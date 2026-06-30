La semaine dernière, les États-Unis et l'Iran ont annoncé un accord de principe pour rouvrir le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique par lequel transite 20% du pétrole transporté par mer dans le monde.

Ce qui rend cette annonce plus crédible que les précédentes, c'est que l'Iran l'a confirmée. Ce n'était pas gagné. Avec la levée progressive du blocage, le pétrole est déjà retombé de son pic à 119 dollars vers le bas de la zone des 80 dollars. Le marché s'attend désormais à une poursuite de la baisse, vers les 50 à 60 dollars que les tenants du scénario de surabondance annoncent depuis longtemps. La lecture la plus évidente est simple : la crise est terminée, et le pari énergétique qui a fonctionné pendant le blocage n'a plus lieu d'être.

Nous pensons que cette lecture est mauvaise. Le marché mondial du pétrole est en train de s'adapter à un changement structurel durable. Ses anciens équilibres sont en train d'être réécrits. Ce qui se passe aujourd'hui ne doit donc pas être vu comme une simple parenthèse, qui se refermerait dès que les navires recommencent à circuler dans le Golfe.

Pendant la fermeture, les producteurs d'Amérique latine, emmenés par le Brésil, le Guyana, le Venezuela, l'Argentine et Trinité-et-Tobago, ont construit de vraies capacités, durables, qui ne seront pas arrêtées du jour au lendemain parce que le Golfe revient sur le marché. Le marché ne revient donc pas à son point de départ. Il sort de cette crise avec davantage de producteurs indépendants, davantage de routes d'exportation et moins de dépendance à une seule grande zone de production.

Cette décentralisation est renforcée par trois autres mouvements : la solidité de la production américaine, qui semble capable de maintenir un seuil de dix millions de barils par jour ; l'engagement d'Abou Dhabi d'ajouter un million de barils par jour ; et l'évolution des contraintes géopolitiques, qui permet à la Russie et à l'Iran de remettre d'importants volumes sur le marché.

Lorsque toutes ces sources d'offre seront pleinement visibles, le marché mondial passera d'une situation de fort déficit à une situation d'excédent structurel massif. Mais ce nouveau marché ne sera pas plus calme pour autant. Il sera moins cher en moyenne, mais aussi plus instable. C'est toute la subtilité du moment.

Pour naviguer dans ce nouvel environnement, l'industrie de l'énergie devra investir massivement dans les infrastructures physiques et la logistique. Il faudra à la fois réparer les actifs intermédiaires détruits ou endommagés par les conflits récents, et construire les nouvelles infrastructures nécessaires à ces routes plus diversifiées.

Pour les investisseurs, la bonne exposition n'est donc pas forcément celle qui consiste à parier sur le prochain mouvement du baril. Elle consiste plutôt à détenir les entreprises qui sont payées pour transporter, stocker ou traiter les hydrocarbures, souvent avec des revenus contractuels. Dans un monde où la géographie du pétrole change, ces réseaux deviennent indispensables. Et lorsque la rémunération est fixe, l'investisseur bénéficie d'un socle de revenus si le prix du pétrole baisse, tout en gardant un levier si le prix remonte.

Dans une précédente chronique, au moment où le détroit d'Ormuz venait de fermer et où le Brent filait vers 119 dollars, j'écrivais que le choc validait durablement le thème de l'énergie hors Golfe. Plus récemment, alors que la flambée commençait déjà à s'essouffler, j'expliquais que le bon pari n'était pas les producteurs latino-américains eux-mêmes, mais les entreprises qui fournissent les équipements et les services nécessaires à leur montée en puissance. Ces deux idées ont plutôt bien vieilli.

Désormais, la réouverture pérenne du détroit devient très probable. Le prix du pétrole, si central pour l'économie mondiale, quitte ses sommets. Il est passé de 119 dollars au bas de la zone des 80 dollars. Avec le retour progressif du Golfe sur le marché, beaucoup s'attendent à une nouvelle baisse vers les 50 à 60 dollars. Ils ont probablement raison sur le prix. Mais ils pourraient se tromper sur ce que cette baisse signifie.

