteur technologique depuis deux décennies.

Vijaye Raji a apporté d'autres compétences complémentaires : une décennie passée à développer des produits grand public chez Meta avant de fonder Statsig, la plateforme d'expérimentation sur laquelle OpenAI s'appuyait déjà, rachetée pour 1,1 milliard de dollars.

Ensemble, Fidji et Vijaye apportent leurs compétences respectives en matière d'itération et de développement de produits, tant pour les applications verticales de l'IA que pour les plateformes horizontales. Examinons de plus près à quoi ressemble chaque secteur vertical aujourd'hui et ce que cela pourrait signifier si le pari d'OpenAI se concrétise.

Ci-dessous, nous présentons neuf secteurs verticaux dans lesquels OpenAI s'impose sur des marchés établis. Chacun suit le même schéma :

ce que OpenAI vise à accomplir → qui détient actuellement ce secteur → ce qui changera si OpenAI réussit.

Travail et recrutement : plateforme d'emploi

L'ambition d'OpenAI est ici de condenser l'ensemble du processus de recrutement en un seul flux de travail natif de l'IA au sein de ChatGPT : recherche de candidats, présélection, évaluations notées et sélection finale.

Acteurs historiques dans ce secteur : LinkedIn de Microsoft (plus de 16 MdsUSD de chiffre d'affaires), Recruit Holdings (Indeed), SEEK, ZipRecruiter, ainsi que des acteurs RH tels que Workday et ADP, et des plateformes de certification telles que Pearson et Coursera.

Si OpenAI réussit, le recrutement d'urgence bas de gamme (15 à 25% du salaire de la première année) se rapprochera des prix des produits de base. Les systèmes de suivi des candidats deviendront des outils de notation glorifiés. LinkedIn devra prouver l'efficacité de ses processus de vérification des compétences, et pas seulement la portée de ses profils. Le modèle des sites d'emploi, basé sur le volume et le référencement, sera menacé lorsque l'interface de chat deviendra le moyen par défaut de recherche de talents.

Apprentissage et certifications : certifications

OpenAI regroupe l'enseignement, les tests, la surveillance et la délivrance de diplômes en un seul flux conversationnel avec vérification d'identité. Apprenez une compétence, passez une évaluation surveillée, obtenez un badge vérifiable, le tout sans quitter ChatGPT.

Les acteurs historiques de ce secteur : Pearson, RELX, Coursera, Udemy et Skillsoft se sont forgé des positions défendables en s'appropriant la distribution, les bibliothèques de contenu et les partenariats d'accréditation.

Les bootcamps sans licence et les usines à certificats génériques verront leurs prix baisser. Les plateformes proposant des évaluations reconnues, en particulier celles liées aux résultats d'embauche ou aux barrières réglementaires, deviendront les nouveaux péages. Si les certifications d'OpenAI sont reconnues par les employeurs, le secteur des technologies éducatives se fragmentera entre ceux qui détiennent la légitimité et ceux qui ne détiennent que du contenu.

Créativité et publicité : Sora 2 + Atlas

La verticale créative d'OpenAI réduit les délais de production. Générez des spots vidéo avec Sora 2, testez des variantes, achetez des médias, le tout dans ChatGPT Atlas.

Acteurs historiques du secteur : Adobe domine le marché des logiciels créatifs, Shutterstock et Getty contrôlent les bibliothèques de stocks, tandis que Google et Meta possèdent la distribution et la mesure publicitaires. Lorsque les coûts de production diminuent d'un ordre de grandeur et que les tests créatifs sont multipliés par 10 à 100, les agences basées sur les heures facturables sont confrontées à une compression existentielle de leurs marges.

La distribution suit l'attention. Si Atlas devient la nouvelle page d'accueil d'Internet, les canaux capables de démontrer un retour sur investissement mesurable conserveront leurs budgets, tandis que ceux qui s'appuient sur l'opacité de l'attribution perdront des parts de marché. Ce changement ne concerne pas seulement les créations moins coûteuses. Il s'agit de faire des créations une fonction en temps réel, axée sur les tests et directement intégrée dans le cycle d'achat.

Automatisation et commerce : mode agent + paiement instantané

OpenAI vise à boucler la boucle : génération de prospects → prospection → devis → panier → achat et assistance. Le mode agent gère les flux de travail, tandis que le paiement instantané (optimisé par Stripe) gère les transactions.