Un pétrole moins cher dans un marché où les producteurs et les routes sont plus nombreux n'est pas forcément un signe d'apaisement. C'est un marché à la fois bon marché et instable. C'est précisément le monde pour lequel les entreprises que nous avons mises en avant sont faites. Voilà pourquoi l'exposition à l'Amérique latine n'est pas une position de crise que l'on déboucle dès que le détroit rouvre. Le changement de régime est durable. La position doit donc le devenir aussi : SBM, TechnipFMC et Modec ne sont pas un pari sur la prochaine cotation du baril, mais une allocation de fond.

Partie 1 : Pourquoi avez-vous besoin d'une exposition à l'énergie ?

Selon Gavekal, pour construire un portefeuille diversifié dans un marché inflationniste, l'énergie est la nouvelle obligation : Charles et Louis-Vincent Gave soutiennent que le véritable rempart contre le risque action n'est plus le revenu fixe, mais l'énergie. Ils préconisent un cadre d'allocation composé de 60% d'actions, 20% d'or et 20% d'énergie.

Mais dans le marché pétrolier actuel, quel type d'exposition privilégier ? Si le pétrole est orienté à la baisse en raison de l'offre supplémentaire venant d'Amérique latine et d'Iran, les sociétés d'exploration ne sont guère de bonnes candidates.

Partie 2 : Pas besoin de savoir où va le pétrole

S'il y a une certitude concernant le prix au comptant (spot) du pétrole, c'est qu'à ce stade, personne ne sait où il va. Le brut pourrait glisser lentement vers 60 $. Il pourrait bondir si le conflit s'envenime à nouveau, puis s'effondrer. Il pourrait stagner. Personne ne connaît la trajectoire, et une thèse qui repose sur cette connaissance n'est pas une thèse, c'est un pari.

Pour éviter d'inciter nos lecteurs à parier leur capital, nous préférons présenter une thèse agnostique quant au prix. Les entreprises que nous recommandons possèdent l'infrastructure par laquelle le pétrole doit obligatoirement passer, et elles sont rémunérées par des frais fixes convenus à l'avance (ce que nous appellerons plus loin les contrats "take-or-pay").

Les sociétés que nous recommandons dans la Partie 4 transportent soit du pétrole offshore, soit du gaz. La sécurité de leurs contrats réside dans le fait que les barils qui transitent par leurs infrastructures sont les moins chers du continent : le pétrole bon marché est précisément celui qui continue de couler, garantissant le paiement des frais. La troisième transporte du gaz, rémunérée sur la base d'une capacité réservée et facturée à l'avance, totalement déconnectée du prix du pétrole. Dans le paysage volatil décrit en Partie 1, nous privilégions les "valeurs de volume", des entreprises qui bénéficient de l'augmentation du débit et de l'activité, indépendamment des fluctuations du cours du baril.

Le pétrole se maintient proche de 80 $. C'est approximativement son niveau actuel et celui attendu par le marché. Tout le secteur est bénéficiaire. Le pétrole chute à 50-60 $. C'est le prix prévu par le consensus. Les capacités remises en service par l'Amérique latine, la Russie, les États-Unis et l'Iran ne s'arrêtent pas, et à mesure qu'elles se développent, le prix descend vers 50-60 $. Pas d'un coup : la réouverture est graduelle, et les réserves puisées pendant la crise doivent d'abord être reconstituées, ce qui soutient les cours entre-temps. Une fois ce niveau atteint, les barils à coût élevé et les petits producteurs lourdement endettés sont contraints à l'arrêt.

À 50-60 $, le baril d'Amérique latine continue de couler ; le baril marginal nord-américain stagne







Tout l'argumentaire tient dans ce graphique. Si les prix chutent, le marché perdra les barils marginaux produits par le Canada et le Venezuela. Dans la zone 60-80 $, le schiste américain reste opérationnel. Mais, surtout, les producteurs qui dépendent des entreprises que nous présentons aujourd'hui restent très compétitifs.

Partie 3 : Achetez l'entreprise qui contrôle le goulot d'étranglement

La seule question valable concernant votre exposition à l'énergie est la suivante : est-elle rémunérée parce que le pétrole est cher, ou reçoit-elle la même somme quel que soit le prix du baril ? Celles qui méritent d'être détenues reçoivent la même somme. C'est le principe des contrats "take-or-pay" : le client paie pour la capacité réservée, qu'il l'utilise ou non. L'entreprise perçoit ses frais, que le pétrole soit bon marché et abondant ou cher et rare. Le prix du pétrole n'a plus d'impact sur son chiffre d'affaires.

Un exemple frappant est celui des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO, voir schéma ci-dessous). Dans le bassin de Santos au Brésil, une immense région pétrolière offshore célèbre pour ses réserves "pré-salifères" en eaux profondes, l'océan atteint 2 000 mètres de profondeur. C'est bien trop profond pour ancrer une plateforme fixe traditionnelle. La seule façon d'extraire ce pétrole est d'utiliser un FPSO. Il s'agit d'un navire géant qui flotte au-dessus des puits pour pomper le brut, le séparer du gaz et de l'eau, le stocker et le décharger sur des pétroliers.

L'entreprise propriétaire du navire ne vend pas le pétrole ; elle loue le navire au producteur via des baux pouvant dépasser vingt ans. SBM Offshore (SBMO.AS) dispose d'environ 31,1 milliards de dollars de contrats de ce type déjà signés, principalement des contrats "take-or-pay" pluridécennaux, offrant une visibilité sur les revenus jusqu'en 2050. Elle perçoit ce loyer que le Brent soit à 60 $ ou 120 $.

Il existe une seconde raison pour laquelle le paiement est sécurisé : un contrat ne vaut que par la solidité du client qui le signe. Or, ces clients produisent les barils les moins chers au monde. Petrobras extrait le pétrole pré-salifère à 4,22 $ le baril et atteint son point mort (break-even) vers 28 $. Ainsi, quand un pétrole à 60 $ stoppe les barils coûteux ailleurs, le baril bon marché transitant par le navire de SBM continue de couler.

Il est important de noter que le test du "take-or-pay" ne s'applique pas de la même manière dans tous les pays. Voici notre analyse par pays, basée sur ce premier principe : existe-t-il une société cotée et liquide qui détient un contrat "take-or-pay" sur un goulot d'étranglement incontournable, et qui est payée que les volumes circulent ou non ?

Le Brésil et le Guyana sont une histoire d'offshore. Deux goulots d'étranglement. Le navire de production flottant au-dessus des puits, détenu par SBM Offshore , et l'équipement qui relie les puits au fond de la mer au navire (tuyaux, câbles et colonnes montantes), fabriqué par TechnipFMC . Le brut est léger et propre, il n'a pas besoin d'être raffiné avant la vente, il n'y a donc pas de troisième goulot d'étranglement. Les deux entreprises sont rémunérées via des contrats "take-or-pay". Elles passent le test avec succès.

L'Argentine est une histoire de pipelines. Vaca Muerta , le géant du schiste en Patagonie argentine, est situé à l'intérieur des terres. Le goulot d'étranglement est l'évacuation du gaz. Les pipelines qui le transportent vers la mer sont contrôlés par Transportadora de Gas del Sur (TGS), le plus grand transporteur de gaz du pays. Il achemine environ 60 % du gaz utilisé en Argentine, avec 89,4 millions de mètres cubes par jour sous conditions "take-or-pay". Il passe le test.

Le Venezuela est une histoire de raffinage et de politique. Le brut de l'Orénoque est extra-lourd et riche en soufre ; il doit être traité avant d'entrer dans une raffinerie classique. Ce traitement est le goulot d'étranglement. Mais les usines sont des coentreprises contrôlées par PDVSA, la compagnie pétrolière nationale. Il n'y a aucun actif pur à acheter, et le seul client est un gouvernement qui laisse ses usines à l'arrêt pendant des années et modifie les lois à sa guise. Le Venezuela échoue au test.