Les acteurs historiques de ce secteur : Salesforce, HubSpot, UiPath, Appian et Pegasystems possèdent des solutions de CRM et d'automatisation des flux de travail, tandis que Shopify, PayPal, Block et Adyen possèdent des solutions de paiement.

Les couches d'attribution et les intergiciels faibles sont les premiers touchés. Les CRM doivent prouver les conversions en boucle fermée à partir des flux générés par les modèles, et pas seulement à partir des tableaux de bord d'activité. Les plateformes de commerce électronique disposant de données transactionnelles de première main se défendent, tandis que celles qui dépendent d'intergiciels sont désintermédiées. La question qui se pose est la suivante : possédez-vous l'action ou seulement l'enregistrement ?

Développeurs et opérations : Codex/AgentKit

(source : Fidji Simo, X)

Codex vise à gérer les boilerplates, les refactorisations, les tests et les migrations à partir du langage naturel, réduisant ainsi le nombre d'heures consacrées au " code de liaison " qui justifient l'utilisation d'outils de développement.

Les acteurs historiques de ce secteur : GitHub Copilot de Microsoft, GitLab, Atlassian, Datadog et Dynatrace monétisent la productivité des développeurs, mais si Codex parvient à générer et à maintenir le code d'infrastructure de manière conversationnelle, la valeur passe de l'écriture du code à sa gestion.

Les plateformes dotées de politiques d'application, de garde-fous, de journaux d'audit et de workflows de conformité défendent la croissance de leur part de marché. Ceux qui vendent de la productivité pure (lignes de code par heure) sont confrontés à une pression sur les marges. L'expérience des développeurs se fragmente entre ceux qui possèdent la couche des règles et ceux qui se contentent d'accélérer l'exécution.

Assistance clientèle et ventes : assistants (e-mail/chat/voix)

OpenAI souhaite prendre en charge le service client de base : réponses automatisées, recherche d'informations, traitement des retours, questions de facturation et planification, les humains n'intervenant que pour les problèmes complexes.

Les acteurs historiques de ce secteur : Salesforce Service Cloud, ServiceNow, Freshworks, NICE, Five9 et Twilio facturent les postes de personnel d'assistance et les minutes d'appel. Cependant, si les assistants IA peuvent résoudre 70 à 80 % des demandes de base pour quelques centimes par interaction, toute la structure des coûts s'effondre.

Les centres d'assistance externalisés doivent revoir leurs tarifs pour passer à un modèle " coût de l'IA plus contrôle qualité ". La valeur est transférée vers les systèmes qui peuvent réellement effectuer des actions immédiatement : traiter les remboursements, modifier les commandes, mettre à jour les comptes. Les entreprises qui se contentent de fournir des tableaux de bord et des services de routage des appels perdent leur pouvoir de fixation des prix. L'assistance passe du comptage des effectifs à la mesure des problèmes réellement résolus.

Recherche et travail intellectuel : OpenAI pour la science

Les outils de recherche d'OpenAI visent à trier la littérature, à extraire des données structurées, à générer des ébauches d'articles avec des citations et à exécuter du code reproductible, le tout de manière conversationnelle.

Les acteurs historiques de ce secteur : RELX, Wolters Kluwer, Thomson Reuters et Clarivate détiennent des informations juridiques, scientifiques et financières, tandis que Google et Microsoft commercialisent des copilotes pour les espaces de travail. L'étude GDPval suggère déjà que les tâches à horizon court et aux modèles clairs seront les premières à être transformées.

Les assistants de recherche juniors compressent les revues de littérature, l'extraction de données et les brouillons de mémos. Les couches de publication de niveau intermédiaire qui n'ajoutent pas de validation ou d'évaluation par les pairs perdent leur pouvoir de fixation des prix, tandis que la provenance, les évaluations et la reproductibilité gagnent en importance. La question est de savoir si les recherches produites sont juridiquement défendables ou scientifiquement valables.

Flux de travail financiers : " Project Mercury "

Annoncé mais pas encore lancé, le projet Mercury vise à apporter à ChatGPT une modélisation financière et une rédaction de haute fidélité, formées et évaluées par d'anciens banquiers.

Les acteurs historiques de ce secteur : S&P Global, Moody's, FactSet et Thomson Reuters monétisent les données et les analyses financières, tandis qu'Accenture et les Big Four vendent des heures de service. Les tâches juniors standardisées sont les premières à être compressées : packs de comparaison, hygiène des modèles, rédaction de documents.

La défensibilité réside ici dans le verrouillage des flux de travail et les données propriétaires. Si Mercury parvient à reproduire des résultats de qualité analytique, la valeur se déplace vers les fournisseurs de données qui possèdent des flux exclusifs et des flux de travail conformes. Les sociétés de services doivent prouver leur valeur en matière de conseil au-delà de la rapidité d'exécution.

Recherche et navigateur : Atlas

Atlas est la clé qui permet à tous les secteurs verticaux ci-dessus de fonctionner de manière transparente, en capturant l'intention au début de la session et en compressant le cheminement de la recherche à l'action dans un seul volet conversationnel.

Acteurs historiques dans ce secteur : Google domine le marché de la recherche, Microsoft occupe la deuxième place dans le domaine des navigateurs, Atlassian est un acteur important depuis son acquisition de The Browser Company. Si Atlas devient une habitude quotidienne, l'économie se déplace en amont. Les usines à référencement et les liens d'affiliation perdent de leur importance lorsque les utilisateurs ne quittent jamais l'interface de chat pour comparer les options.

Le navigateur devient le panier.

C'est la conquête de territoire qui permet à tout le reste de fonctionner. Si OpenAI contrôle le début de la session, il contrôle l'intention. S'il contrôle l'intention, il contrôle la couche de distribution pour tous les secteurs verticaux supérieurs.

Cette stratégie prend tout son sens avec la récente acquisition de Software Applications Inc., qui développe une interface native macOS appelée Sky, une version améliorée de la barre de recherche Spotlight sur votre Mac.

Ce qui est commun aux neuf secteurs verticaux

Trois modèles stratégiques révèlent le plan d'action plus profond d'OpenAI :

La capture de contexte l'emporte sur la parité des fonctionnalités. OpenAI regroupe les flux de travail dans des conversations. Ainsi, lorsque Atlas gère votre navigation, Jobs suit votre carrière et Certifications connaît vos compétences, OpenAI détient la méta-couche au-dessus des logiciels traditionnels.

OpenAI regroupe les flux de travail dans des conversations. Ainsi, lorsque Atlas gère votre navigation, Jobs suit votre carrière et Certifications connaît vos compétences, OpenAI détient la méta-couche au-dessus des logiciels traditionnels. Orchestration plutôt qu'infrastructure. OpenAI évite de créer des systèmes de paiement, des backends ou des systèmes de conformité. L'entreprise se positionne comme la couche d'intelligence qui coordonne l'infrastructure existante, ce qui lui permet d'avancer plus rapidement.

OpenAI évite de créer des systèmes de paiement, des backends ou des systèmes de conformité. L'entreprise se positionne comme la couche d'intelligence qui coordonne l'infrastructure existante, ce qui lui permet d'avancer plus rapidement. L'arbitrage des certifications accélère l'adoption. Jobs et Certifications créent une boucle réflexive : les employeurs font confiance aux compétences vérifiées par OpenAI, car OpenAI forme les travailleurs, tandis que les travailleurs obtiennent une certification, car OpenAI contrôle le placement.

Le coup de maître est Atlas ou le prochain système d'exploitation en tant que couche contextuelle universelle. Les logiciels traditionnels vivent en silos. LinkedIn connaît votre CV, Google connaît vos recherches et Salesforce connaît vos transactions.

Si OpenAI devient le point de départ de tout travail intellectuel, l'entreprise héritera du graphique contextuel complet. Chaque recherche, chaque document, chaque flux de travail deviendra alors des données de formation pour une meilleure personnalisation. Cette verticalisation ne vise pas à conquérir des marchés individuels, mais constitue une stratégie visant à devenir la couche cognitive à l'origine de tous les intrants et extrants économiques.

Entreprises à surveiller

(notre sélection des 20 entreprises les plus influencées par la pile d'applications d'OpenAI)

UiPath (NYSE : PATH) - Facilitateur d'automatisation agentique

UiPath reste un leader dans le domaine de la RPA d'entreprise, avec des copilotes natifs de l'IA intégrés à sa suite d'automatisation. Sa plateforme d'automatisation complète, avec ou sans assistance, et son intégration approfondie dans l'entreprise génèrent des coûts de transition et un verrouillage des flux de travail que les outils conversationnels d'OpenAI ne peuvent pas facilement remplacer.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2025 a atteint 362 MUSD (+14% en glissement annuel), avec un flux de trésorerie d'exploitation record de 78 MUSD et un résultat d'exploitation non conforme aux PCGR de 87 MUSD. Le chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) du cloud a augmenté de 25% en glissement annuel et représente désormais 31 % du chiffre d'affaires annuel récurrent total (1,38 milliard de dollars). Parmi les nouveaux lancements, citons AI Trust Layer et Autopilot pour les flux de travail des développeurs. Grâce à une augmentation soutenue de ses marges, UiPath évolue vers une plateforme axée sur les agents IA verticaux pour la finance, la santé et les ressources humaines.