Un baril, plusieurs goulots d'étranglement, plusieurs gagnants. Et le volume est concentré : le Brésil, le Guyana et l'Argentine représenteront ensemble environ la moitié de la croissance de la production mondiale de brut en 2026.

Le Brésil pompe quatre fois plus que le Guyana ou l'Argentine

Prévisions de production de brut 2026, en millions de barils/jour. Source : EIA Short-Term Energy Outlook, décembre 2025.

Rapporté à l'offre mondiale, l'échelle est claire : ces trois pays fournissent environ la moitié de la croissance de la production mondiale de brut en 2026.

Ces trois pays représentent la moitié de la croissance de l'offre mondiale en 2026

Partie 4 : Notre analyse concrète par entreprise

Réussir le test du "take-or-pay" est nécessaire, mais pas suffisant. Une entreprise peut détenir un excellent contrat et rester un mauvais investissement si elle est criblée de dettes. Nous posons donc deux questions : l'entreprise passe-t-elle le test du contrat fixe ? Et est-elle financièrement solide ? Six entreprises répondent positivement à la première question. Elles ne sont pas toutes aussi solides financièrement.

Les valeurs privilégiées :

SBM Offshore (SBMO.AS). SBM possède des navires de production géants et les loue sur des décennies, avec environ 31 milliards de dollars de carnet de commandes et des revenus verrouillés jusqu'en 2050. SBM est payée pour la disponibilité du navire, pas pour le pétrole. Le pétrole pré-salifère brésilien est l'un des moins chers au monde (point mort à 28 $). Seul bémol : le cours de l'action a presque triplé ; on l'achète donc pour ses flux de trésorerie réguliers sur dix ans, pas pour un gain rapide.

Modec (Tokyo : 6269). Le principal rival de SBM. On peut l'acheter moins cher que SBM aujourd'hui. Une plus grande partie des revenus de Modec provient de la construction des navires (ponctuelle) plutôt que des contrats de location longue durée, ce qui en fait une version légèrement moins "pure" du modèle, mais l'idée reste la même.

TGS (NYSE : TGS). Le pari sur le gaz argentin. TGS possède les pipelines évacuant le gaz de Vaca Muerta. La plupart des contrats sont fermes. Le point de vigilance est la devise : une partie importante des revenus est en pesos argentins, il convient donc de couvrir ce risque de change.

Celles qui passent la barre (mais moins prioritaires) :

TechnipFMC (FTI). Fabrique les équipements sous-marins. 16 milliards de dollars de carnet de commandes jusqu'en 2028, pas de dette nette. Elle se classe plus bas car elle doit constamment gagner de nouveaux projets pour renouveler son carnet, ce qui la rend un peu plus dépendante du prix du pétrole qu'un pur contrat de location.

Yinson (Malaisie). Autre propriétaire de navires de production avec 20 milliards de dollars de contrats jusqu'en 2050. Ce qui l'écarte du haut de la liste est son endettement, le plus élevé du secteur.

BW Offshore (Oslo). Le modèle de location le plus pur. Elle a vendu sa branche production pour se concentrer sur la location. Le problème est technique : son plus gros navire en Australie a subi une défaillance mécanique, pesant sur les profits. Mieux vaut attendre la preuve d'un retour à la normale.

Les faux-semblants à éviter :

Tenaris (TS) et Vallourec (VK). Ils fabriquent les tubes en acier premium. Financièrement solides, ils ne sont payés que lorsqu'un nouveau puits est foré. Or, quand le pétrole est bon marché, le forage est la première dépense coupée. Leurs revenus sont trop cycliques.

Archrock (AROC). Loue des équipements de compression de gaz. Bien que les frais soient fixes par machine, le nombre de machines utilisées dépend du flux de gaz. C'est une valeur hybride, à surveiller mais pas encore à l'achat.