Stride (NYSE : LRN) - Enseignement virtuel amélioré par l'IA

Stride intègre l'IA générative dans ses offres d'apprentissage pour les élèves de la maternelle à la terminale et les professionnels via Legend Library et un tutorat adaptatif. Ses 25 années d'expérience au service de plus de 220 000 élèves grâce à des partenariats avec des enseignants certifiés par l'État, du matériel pratique et des infrastructures physiques constituent des avantages concurrentiels que OpenAI ne peut reproduire.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2025 a atteint 575 MUSD (+22% en glissement annuel), grâce à la formation professionnelle (en hausse de 35% en glissement annuel) et à un nombre d'inscriptions élevé. Les prévisions de bénéfice par action pour l'exercice 2025 ont été revues à la hausse, passant de 4,60 à 4,90 dollars à 4,96 à 5,00 dollars, avec une augmentation de la marge EBITDA en cours.

Bill Holdings (NYSE : BILL) - Automatisation des PME optimisée par LLM

L'intégration par Bill.com de l'IA générative dans son ensemble de flux de travail pour les PME (facturation, comptes fournisseurs, comptes clients, dépenses) améliore la fidélisation des clients et la vitesse d'intégration. Son réseau, qui dessert 400 000 PME avec un volume de paiements de 344 MdsUSD et des partenariats avec plus de 60 cabinets comptables de premier plan, crée des flux de travail financiers intégrés qui résistent aux perturbations du réseau OpenAI/Stripe.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2025 a atteint 383 MUSD, le chiffre d'affaires annuel de base atteignant 1,30 milliard de dollars (+16% en glissement annuel) et la marge brute non conforme aux PCGR s'élevant à 84%. Avec 86% du chiffre d'affaires de base provenant de clients existants et un taux de fidélisation net de 94 % en dollars, la direction optimise les prix afin d'augmenter l'ARPU.

Petites entreprises dans lesquelles investir

Pour approfondir votre recherche sur les petites entreprises susceptibles de bénéficier du développement de l'infrastructure IA, créez votre propre filtre boursier comme nous l'avons fait :

Bonus : ETFScreener

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer le développement des infrastructures d'IA, créez votre propre filtre ETF comme nous l'avons fait :

Notre avis

OpenAI dispose des meilleurs modèles, de la meilleure vitesse de production et des meilleurs talents d'exécution du secteur. Fidji Simo et Vijaye Raji mettent en place les mécanismes nécessaires pour livrer des produits verticaux plus rapidement que les acteurs historiques ne peuvent réagir. La vision est cohérente. L'exécution est réelle.

Cependant, la distribution est essentielle. Google domine le marché de la recherche, des navigateurs, des systèmes d'exploitation mobiles et des infrastructures informatiques. Apple domine le marché du matériel informatique et compte 2 milliards d'appareils. Microsoft domine le marché des relations avec les entreprises et des infrastructures cloud. Chacune de ces entreprises peut être suffisamment performante et remporter la victoire grâce à ses défauts, son intégration et sa persévérance.

La stratégie verticale d'OpenAI est un pari calculé selon lequel la qualité et la vitesse des produits peuvent surmonter les désavantages structurels en matière de puces, de distribution et de contrôle des plateformes. Ce n'est pas impossible. Facebook a surpassé MySpace. Google a surpassé Yahoo. Les perturbateurs l'emportent lorsque les acteurs historiques agissent lentement.

Cependant, Google, Apple, Amazon, Meta et Microsoft n'agissent plus avec lenteur. Ils investissent tous des dizaines de milliards dans l'IA. Ils intègrent tous des modèles dans chaque produit. Ils sont tous en concurrence sur les mêmes marchés verticaux que ceux ciblés par OpenAI.

La question est de savoir si d'excellents produits suffisent lorsque l'on affronte des acteurs historiques qui possèdent les paramètres par défaut, le matériel et la couche de distribution.

L'histoire suggère que non. Cependant, l'histoire comporte également des exceptions. OpenAI parie qu'elle en fait partie.

Continuez à investir, avec prudence.