Flowserve (FLS). Vend des pompes et des vannes. Son activité de maintenance semble récurrente, mais elle suit en réalité le niveau d'activité des clients. Ce n'est pas un revenu garanti.

Avec un pétrole à 50 $, trois types de paiements contractuels résistent

Partie 5 : Les entreprises qui vont souffrir

Pour chaque entreprise gagnante, il en existe une qui semble similaire mais qui est payée à l'activité. Quand le pétrole est peu cher, ce sont les premières touchées.

À commencer par les producteurs eux-mêmes, surtout ceux dont les coûts sont élevés (barils mexicains, britanniques et canadiens).

Les foreurs offshore : Transocean (RIG). Elle possède des plateformes de forage et des milliards de dollars de contrats. La différence est le mode de rémunération : elle est payée au taux journalier du marché, et non via un forfait fixe sur plusieurs années. Quand le pétrole chute, les taux journaliers s'effondrent et les plateformes se retrouvent au chômage technique. Sa dette de 5 milliards de dollars devient alors problématique. C'est un pari sur le prix du pétrole déguisé en valeur d'infrastructure.

Le piège du prix fixe : Saipem. Il y a quelques années, un seul projet à prix fixe (un parc éolien en Écosse) a tellement dépassé son budget qu'il a plongé l'entreprise dans le rouge. Saipem reste risquée : une partie de ses profits vient du forage et une autre de l'éolien offshore, secteur connu pour ses retards. Bien qu'elle se soit assainie financièrement, elle reste le maillon faible des valeurs à surveiller.

Les deux géants des services : Schlumberger et Baker Hughes. Il est tentant de les confondre, mais un seul a sa place ici.

Schlumberger (SLB) est la victime désignée. C'est la plus grande société de services pétroliers au monde. Elle n'est payée que lorsque ses clients investissent. Dans un monde de pétrole moins cher, c'est l'endroit où il ne faut pas être.

Baker Hughes ressemble à Schlumberger mais est scindée en deux. Une moitié souffrira des services pétroliers, mais l'autre moitié fabrique des équipements pour le gaz naturel (exportation, centrales). Cette branche dispose de plus de 30 milliards de dollars de commandes et est déconnectée du prix du baril. Elle n'est pas la victime "pure" qu'est Schlumberger.

Notre avis

Lorsque le détroit d'Ormuz a fermé, le prix du pétrole est monté à 119 $. Avec sa réouverture, il redescend vers 80 $ et probablement plus bas. La plupart des gens pensent que l'histoire s'arrête là. C'est faux. Le marché pétrolier lui-même est en train de muter.

Le Golfe était autrefois la source centrale et bon marché qui stabilisait les prix. Pendant sa fermeture, d'autres pays ont pris le relais et ne s'arrêteront pas. Le monde dispose désormais de plus de sources d'approvisionnement et de plus de zones de risques potentiels. Cela signifie que le prix sera plus volatil qu'auparavant, même s'il est plus bas en moyenne.

Les entreprises que nous avons mises en avant tirent leur épingle du jeu dans les deux scénarios. Si le pétrole monte, leurs clients (les producteurs les moins chers) continuent de pomper. Si le pétrole baisse, leurs frais fixes sont garantis contractuellement. Une rémunération fixe dans un marché aussi mouvant est la position la plus solide possible. Cette approche ne vous demande jamais de deviner la direction des cours.

C'est la suite logique de notre stratégie : ne courez pas après l'euphorie et ne pariez pas sur le prix du baril. Les gagnants sont ceux qui sont payés pour transporter et manipuler le pétrole, et dont les clients ne peuvent se permettre d'arrêter de payer : SBM, Modec et TGS. Trois entreprises, une promesse qui ne dépend pas d'une prévision de prix. Laissez le cours du pétrole fluctuer : ces trois-là sont bâties pour gagner.

Restez investis, avec prudence.